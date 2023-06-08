Тур: 5.
Ход матча
5'
34
Kevin
Lewis
14
Juan
Millan
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Kevin LewisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Juan MillanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
21 Martin Rea
-
-
-
-
-
Главный тренер: Esteban Conde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гастон СауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Данубио
Уракан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Данубио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo May
|2
|0.4
|Rafael Haller
|1
|0.2
|Juan Millan
|1
|0.2
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Hezze
|2
|0.4
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.2
|Кастро Лукас
|1
|0.2
|Jonas Acevedo
|1
|0.2
|Joaquin Novillo
|1
|0.2
|Santiago Lujan
|1
|0.2
Карточки
Данубио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Сантьяго
|1
|0
|Гойкоэчеа Мауро
|1
|0
|Leandro Sosa I
|1
|0
|Martin Rea
|1
|0
|Guillermo May
|1
|0
|Kevin Lewis
|1
|0
|Lucas Monzon
|1
|0
|Santiago Etchebarne
|1
|0
|Maximiliano Anasco
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Cordero
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Santiago Hezze
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Fattori
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Данубио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Данубио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
7
Данубио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Данубио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монтевидео Уондерерс - Данубио 1:1 Данубио - Гуарани Асунсьон 0:2 Данубио - Дефенсор Спортинг 1:1 Ла Лус - Данубио 3:1
Уракан - Данубио 1:1 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Монтовидео - Данубио 2:1 Гуарани Асунсьон - Данубио 2:1 Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Данубио - Эмелек 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 2:1 Данубио - Депортиво Мальдонадо 4:0 Бостон Ривер - Данубио 3:3 Данубио - Серро 1:0 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:0 Расинг Монтевидео - Данубио 1:1 Данубио - Пласа Колония 5:0 Серро Ларго - Данубио 1:0 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1
Уракан
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармиенто - Уракан 0:0
Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1
Результаты матчей
Данубио
Уракан
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Данубио
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2