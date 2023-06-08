Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Felipe пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

84' Ба Дунь пробует нанести удар издали, но Yan Zhang держит все под контролем

84' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

84' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Felipe из команды Ченду Беттер Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

79' Матч возобновлен

79' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Чоу Тим пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

77' Рефери не любит споров - именно за это Берич Роберт сейчас получил желтую

76' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ган Чао навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

70' Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ченду Беттер Сити , будет отменен из-за фола.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

64' Виндбихлер Рихард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Хорошую попытку сделал Паласиос Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

57' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ган Чао навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Yuanjie Su выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

47' Weijun Xie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.