Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Табеку Серж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Сарич Элвис пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Игрок из команды Циндао Чжуннэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

42' Ханчао Ю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Форбс Браун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Табеку Серж создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Амаду Ибраим не смог попасть в створ ударом издали

37' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Wei Zhang не смог попасть в створ ударом издали

35' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновлен

32' Чен Чуньсинь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Форбс Браун не смог попасть в створ ударом издали

27' Dong Xu пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

27' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Амаду Ибраим не смог попасть в створ ударом издали

22' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Табеку Серж пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

17' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ШТАНГА! Haijian Wang обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

12' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игрок из команды Циндао Чжуннэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Оооо... вот это был удар! Форбс Браун должен был забить с этой позиции.

6' Wei Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

5' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Малеле Сефас пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

2' Игрок из команды Циндао Чжуннэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре