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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Данубио
0:0
Первый тайм: 16'
Уракан
0'
5' Желтая карточка
Kevin Lewis
6' Желтая карточка
Valentin Sanchez

Ход матча

5'
Kevin Lewis
 
6'
 
Valentin Sanchez
Лучшие коэффициенты
Данубио
Ничья
Уракан
3.20
3.05
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гойкоэчеа
Мауро
34
Kevin
Lewis
20
Lucas
Ferreira
3
Lucas
Monzon
17
Rafael
Haller
5
Силва
Сантьяго
6
Leandro
Sosa
I
14
Juan
Millan
16
Alejo
Cruz
Techera
10
Guillermo
May
9
Diego
Vera
II
1
Lucas
Abraham
Chavez
3
Lucas
Carrizo
35
Patricio
Pizarro
14
Guillermo
Benitez1
4
Fernando
Torrent
17
Valentin
Sanchez
5
Santiago
Hezze
18
Гастон
Сауро
11
Годой
Фернандо
33
Карлос
Гауто
Хуан
19
Гарсия
Хуан
Мануэль
Данубио
Уракан

История личных встреч

Данубио
Уракан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Данубио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo May 2 0.4
Rafael Haller 1 0.2
Juan Millan 1 0.2
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Hezze 2 0.4
Гарро Хуан Фернандо 1 0.2
Кастро Лукас 1 0.2
Jonas Acevedo 1 0.2
Joaquin Novillo 1 0.2
Santiago Lujan 1 0.2

Карточки

Данубио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Сантьяго 1 0
Гойкоэчеа Мауро 1 0
Leandro Sosa I 1 0
Martin Rea 1 0
Guillermo May 1 0
Kevin Lewis 1 0
Lucas Monzon 1 0
Santiago Etchebarne 1 0
Maximiliano Anasco 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Cordero 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Santiago Hezze 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Кастро Лукас 1 0
Federico Fattori 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Сото Гильермо 1 0
Matias Coccaro 1 0
Карлос Гауто Хуан 1 0

Результаты матчей

Данубио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Данубио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7
Данубио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Данубио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монтевидео Уондерерс - Данубио 1:1 Данубио - Гуарани Асунсьон 0:2 Данубио - Дефенсор Спортинг 1:1 Ла Лус - Данубио 3:1
Уракан - Данубио 1:1 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Монтовидео - Данубио 2:1 Гуарани Асунсьон - Данубио 2:1 Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Данубио - Эмелек 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 2:1 Данубио - Депортиво Мальдонадо 4:0 Бостон Ривер - Данубио 3:3 Данубио - Серро 1:0 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:0 Расинг Монтевидео - Данубио 1:1 Данубио - Пласа Колония 5:0 Серро Ларго - Данубио 1:0 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1
Уракан
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармиенто - Уракан 0:0
Уракан - Годой Крус 0:0 Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1

Результаты матчей

Данубио
Уракан

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Данубио
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 5 2 2 1 7 - 7 8
2.
Уракан
 0:0 5 1 3 1 7 - 5 6
3.
Эмелек
 5 1 3 1 5 - 6 6
4.
Данубио
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 3 1 2 0 7 - 4 5
2.
Эмелек
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Гуарани Асунсьон
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Данубио
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гуарани Асунсьон
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Эмелек
 3 0 2 1 3 - 5 2
3.
Данубио
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Уракан
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Valentin Sanchez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Kevin Lewis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Данубио
Ничья
Уракан
3.20
3.05
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Данубио 0:0 Уракан онлайн

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