Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаЛукас Джонни
45' Желтая карточкаLeonardo Morales
66' Красная карточкаAriel Palacio
78' Желтая карточкаМирамон Игнасио
82' Желтая карточкаEdu Goncalvec2
87' Желтая карточкаБруно Араужо
90' Желтая карточкаМагиньо
90'+7
Ход матча
45'
45'
66'
78'
82'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
13
Бруно
Араужо
77
Лукас
Джонни
66
Hugo
Farias
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бруно АраужоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лукас ДжонниПолузащитник
-
66 Hugo FariasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 ФелипеНападающий
-
6 Sander
-
-
14 Filipe Luiz
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Гойяс
Химнасия Ла-Плата
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.2
|Магиньо
|1
|0.2
|Everton Morelli
|1
|0.2
|Vinicius XII
|1 (1)
|0.2
|Matheus Peixoto
|1 (1)
|0.2
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franco Torres
|1
|0.2
|Alan Lescano
|1
|0.2
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Джонни
|2
|0
|Edu Goncalvec2
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Ariel Palacio
|0
|1
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Магиньо
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Ze Ricardo2
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Morales
|2
|0
|Мирамон Игнасио
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Sebastian Romero
|0
|1
|Felipe Sanchez
|0
|1
|Diego Mastrangelo
|0
|1
|Tomas Fernandez
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Tomas Muro
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
1
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1
Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1
Результаты матчей
Гойяс
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2