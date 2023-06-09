Тур: 5.
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаJose Moreno I
31' Желтая карточкаРикаурте Андрес
42' Желтая карточкаАльварадо Джейми
43' Желтая карточкаEly Valderrey
0:1
46' ГолEmerson Batalla
59' Желтая карточкаVictor Moreno
70' Вторая желтая карточкаJose Moreno I
90'+6
Ход матча
29'
31'
42'
43'
46'
0:1
59'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Jefre
Vargas
11
Darwin
Gomez
24
Монрой
Хорди
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jefre VargasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Darwin GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Nestor CovaЗащитник
- Защитник
-
19 Luis AnneseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Carlos Ramos
-
-
16 Irwin Anton
-
26 Carlos Diaz
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Монрой ХордиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Ботеро
История личных встреч
Метрополитанос
Индепендьенте Медельин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|1
|0.2
|Jhon Marchan
|1
|0.2
|Варгас Фредди
|1
|0.2
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Pons
|2
|0.4
|Ибарген Андрес
|1
|0.2
|Deiner Quinonez
|1
|0.2
|Andres Cadavid
|1
|0.2
|Victor Moreno
|1
|0.2
|Emerson Batalla
|1
|0.2
|Монсальве Мигель
|1
|0.2
Карточки
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Moreno I
|2
|1
|Nestor Cova
|2
|0
|Ферро Андрес
|2
|0
|Giovanny Sequera
|0
|1
|Ely Valderrey
|1
|0
|Irwin Anton
|1
|0
|Carlos Cermeno
|1
|0
|Варгас Фредди
|1
|0
|Christian Larotonda
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрес Даниэль
|3
|0
|Рикаурте Андрес
|2
|0
|Victor Moreno
|2
|0
|Фелипе Пардо
|1
|0
|Andres Cadavid
|1
|0
|Luciano Pons
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Jonathan Marulanda
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Diber Cambindo
|1
|0
Результаты матчей
Метрополитанос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индепендьенте Медельин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
7
Метрополитанос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Индепендьенте Медельин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Метрополитанос
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:3 Монагас - Метрополитанос 0:2
Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 0:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Ягуарес де Кордова 1:0
Результаты матчей
Метрополитанос
Индепендьенте Медельин
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Метрополитанос
Индепендьенте Медельин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|4
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2