Тур: 12. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Ма Нин
0:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаМин Тянь
44' Желтая карточкаЭлкесон Кардосо
64' Undefined phrase: football_event_Паласиос Мануэль
77' Желтая карточкаБерич Роберт
90' Желтая карточкаMutellip Iminqari
90'+9
Ход матча
41'
44'
46'
47'
64'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
478 Количество передач 271
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
21
Фелипе
26
Jiamin
Xu
19
Feiya
Chang
30
Qiuming
Wang
10
Фарлей
Роса
38
Мерида
Фран
15
Мин
Тянь
36
Hao
Guo
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
- Нападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
16 Tao Jian
-
-
36 Гоу Чжунчен
-
19 Yanfeng Dong
-
-
2 Ху Хетао
-
27 Лю2 Бин
-
23 Yiming Yang
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
30 Qiuming WangЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
15 Мин ТяньПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Yumiao Qian
-
5 Yang Yu1
-
18 Huaze Gao
-
31 Yinong Tian
-
32 Yuanjie Su
-
40 Yan Shi
-
24 Taoyu Piao
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.33
|Ким Мин-У
|4
|0.33
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.33
|Ромуло
|3
|0.25
|Мяо Тан
|1
|0.08
|Чоу Тим
|1
|0.08
|Лю Тао
|1
|0.08
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.33
|Qiuming Wang
|3
|0.25
|Фарлей Роса
|2
|0.17
|Берич Роберт
|2
|0.17
|Weijun Xie
|1
|0.08
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Чжан Янь
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Ruibao Hu
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|3
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Jiamin Xu
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
3
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
7
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
25%
2
40%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
21%
5
42%
1-15
5
26%
3
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
12
11
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
39
210
111
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3