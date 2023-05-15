Стадион: Риверсайд.
История личных встреч
Мидлсбро
Ковентри
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.71
Среднее время на гол
67
126
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.38
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
130
Бомбардиры внутри турнира
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|28 (4)
|0.6
|Арчер Камерон
|11
|0.23
|Форсс Маркус
|10 (2)
|0.21
|Крукс Мэтт
|7
|0.15
|Макгри Райли
|6
|0.13
|Уотмор Данкан
|5
|0.11
|Джонс Исайя
|3
|0.06
|Hayden Hackney
|3
|0.06
|Муниз Родриго
|2
|0.04
|Макнейр Пэдди
|1
|0.02
|Джайлз Райан
|0
|0
|Хаусон Джонатан
|0
|0
|Ленихан Дарра
|0
|0
|Моуэтт Алекс
|0
|0
|Стеффен Закари
|0
|0
|Смит Томми II
|0
|0
|Дейкстел Анферни
|0
|0
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|21 (3)
|0.45
|Хамер Густаво
|9
|0.19
|Годден Мэтт
|8 (2)
|0.17
|Аллен Джейми
|6
|0.13
|Палмер Кейси
|3
|0.06
|Шиф Бен
|2
|0.04
|Макфадзин Кайл
|2
|0.04
|Бидуэлл Джейк
|1
|0.02
|Экклз Джош
|1
|0.02
|Панзо Джонатан
|1
|0.02
|Уилсон Бен
|1
|0.02
|Уолкер Тайлер
|1
|0.02
|Уогхорн Мартин
|1 (1)
|0.02
|Дабо Фанкати
|0
|0
|О'Хейр Каллум
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Карточки
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Томми II
|10
|0
|Хаусон Джонатан
|9
|0
|Hayden Hackney
|9
|0
|Джонс Исайя
|8
|0
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Ленихан Дарра
|5
|1
|Акпом Чуба
|6
|0
|Макнейр Пэдди
|5
|0
|Форсс Маркус
|5
|0
|Макгри Райли
|4
|0
|Фрай Даэл
|2
|1
|Дейкстел Анферни
|2
|1
|Бола Марк
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Муниз Родриго
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Liam Roberts
|1
|0
|Моуэтт Алекс
|1
|0
|Кларк Мэтт
|1
|0
|Джайлз Райан
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макфадзин Кайл
|11
|0
|Хамер Густаво
|7
|2
|Шиф Бен
|9
|0
|Экклз Джош
|8
|0
|Дьёкереш Виктор
|7
|0
|Панзо Джонатан
|7
|0
|Дойл Каллум
|7
|0
|Бидуэлл Джейк
|6
|0
|Дабо Фанкати
|6
|0
|Уилсон Бен
|5
|0
|Палмер Кейси
|5
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|2
|1
|Роуз Майкл
|2
|0
|Аллен Джейми
|2
|0
|Келли Лайам
|1
|0
|Уолкер Тайлер
|1
|0
|Jack Burrough
|1
|0
|Макнелли Люк
|1
|0
|Хоули Райан
|1
|0
Результаты матчей
Мидлсбро
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
Ковентри
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
12
12
Мидлсбро
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Ковентри
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
11
Волевые поражения
27
27
Мидлсбро
67.6%
32.4%
25 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (19)
38% (18)
21% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (19)
32% (15)
28% (13)
Ковентри
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (10)
47% (22)
32% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (14)
43% (20)
28% (13)
Сухие победы
13
9
Сухие поражения
1
13
Волевые победы
30
13
Волевые поражения
39
39
Голы по времени матча
Забито
48
28
22 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 10
26 Не забивали 32
5
10%
3
11%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
10
21%
2
7%
31-45
13
27%
7
25%
46-60
4
8%
5
18%
61-75
9
19%
7
25%
76-90
Пропущено
17
22
12 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
24%
6
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
8
36%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Забито
36
31
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 15
30 Не забивали 28
3
8%
4
13%
1-15
3
8%
5
16%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
13
36%
5
16%
46-60
7
19%
4
13%
61-75
4
11%
8
26%
76-90
Пропущено
39
23
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 13
8
21%
4
17%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
4
10%
4
17%
31-45
10
26%
3
13%
46-60
6
15%
4
17%
61-75
5
13%
6
26%
76-90
Забито
84
59
34 В 1-м тайме 23
50 Во 2-м тайме 36
23 Забивали первыми 25
9 Не забивали 13
8
10%
7
12%
1-15
10
12%
9
15%
16-30
16
19%
7
12%
31-45
26
31%
12
20%
46-60
11
13%
9
15%
61-75
13
15%
15
25%
76-90
Пропущено
56
45
30 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 16
36 Не пропускали 25
12
21%
10
22%
1-15
9
16%
2
4%
16-30
9
16%
12
27%
31-45
11
20%
7
16%
46-60
8
14%
5
11%
61-75
7
13%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мидлсбро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1
Мидлсбро - Халл Сити 3:1 Мидлсбро - Норвич 5:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:2 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Мидлсбро - Сток Сити 1:1 Суонси - Мидлсбро 1:3 Мидлсбро - Рединг 5:0 Вест Бромвич - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - КПР 3:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 1:3 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:3 Мидлсбро - Блэкпул 3:0 Мидлсбро - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Мидлсбро 2:0
Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ковентри - Рединг 2:1
Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0 Ковентри - Сандерленд 2:1 Ротерхэм - Ковентри 0:2 Ковентри - Миллуолл 1:0 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Вест Бромвич - Ковентри 1:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 2:0
Результаты матчей
Мидлсбро
Ковентри
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
9 раз 38%
1
9 раз 38%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Точный счет
1:3
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Точный счет
1:0
6 раз 13%
2:1
5 раз 11%
1:3
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
1:2
4 раза 9%
2:0
4 раза 9%
0:0
3 раза 6%
3:1
3 раза 6%
2:2
3 раза 6%
0:3
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
5:1
1 раз 2%
1:0
8 раз 17%
1:1
7 раз 15%
0:0
6 раз 13%
0:1
4 раза 9%
2:0
4 раза 9%
2:2
3 раза 6%
0:2
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
0:4
2 раза 4%
2:1
2 раза 4%
3:0
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
Точное количество голов
1
13 раз 28%
2
11 раз 23%
0
9 раз 19%
3
9 раз 19%
4
3 раза 6%
5
2 раза 4%
1
16 раз 34%
2
14 раз 30%
0
13 раз 28%
3
2 раза 4%
4
2 раза 4%
Тоталы голов в матче
Мидлсбро
Ковентри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
195
1211
1014
716
123
419
221
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
158
1311
815
717
320
123
221
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
389
Больше Меньше
3413
2522
1829
1433
443
542
245
245
|Мидлсбро
|Акпом Чуба
|28 (2)
|Ковентри
|Дьёкереш Виктор
|21 (10)
|Лутон Таун
|Моррис Карлтон
|20 (6)
|Суонси
|Пиру Йоэл
|19 (2)
|Бёрнли
|Телла Нейтан
|17 (5)
|Рединг
|Йадом Энди
|14
|Миллуолл
|Купер Джейк
|13
|Уотфорд
|Чодури Хамза
|13
|Суонси
|Бен Кабанго
|1 11
|Рединг
|Лум Мамаду
|1 11
Прогнозы на матч Мидлсбро - Ковентри
Исход игры
Мидлсбро
88.9% (24)
Ничья
3.7% (1)
Ковентри
7.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (17)
Меньше
34.62% (9)
Обе команды забьют
Да
65.38% (17)
Нет
34.62% (9)
Популярный счёт
2:1 Мидлсбро
55.6% (15)
1:0 Мидлсбро
14.8% (4)
2:0 Мидлсбро
11.1% (3)
0:1 Ковентри
7.4% (2)
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