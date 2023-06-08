Тур: 12. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Kun Ai
4:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолJinxian Wang
2:0
34' ПенальтиЛеонардо Родригес
3:0
41' ГолТан Лонг
3:1
48' ПенальтиHujahmat Shahsat
51' Желтая карточкаОкоре Жорес
55' Желтая карточкаLi Ning
90'+4
Ход матча
10'
34'
39'
41'
3:0
48'
3:1
51'
55'
72'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
549 Количество передач 318
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
11
Yuan
Zhang1
28
Xin
Zhou2
26
Юань
Миньчэн
12
Lei
Liao
13
Haofeng
Xu
14
Li
Ning
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
- Полузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
38 Ning Lu
-
34 Yiran He
-
31 Lishan Shi
-
15 Yuda Tian
-
36 Chao Fan
-
17 Hong Li
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
28 Xin Zhou2Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
12 Lei LiaoЗащитник
-
13 Haofeng XuПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Li NingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
20 Yue Liu
-
40 Lu Jiaqiang
-
18 Xiangyu Chen
-
-
19 Yue Xu
-
-
37 Jiajin Hu
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|10 (1)
|0.83
|Тан Лонг
|5
|0.42
|Chengjian Liao
|2
|0.17
|Сержиньо Солер
|2
|0.17
|Jinxian Wang
|1
|0.08
|Цуль Петер
|1
|0.08
|Yongjing Cao
|1
|0.08
|Hong Li
|0
|0
|Yufeng Zhang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.33
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.17
|Чжипэн Цзян
|1
|0.08
|Yuan Zhang2
|1
|0.08
|Shuai Pei
|1
|0.08
|Boyu Yang
|1
|0.08
|Юань Миньчэн
|1
|0.08
|Yue Liu
|1
|0.08
|Zigui Shen
|1
|0.08
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|3
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Окоре Жорес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yue Xu
|2
|0
|Li Ning
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
5
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
8
Чанчунь Ятай
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Шэньчжэнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
5
42%
5
56%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
22%
3
27%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
9%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
32%
6
43%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
5
25%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
4
20%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
48
48
111
210
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3