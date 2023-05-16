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Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала плей-офф стыковых игр за право сыграть в Английской премьер-лиге в следующем сезоне, в котором сразятся "Лутон Таун" и "Сандерленд". Комментирует Дудник Кирилл.