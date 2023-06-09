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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Метрополитанос
0:1
Конец матча
Индепендьенте Медельин
0'
29' Желтая карточка
Jose Moreno I
31' Желтая карточка
Рикаурте Андрес
42' Желтая карточка
Альварадо Джейми
43' Желтая карточка
Ely Valderrey
0:1
46' Гол
Emerson Batalla
59' Желтая карточка
Victor Moreno
70' Вторая желтая карточка
Jose Moreno I
90'+6
12
Giancarlo
Schiavone
15
Jefre
Vargas
32
Christian
Camarillo
30
Jose
Moreno
I
17
Ely
Valderrey
11
Darwin
Gomez
8
Jhon
Marchan
5
Christian
Larotonda
70
Варгас
Фредди
35
Francisco
Bareiro
21
Charlis
Ortiz
1
Andres
Mosquera
III
24
Монрой
Хорди
29
John
Palacios
3
Victor
Moreno
13
Daniel
Londono
10
Рикаурте
Андрес
15
Альварадо
Джейми
18
Edwin
Cetre
20
Монсальве
Мигель
11
Ибарген
Андрес
9
Luciano
Pons
Метрополитанос
4-4-2
Индепендьенте Медельин
4-2-3-1

История личных встреч

Метрополитанос
Индепендьенте Медельин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 1 0.2
Jhon Marchan 1 0.2
Варгас Фредди 1 0.2
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Pons 2 0.4
Ибарген Андрес 1 0.2
Deiner Quinonez 1 0.2
Andres Cadavid 1 0.2
Victor Moreno 1 0.2
Emerson Batalla 1 0.2
Монсальве Мигель 1 0.2

Карточки

Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Moreno I 2 1
Nestor Cova 2 0
Ферро Андрес 2 0
Giovanny Sequera 0 1
Ely Valderrey 1 0
Irwin Anton 1 0
Carlos Cermeno 1 0
Варгас Фредди 1 0
Christian Larotonda 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Даниэль 3 0
Рикаурте Андрес 2 0
Victor Moreno 2 0
Фелипе Пардо 1 0
Andres Cadavid 1 0
Luciano Pons 1 0
Edwin Cetre 1 0
Jonathan Marulanda 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Diber Cambindo 1 0

Результаты матчей

Метрополитанос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Метрополитанос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индепендьенте Медельин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
7
Метрополитанос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Индепендьенте Медельин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
2
33%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:3 Монагас - Метрополитанос 0:2
Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 0:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Ягуарес де Кордова 1:0

Результаты матчей

Метрополитанос
Индепендьенте Медельин

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Метрополитанос
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 5 3 1 1 9 - 6 10
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Насьональ Монтевидео
 5 2 2 1 8 - 7 8
4.
Метрополитанос
 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Насьональ Монтевидео
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Насьональ Монтевидео
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Индепендьенте Медельин
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Ривер Плейт Бельтран Лукас 4
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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