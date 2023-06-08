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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Гойяс
0:0
Первый тайм: 16'
Химнасия Ла-Плата
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.95
3.13
4.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
40
Everton
Morelli
27
Alesson
Batista
60
Гильерме
Маркес
13
Бруно
Араужо
43
Edu
Goncalvec2
77
Лукас
Джонни
66
Hugo
Farias
99
Gabriel
Novaes
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
36
Diego
Mastrangelo
32
Matias
Melluso
8
Alexis
Steimbach
5
Мирамон
Игнасио
17
Maximiliano
Comba
19
Antonio
Napolitano
26
Franco
Torres
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Гойяс
Химнасия Ла-Плата

История личных встреч

Гойяс
Химнасия Ла-Плата

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.25
Магиньо 1 0.25
Everton Morelli 1 0.25
Vinicius XII 1 (1) 0.25
Matheus Peixoto 1 (1) 0.25
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Torres 1 0.25
Alan Lescano 1 0.25

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Хулиан 2 0
Гильерме Маркес 1 0
Vinicius XII 1 0
Bruno Melo 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Lucas Halter 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Ze Ricardo2 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bautista Barros Schelotto 2 0
Sebastian Romero 0 1
Felipe Sanchez 0 1
Diego Mastrangelo 0 1
Tomas Fernandez 1 0
Leonardo Morales 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Tomas Muro 1 0

Результаты матчей

Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
1
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1
Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1

Результаты матчей

Гойяс
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
2.
Университарио Депортес Лима
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
4.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Химнасия Ла-Плата
1.95
3.13
4.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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