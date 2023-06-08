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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Ченду Беттер Сити
0:0
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
41' Желтая карточка
Мин Тянь
44' Желтая карточка
Элкесон Кардосо
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Паласиос Мануэль
77' Желтая карточка
Берич Роберт
90' Желтая карточка
Mutellip Iminqari
90'+9

Ход матча

41'
 
Мин Тянь
44'
Элкесон Кардосо
 
46'
 
Yuanjie Su
Ба Дунь
47'
 
Берич Роберт
64'
Паласиос Мануэль
 
77'
 
Берич Роберт
82'
 
Yinong Tian
Gong Zhang
89'
Mutellip Iminqari
Yang Yu1
 
90'
Mutellip Iminqari
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 478 Количество передач 271
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
7
Паласиос
Мануэль
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
26
Jiamin
Xu
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
4
Fan
Yang1
19
Feiya
Chang
30
Qiuming
Wang
10
Фарлей
Роса
38
Мерида
Фран
15
Мин
Тянь
36
Hao
Guo
11
Weijun
Xie
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Тянцзинь Тэда
5-4-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.33
Ким Мин-У 4 0.33
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.33
Ромуло 3 0.25
Мяо Тан 1 0.08
Чоу Тим 1 0.08
Лю Тао 1 0.08
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.33
Qiuming Wang 3 0.25
Фарлей Роса 2 0.17
Берич Роберт 2 0.17
Weijun Xie 1 0.08
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Gong Zhang 2 0
Чжан Янь 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 3 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Берич Роберт 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Weijun Xie 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
3
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
7
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
25%
2
40%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
21%
5
42%
1-15
5
26%
3
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 11 3 6 2 18 - 12 15
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
11.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 3 6 7 - 15 9
15.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
10.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
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