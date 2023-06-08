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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Чанчунь Ятай
4:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
10' Гол
Jinxian Wang
2:0
34' Пенальти
Леонардо Родригес
3:0
41' Гол
Тан Лонг
3:1
48' Пенальти
Hujahmat Shahsat
51' Желтая карточка
Окоре Жорес
55' Желтая карточка
Li Ning
90'+4

Ход матча

10'
Jinxian Wang
(Леонардо Родригес)
1:0
34'
Леонардо Родригес
2:0
39'
 
Yue Xu
Haofeng Xu
41'
Тан Лонг
3:0
48'
3:1
Hujahmat Shahsat
51'
Окоре Жорес
 
55'
 
Li Ning
58'
 
Yue Liu
Сержиньо Солер
72'
Chao Fan
Xiangyu Chen
 
76'
 
Guoliang Chen
Jiajin Hu
80'
Chengjian Liao
Lishan Shi
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 549 Количество передач 318
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
11
Sabit
Abdusalam
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
9
Леонардо
Родригес
1
Minzhe
Wei
11
Yuan
Zhang1
28
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
12
Lei
Liao
13
Haofeng
Xu
30
Ruifeng
Huang
14
Li
Ning
34
Hujahmat
Shahsat
9
Донкин
Уилл
33
Yuezheng
Du
Чанчунь Ятай
4-4-2
Шэньчжэнь
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 10 (1) 0.83
Тан Лонг 5 0.42
Chengjian Liao 2 0.17
Сержиньо Солер 2 0.17
Jinxian Wang 1 0.08
Цуль Петер 1 0.08
Yongjing Cao 1 0.08
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.33
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.17
Чжипэн Цзян 1 0.08
Yuan Zhang2 1 0.08
Shuai Pei 1 0.08
Boyu Yang 1 0.08
Юань Миньчэн 1 0.08
Yue Liu 1 0.08
Zigui Shen 1 0.08
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 3 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Окоре Жорес 1 0
Тан Лонг 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Чжипэн Цзян 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yue Xu 2 0
Li Ning 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuezheng Du 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
5
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

9
8
Чанчунь Ятай
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Шэньчжэнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
5
42%
5
56%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
22%
3
27%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
9%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
32%
6
43%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
5
25%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
4
20%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
4
8
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 11 3 6 2 18 - 12 15
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
11.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 3 6 7 - 15 9
15.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
10.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Чанчунь Ятай заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 63%, Шэньчжэнь: 37%.
  • 93'
    Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Цуль Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • 92'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • 92'
    Леонардо Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • 90'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 64%, Шэньчжэнь: 36%.
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