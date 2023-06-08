Тур: 5.
1:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаCarlos Roca2
11' Желтая карточкаGianfranco Chavez
1:0
13' ГолEnrique Triverio
1:1
23' ГолBrenner1
31' Вторая желтая карточкаGianfranco Chavez
35' Желтая карточкаТавара Жеральд
38' Желтая карточкаTiago Nunes
1:2
80' ГолWashington Corozo
80' Желтая карточкаWashington Corozo
90'+7
Ход матча
3'
13'
1:0
23'
1:1
35'
38'
76'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Carlos
Roca2
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
14
Ignacio2
9
Brenner1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чура ХейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Jose Flores
-
-
-
-
20 Jhon Garcia
-
Главный тренер: Claudio Biaggio
- Основной состав
-
12 Renato SolisВратарь
-
15 Лора КарлосЗащитник
- Защитник
-
14 Ignacio2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Brenner1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Juan SanchezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Авила ИрвенНападающий
-
-
-
-
-
22 Joel Herrera
-
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
История личных встреч
Стронгест
Спортинг Кристал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enrique Triverio
|4 (1)
|0.8
|Gonzalo Castillo
|1
|0.2
Спортинг Кристал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Washington Corozo
|2
|0.4
|Йотун Йошимар
|1
|0.2
|Brenner1
|1
|0.2
|Ignacio2
|1
|0.2
|Лора Карлос
|1
|0.2
|Joao Grimaldo
|1
|0.2
Карточки
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enrique Triverio
|2
|0
|Урсино Лусиано
|1
|0
|Alvaro Quiroga
|1
|0
|Carlos Roca2
|1
|0
Спортинг Кристал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Lutiger
|2
|1
|Gianfranco Chavez
|1
|1
|Кастильо Хесус
|2
|0
|Претель Хесус
|2
|0
|Йотун Йошимар
|0
|1
|Washington Corozo
|1
|0
|Мадрид Хоан
|1
|0
|Тавара Жеральд
|1
|0
|Brenner1
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
|Tiago Nunes
|1
|0
|Leonardo Diaz
|1
|0
|Adrian Ascues
|1
|0
Результаты матчей
Стронгест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Стронгест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
2
Стронгест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стронгест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Стронгест - Вильстерман 1:0 Олвейс Реди - Стронгест 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Стронгест - Вака Диес 4:1
Либертад Гран Маморе - Стронгест 1:0 Стронгест - Гуабира 1:0 Стронгест - Аурора 2:2 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1
Спортинг Кристал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Спортинг Кристал - Сенсьяно 4:2 Спорт Уанкайо - Спортинг Кристал 1:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Спортинг Кристал - Куско ФК 3:2
Депортиво Бинасьональ - Спортинг Кристал 0:1 Унион Комерсио - Спортинг Кристал 1:6 Универсидад Кахамарка - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0
Результаты матчей
Стронгест
Спортинг Кристал
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Стронгест
Спортинг Кристал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|2.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|4.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|4
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2