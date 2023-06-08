Тур: 12. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium. Главный судья: Li Ma
0:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаХанчао Ю
73' Желтая карточкаМалеле Сефас
80' Желтая карточкаЧжу Чэньцзе
90'+8
Ход матча
46'
50'
62'
73'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
474 Количество передач 341
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
12
Чен
Чуньсинь
13
Табеку
Серж
30
Yaxiong
Bao
22
Yangyang
Jin
20
Ханчао
Ю
33
Haijian
Wang
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Полузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
-
13 Табеку СержНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
26 Jun Liu
-
23 Xu Sun
-
17 Yuncheng Fu
-
-
5 Yibo Sha
-
18 Ming Hu
-
-
11 Xipeng Sun
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханчао ЮЗащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
31 Qinghao Xue
-
38 Jiabao Wen
-
18 Wei Zhang2
-
34 Long Qi
-
39 Yujie Liu
-
30 Longhai He
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Шанхай Шеньхуа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang I
|3
|0.25
|Кангва Эванс
|3
|0.25
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.17
|Чен Чуньсинь
|1
|0.08
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.08
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4
|0.33
|Ханчао Ю
|3
|0.25
|Цао Юньдин
|1
|0.08
|Haoyang Xu
|1
|0.08
|Haijian Wang
|1
|0.08
|У Си
|1
|0.08
|Shenglong Jiang
|1
|0.08
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.08
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|3
|1
|Jiashen Liu
|3
|0
|Dong Xu
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Сарич Элвис
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Aleksandar Andrejevic
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Pengfei Mou
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Циндао Чжуннэн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Шанхай Шеньхуа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
0
6
Циндао Чжуннэн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
1
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
5
50%
3
23%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
43%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
3 раза 50%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
6 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
11 раз 92%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
48
111
111
111
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3