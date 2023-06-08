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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Стронгест
1:2
Конец матча
Спортинг Кристал
0'
3' Желтая карточка
Carlos Roca2
11' Желтая карточка
Gianfranco Chavez
1:0
13' Гол
Enrique Triverio
1:1
23' Гол
Brenner1
31' Вторая желтая карточка
Gianfranco Chavez
35' Желтая карточка
Тавара Жеральд
38' Желтая карточка
Tiago Nunes
1:2
80' Гол
Washington Corozo
80' Желтая карточка
Washington Corozo
90'+7
13
Вискарра
Гильермо
7
Торрес
Сауль
22
Gonzalo
Castillo
5
Джузино
Эдриан
19
Carlos
Roca2
8
Урсино
Лусиано
6
Alvaro
Quiroga
10
Ортега
Микаэль
30
Арраскайта
Хайме
11
Enrique
Triverio
26
Gabriel
Sotomayor
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
4
Gianfranco
Chavez
14
Ignacio2
32
Leonardo
Diaz
8
Leandro
Sosa
II
25
Тавара
Жеральд
19
Йотун
Йошимар
20
Joao
Grimaldo
9
Brenner1
10
Хохберг
Алехандро
Стронгест
4-3-3
Спортинг Кристал
4-3-3

История личных встреч

Стронгест
Спортинг Кристал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:0
КЛ
5:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 4 (1) 0.8
Gonzalo Castillo 1 0.2
Спортинг Кристал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Washington Corozo 2 0.4
Йотун Йошимар 1 0.2
Brenner1 1 0.2
Ignacio2 1 0.2
Лора Карлос 1 0.2
Joao Grimaldo 1 0.2

Карточки

Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enrique Triverio 2 0
Урсино Лусиано 1 0
Alvaro Quiroga 1 0
Carlos Roca2 1 0
Спортинг Кристал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Lutiger 2 1
Gianfranco Chavez 1 1
Кастильо Хесус 2 0
Претель Хесус 2 0
Йотун Йошимар 0 1
Washington Corozo 1 0
Мадрид Хоан 1 0
Тавара Жеральд 1 0
Brenner1 1 0
Ignacio2 1 0
Tiago Nunes 1 0
Leonardo Diaz 1 0
Adrian Ascues 1 0

Результаты матчей

Стронгест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Стронгест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
2
Стронгест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стронгест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Стронгест - Вильстерман 1:0 Олвейс Реди - Стронгест 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Стронгест - Вака Диес 4:1
Либертад Гран Маморе - Стронгест 1:0 Стронгест - Гуабира 1:0 Стронгест - Аурора 2:2 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1
Спортинг Кристал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Спортинг Кристал - Сенсьяно 4:2 Спорт Уанкайо - Спортинг Кристал 1:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Спортинг Кристал - Куско ФК 3:2
Депортиво Бинасьональ - Спортинг Кристал 0:1 Унион Комерсио - Спортинг Кристал 1:6 Универсидад Кахамарка - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0

Результаты матчей

Стронгест
Спортинг Кристал

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Стронгест
Спортинг Кристал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 5 3 0 2 9 - 5 9
2.
Спортинг Кристал
 5 2 1 2 7 - 9 7
3.
Ривер Плейт
 5 2 1 2 9 - 11 7
4.
Стронгест
 5 2 0 3 5 - 5 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Стронгест
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Спортинг Кристал
 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Кристал
 2 1 0 1 4 - 5 3
2.
Флуминенсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 9 1
4.
Стронгест
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Ривер Плейт Бельтран Лукас 4
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Хохберг Алехандро уходит с поля. Претель Хесус выходит вместо него
  • Желтая карточка
    38'
    Tiago Nunes получил желтую карточку от судьи
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