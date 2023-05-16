Стадион: Кенилуорт Роуд.
Позже
34
Хорват
Итан
32
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
17
Раддок
Пелли
45
Доти
Алфи
32
Хьюм
Трай
13
О'Найен
Люк
11
Гуч
Линден
24
Нил
Даниэль
39
Эква
Пьер
16
Диалло
Амад
20
Кларк
Джек
28
Гелхардт
Джо
- Основной состав
-
34 Хорват ИтанВратарь
-
32 Ошо ГэбриэлЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Доти АлфиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Joe TaylorНападающий
-
Главный тренер: Rob Edwards
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хьюм ТрайЗащитник
-
13 О'Найен ЛюкЗащитник
-
11 Гуч ЛинденЗащитник
-
24 Нил ДаниэльПолузащитник
-
39 Эква ПьерПолузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кларк ДжекПолузащитник
-
28 Гелхардт ДжоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Басс АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба АбдуллаПолузащитник
-
25 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моубрей Тони
История личных встреч
Лутон Таун
Сандерленд
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|20 (1)
|0.43
|Адебайо Элайджа
|8
|0.17
|Кэмбелл Аллан
|3
|0.06
|Локьер Том
|3
|0.06
|Раддок Пелли
|3
|0.06
|Берри Люк
|3
|0.06
|Доти Алфи
|2
|0.04
|Кларк Джордан
|2
|0.04
|Фримен Люк
|2
|0.04
|Вудроу Коули
|2
|0.04
|Бурк Рис
|2
|0.04
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.04
|Корник Харри
|1
|0.02
|Бэлл Амари
|1
|0.02
|Лэнсбери Генри
|1
|0.02
|Поттс Даниэль
|1
|0.02
|Бри Джеймс
|0
|0
|Оньединма Фред
|0
|0
|Драме Коди
|0
|0
|Джером Кэмерон
|0
|0
Сандерленд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Амад
|14 (3)
|0.3
|Стюарт Росс III
|10 (2)
|0.21
|Кларк Джек
|9
|0.19
|Симмс Эллис
|7
|0.15
|Робертс Патрик
|5
|0.11
|Киркин Деннис
|5
|0.11
|Притчард Алекс
|4
|0.09
|Гелхардт Джо
|3
|0.06
|Нил Даниэль
|2
|0.04
|Эмблтон Эллиот
|2
|0.04
|Хьюм Трай
|2
|0.04
|О'Найен Люк
|2
|0.04
|Гуч Линден
|1
|0.02
|Ба Абдулла
|1
|0.02
|Беннетте Джевисон
|1
|0.02
|Алез Аджибола
|1
|0.02
|Мишю Эдуар
|1
|0.02
|Батт Дэнни
|0
|0
|Баллард Дэниэл
|0
|0
|Паттерсон Энтони
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Карлтон
|11
|0
|Доти Алфи
|11
|0
|Локьер Том
|7
|1
|Адебайо Элайджа
|8
|0
|Ошо Гэбриэл
|4
|2
|Бэлл Амари
|5
|1
|Кларк Джордан
|6
|0
|Кэмбелл Аллан
|6
|0
|Раддок Пелли
|4
|0
|Драме Коди
|4
|0
|Лэнсбери Генри
|3
|0
|Берри Люк
|3
|0
|Брэдли Сонни
|3
|0
|Поттс Даниэль
|3
|0
|Вудроу Коули
|3
|0
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Бурк Рис
|3
|0
|Бри Джеймс
|3
|0
|Фримен Люк
|2
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Корник Харри
|1
|0
Сандерленд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Найен Люк
|10
|1
|Нил Даниэль
|8
|1
|Кларк Джек
|9
|0
|Киркин Деннис
|7
|1
|Эванс Корри
|7
|0
|Гуч Линден
|7
|0
|Батт Дэнни
|6
|0
|Эмблтон Эллиот
|4
|1
|Хьюм Трай
|5
|0
|Притчард Алекс
|4
|0
|Матете Джей
|4
|0
|Диалло Амад
|4
|0
|Робертс Патрик
|3
|0
|Баллард Дэниэл
|3
|0
|Мишю Эдуар
|3
|0
|Райт Бэйли
|2
|0
|Беннетте Джевисон
|2
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Алез Аджибола
|1
|0
|Ба Абдулла
|1
|0
|Хаггинс Ниалл
|1
|0
|Эква Пьер
|1
|0
|Паттерсон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Сандерленд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
67% (16)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
15
11
Лутон Таун
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сандерленд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
48% (11)
4% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
24
30
Лутон Таун
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (14)
49% (23)
21% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (13)
36% (17)
36% (17)
Сандерленд
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (8)
53% (25)
30% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (21)
34% (16)
21% (10)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
11
6
Волевые победы
15
23
Волевые поражения
39
41
Голы по времени матча
Забито
33
36
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 11
29 Не забивали 27
8
24%
2
6%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
6
18%
5
14%
31-45
3
9%
8
22%
46-60
4
12%
9
25%
61-75
9
27%
10
28%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Забито
27
36
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 12
27 Не забивали 27
7
26%
1
3%
1-15
0
0%
8
22%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
9
33%
6
17%
46-60
4
15%
9
25%
61-75
3
11%
7
19%
76-90
Пропущено
20
33
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
3
15%
7
21%
46-60
1
5%
8
24%
61-75
6
30%
10
30%
76-90
Забито
60
72
28 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 49
30 Забивали первыми 23
9 Не забивали 7
15
25%
3
4%
1-15
3
5%
10
14%
16-30
10
17%
10
14%
31-45
12
20%
14
19%
46-60
8
13%
18
25%
61-75
12
20%
17
24%
76-90
Пропущено
39
54
18 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 32
7
18%
4
7%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
5
13%
12
22%
46-60
6
15%
8
15%
61-75
10
26%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1
Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Суонси 1:0 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Бирмингем - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Гримсби - Лутон Таун 3:0 Лутон Таун - Сток Сити 1:0
Сандерленд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Престон Норт Энд - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Уотфорд 2:2 Вест Бромвич - Сандерленд 1:2
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун 1:1 Сандерленд - Бирмингем 2:1 Кардифф Сити - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Халл Сити 4:4 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Норвич - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Сток Сити 1:5 Ковентри - Сандерленд 2:1 Ротерхэм - Сандерленд 2:1 Сандерленд - Бристоль Сити 1:1 КПР - Сандерленд 0:3 Сандерленд - Рединг 1:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Миллуолл - Сандерленд 1:1
Результаты матчей
Лутон Таун
Сандерленд
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Точный счет
1:1
9 раз 19%
0:1
6 раз 13%
0:0
5 раз 11%
0:2
4 раза 9%
1:0
4 раза 9%
2:0
4 раза 9%
2:1
4 раза 9%
1:2
3 раза 6%
2:2
2 раза 4%
3:1
2 раза 4%
0:3
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
1:1
8 раз 17%
2:1
8 раз 17%
0:1
5 раз 11%
1:2
4 раза 9%
0:0
3 раза 6%
2:2
3 раза 6%
0:3
3 раза 6%
3:0
2 раза 4%
1:0
2 раза 4%
2:0
2 раза 4%
2:4
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
1:5
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:2
1 раз 2%
4:4
1 раз 2%
Точное количество голов
1
20 раз 43%
2
13 раз 28%
0
10 раз 21%
3
4 раза 9%
1
20 раз 43%
2
12 раз 26%
0
7 раз 15%
3
6 раз 13%
4
2 раза 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Сандерленд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
204
1013
1113
320
321
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
203
717
914
123
518
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3710
Больше Меньше
407
1730
2027
443
839
|Мидлсбро
|Акпом Чуба
|28 (2)
|Ковентри
|Дьёкереш Виктор
|21 (10)
|Лутон Таун
|Моррис Карлтон
|20 (6)
|Суонси
|Пиру Йоэл
|19 (2)
|Бёрнли
|Телла Нейтан
|17 (5)
|Рединг
|Йадом Энди
|14
|Миллуолл
|Купер Джейк
|13
|Уотфорд
|Чодури Хамза
|13
|Суонси
|Бен Кабанго
|1 11
|Рединг
|Лум Мамаду
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун - Сандерленд
Исход игры
Лутон Таун
28.4% (33)
Ничья
38.8% (45)
Сандерленд
32.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (40)
1:2 Сандерленд
19% (22)
1:0 Лутон Таун
14.7% (17)
2:1 Лутон Таун
8.6% (10)
0:1 Сандерленд
6.9% (8)
0:2 Сандерленд
3.4% (4)
2:0 Лутон Таун
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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