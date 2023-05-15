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  4. .Чемпионшип 2022-2023

Англия: .Чемпионшип
2022-2023

Стадион: .
Мидлсбро
 
Позже
Ковентри
Прогнозы 27
Мидлсбро 88.9% (24)
X 3.7% (1)
Ковентри 7.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Ковентри
4.05
3.90
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мидлсбро
Ковентри

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.71

Среднее время на гол

67
126

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.38
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
130

Бомбардиры внутри турнира

Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 28 (4) 0.6
Арчер Камерон 11 0.23
Форсс Маркус 10 (2) 0.21
Крукс Мэтт 7 0.15
Макгри Райли 6 0.13
Уотмор Данкан 5 0.11
Джонс Исайя 3 0.06
Hayden Hackney 3 0.06
Муниз Родриго 2 0.04
Макнейр Пэдди 1 0.02
Джайлз Райан 0 0
Хаусон Джонатан 0 0
Ленихан Дарра 0 0
Моуэтт Алекс 0 0
Стеффен Закари 0 0
Смит Томми II 0 0
Дейкстел Анферни 0 0
Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 21 (3) 0.45
Хамер Густаво 9 0.19
Годден Мэтт 8 (2) 0.17
Аллен Джейми 6 0.13
Палмер Кейси 3 0.06
Шиф Бен 2 0.04
Макфадзин Кайл 2 0.04
Бидуэлл Джейк 1 0.02
Экклз Джош 1 0.02
Панзо Джонатан 1 0.02
Уилсон Бен 1 0.02
Уолкер Тайлер 1 0.02
Уогхорн Мартин 1 (1) 0.02
Дабо Фанкати 0 0
О'Хейр Каллум 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Томми II 10 0
Хаусон Джонатан 9 0
Hayden Hackney 9 0
Джонс Исайя 8 0
Крукс Мэтт 7 0
Ленихан Дарра 5 1
Акпом Чуба 6 0
Макнейр Пэдди 5 0
Форсс Маркус 5 0
Макгри Райли 4 0
Фрай Даэл 2 1
Дейкстел Анферни 2 1
Бола Марк 3 0
Стеффен Закари 2 0
Муниз Родриго 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Liam Roberts 1 0
Моуэтт Алекс 1 0
Кларк Мэтт 1 0
Джайлз Райан 1 0
Арчер Камерон 1 0
Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макфадзин Кайл 11 0
Хамер Густаво 7 2
Шиф Бен 9 0
Экклз Джош 8 0
Дьёкереш Виктор 7 0
Панзо Джонатан 7 0
Дойл Каллум 7 0
Бидуэлл Джейк 6 0
Дабо Фанкати 6 0
Уилсон Бен 5 0
Палмер Кейси 5 0
Уилсон-Эсбранд Джош 2 1
Роуз Майкл 2 0
Аллен Джейми 2 0
Келли Лайам 1 0
Уолкер Тайлер 1 0
Jack Burrough 1 0
Макнелли Люк 1 0
Хоули Райан 1 0

Результаты матчей

Мидлсбро
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
Ковентри
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

12
12
Мидлсбро
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Ковентри
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
11

Волевые поражения

27
27
Мидлсбро
67.6%
32.4%
25 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (19)
38% (18)
21% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (19)
32% (15)
28% (13)
Ковентри
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (10)
47% (22)
32% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (14)
43% (20)
28% (13)

Сухие победы

13
9

Сухие поражения

1
13

Волевые победы

30
13

Волевые поражения

39
39

Голы по времени матча

Забито

48
28
22 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 10
26 Не забивали 32
5
10%
3
11%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
10
21%
2
7%
31-45
13
27%
7
25%
46-60
4
8%
5
18%
61-75
9
19%
7
25%
76-90

Пропущено

17
22
12 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
24%
6
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
8
36%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Забито

36
31
12 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 15
30 Не забивали 28
3
8%
4
13%
1-15
3
8%
5
16%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
13
36%
5
16%
46-60
7
19%
4
13%
61-75
4
11%
8
26%
76-90

Пропущено

39
23
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 13
8
21%
4
17%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
4
10%
4
17%
31-45
10
26%
3
13%
46-60
6
15%
4
17%
61-75
5
13%
6
26%
76-90

Забито

84
59
34 В 1-м тайме 23
50 Во 2-м тайме 36
23 Забивали первыми 25
9 Не забивали 13
8
10%
7
12%
1-15
10
12%
9
15%
16-30
16
19%
7
12%
31-45
26
31%
12
20%
46-60
11
13%
9
15%
61-75
13
15%
15
25%
76-90

Пропущено

56
45
30 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 16
36 Не пропускали 25
12
21%
10
22%
1-15
9
16%
2
4%
16-30
9
16%
12
27%
31-45
11
20%
7
16%
46-60
8
14%
5
11%
61-75
7
13%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1
Мидлсбро - Халл Сити 3:1 Мидлсбро - Норвич 5:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:2 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Мидлсбро - Сток Сити 1:1 Суонси - Мидлсбро 1:3 Мидлсбро - Рединг 5:0 Вест Бромвич - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - КПР 3:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 1:3 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:3 Мидлсбро - Блэкпул 3:0 Мидлсбро - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Мидлсбро 2:0
Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ковентри - Рединг 2:1
Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0 Ковентри - Сандерленд 2:1 Ротерхэм - Ковентри 0:2 Ковентри - Миллуолл 1:0 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Вест Бромвич - Ковентри 1:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 2:0

Результаты матчей

Мидлсбро
Ковентри

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
9 раз 38%
1
9 раз 38%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Точный счет

1:3
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Точный счет

1:0
6 раз 13%
2:1
5 раз 11%
1:3
5 раз 11%
1:1
4 раза 9%
1:2
4 раза 9%
2:0
4 раза 9%
0:0
3 раза 6%
3:1
3 раза 6%
2:2
3 раза 6%
0:3
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:0
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
5:1
1 раз 2%
1:0
8 раз 17%
1:1
7 раз 15%
0:0
6 раз 13%
0:1
4 раза 9%
2:0
4 раза 9%
2:2
3 раза 6%
0:2
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
0:4
2 раза 4%
2:1
2 раза 4%
3:0
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%

Точное количество голов

1
13 раз 28%
2
11 раз 23%
0
9 раз 19%
3
9 раз 19%
4
3 раза 6%
5
2 раза 4%
1
16 раз 34%
2
14 раз 30%
0
13 раз 28%
3
2 раза 4%
4
2 раза 4%

Тоталы голов в матче

Мидлсбро
Ковентри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
5
12
11
1.5
10
14
7
16
2.5
1
23
4
19
3.5
2
21
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
15
8
13
11
1.5
8
15
7
17
2.5
3
20
1
23
3.5
2
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
38
9
0.5
Больше Меньше
34
13
25
22
1.5
18
29
14
33
2.5
4
43
5
42
3.5
2
45
2
45
4.5
1/2 финала
2 Сандерленд
1 Лутон Таун
0 Ковентри
0 Мидлсбро
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Акпом Чуба 28 (2)
Ковентри Дьёкереш Виктор 21 (10)
Лутон Таун Моррис Карлтон 20 (6)
Суонси Пиру Йоэл 19 (2)
Бёрнли Телла Нейтан 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Рединг Йадом Энди 14
Миллуолл Купер Джейк 13
Уотфорд Чодури Хамза 13
Суонси Бен Кабанго 1 11
Рединг Лум Мамаду 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мидлсбро - Ковентри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 27
    Мидлсбро 88.9% (24)
    X 3.7% (1)
    Ковентри 7.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мидлсбро
    Ничья
    Ковентри
    4.05
    3.90
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мидлсбро - Ковентри онлайн

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    Прогнозы на матч Мидлсбро - Ковентри

    Исход игры
    Мидлсбро
    88.9% (24)
    Ничья
    3.7% (1)
    Ковентри
    7.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (17)
    Меньше
    34.62% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (17)
    Нет
    34.62% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Мидлсбро
    55.6% (15)
    1:0 Мидлсбро
    14.8% (4)
    2:0 Мидлсбро
    11.1% (3)
    0:1 Ковентри
    7.4% (2)
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