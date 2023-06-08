Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
12'
23
Рафаэл
Пирес
29
Pablo
Maia
31
Жуан
Бланко
1
Neto
IV
23
Jose
Cuenu
15
Ньето
Хуан
27
Diego
Herazo
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
36 Patryck
-
-
28 Alan Franco1
-
8 Luan5
-
-
50 Йонг
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
1 Neto IVВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Jose CuenuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ньето ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego HerazoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
25 Kevin Perez
-
34 Facundo Bone
-
-
-
30 Brayan Gil
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Сан-Паулу
Депортес Толима
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрисон
|2
|0.4
|Пауло Маркос
|1
|0.2
|Alisson II
|1
|0.2
|Michel Araujo
|1
|0.2
|Wellington Rato
|1
|0.2
Депортес Толима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Bone
|1
|0.2
|Diego Herazo
|1
|0.2
|Yeison Guzman
|1 (1)
|0.2
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Рафинья Марсио
|1
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Rai Ramos
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Депортес Толима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leider Riascos
|2
|1
|Fabian Mosquera
|1
|1
|Juan David Rios
|2
|0
|Estefano Arango
|1
|0
|Juan Arboleda
|1
|0
|Yeison Guzman
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Junior Alexis Hernandez
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Депортес Толима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2
Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1
Депортес Толима
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тигре - Депортес Толима 0:0 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Унион Магдалена - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Альянса Петролера 2:1
Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Ягуарес де Кордова 1:1 Бояка Чико - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Депортес Толима
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Депортес Толима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2