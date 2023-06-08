Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Jinxian Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Г О О О О Л - Тан Лонг забивает ударом с правой ноги!

40' Тан Лонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Чжаб Юан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

39' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

37' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ning Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

35' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Sabit Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' 'Г О О О О О Л - Леонардо Родригес из команды Чанчунь Ятай забивает с пенальти! Он пробил правой. Minzhe Wei был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

33' После проверки VAR судья изменил решение - Чанчунь Ятай пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Abduhamit Abdugheni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' ПЕНАЛЬТИ - Will Donkin из команды Шэньчжэнь привез своей команде пенальти за опасную игру против Abduhamit Abdugheni

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Леонардо Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

24' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

16' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

15' Цуль Петер не смог попасть в створ ударом издали

15' Леонардо Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ning Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Леонардо Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Xin Zhou выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Г О О О О Л - Jinxian Wang забивает с левой ноги!

9' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Цуль Петер бьет со штрафного в створ, но Minzhe Wei держит все под контролем

7' Sabit Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

4' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.