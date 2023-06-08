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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Циндао Чжуннэн
0:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
50' Желтая карточка
Ханчао Ю
73' Желтая карточка
Малеле Сефас
80' Желтая карточка
Чжу Чэньцзе
90'+8

Ход матча

46'
 
Тейшейра Жоау
50'
 
Ханчао Ю
62'
Нин Цзян
Чжу Чэньцзе
 
73'
 
Малеле Сефас
75'
Chien-Ming Wang
Лун Чжэн
 
79'
 
Бассогог Кристиан
80'
 
Чжу Чэньцзе
85'
Xipeng Sun
Wei Zhang2
 
90'
 
Yougang Xu

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 474 Количество передач 341
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
2
Wei
Zhang
I
32
Wei
Long
8
Ма
Ксянгью
7
Сарич
Элвис
12
Чен
Чуньсинь
13
Табеку
Серж
9
Форбс
Браун
30
Yaxiong
Bao
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
32
Aidi
Fulang
Xisi
2
Хинг-Гловер
Макарио
20
Ханчао
Ю
33
Haijian
Wang
6
Амаду
Ибраим
8
Ruofan
Liu
7
Haoyang
Xu
11
Малеле
Сефас
Циндао Чжуннэн
3-5-2
Шанхай Шеньхуа
3-4-2-1

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Шанхай Шеньхуа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang I 3 0.25
Кангва Эванс 3 0.25
Aleksandar Andrejevic 2 0.17
Чен Чуньсинь 1 0.08
Сарич Элвис 1 (1) 0.08
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 0.33
Ханчао Ю 3 0.25
Цао Юньдин 1 0.08
Haoyang Xu 1 0.08
Haijian Wang 1 0.08
У Си 1 0.08
Shenglong Jiang 1 0.08
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.08
Хинг-Гловер Макарио 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 3 1
Jiashen Liu 3 0
Dong Xu 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Сарич Элвис 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Aleksandar Andrejevic 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 3 0
Haijian Wang 3 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Aidi Fulang Xisi 1 0
Haoyang Xu 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Циндао Чжуннэн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Шанхай Шеньхуа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

0
6
Циндао Чжуннэн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
5
50%
3
23%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
43%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
3 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
6 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
11 раз 92%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
1
11
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 11 3 6 2 18 - 12 15
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
11.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 3 6 7 - 15 9
15.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
10.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Весь список
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