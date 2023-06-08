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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 16'
Депортес Толима
0'
12' Желтая карточка
Leider Riascos

Ход матча

12'
 
Leider Riascos
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Депортес Толима
1.40
9.40
8.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
20
Невес
Габриэль
10
Лусиано
Невес
31
Жуан
Бланко
15
Michel
Araujo
9
Кальери
Хонатан
1
Neto
IV
4
Leider
Riascos
21
Juan
Arboleda
23
Jose
Cuenu
20
Junior
Alexis
Hernandez
14
Juan
David
Rios
15
Ньето
Хуан
18
Estefano
Arango
10
Yeison
Guzman
33
Steven
Lucumi
27
Diego
Herazo
Сан-Паулу
Депортес Толима

История личных встреч

Сан-Паулу
Депортес Толима

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрисон 2 0.4
Пауло Маркос 1 0.2
Alisson II 1 0.2
Michel Araujo 1 0.2
Wellington Rato 1 0.2
Депортес Толима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Bone 1 0.2
Diego Herazo 1 0.2
Yeison Guzman 1 (1) 0.2

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 2 0
Рафинья Марсио 1 0
Пауло Маркос 1 0
Alisson II 1 0
Caio Paulista 1 0
Alan Franco1 1 0
Rai Ramos 1 0
Wellington Rato 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Pablo Maia 1 0
Депортес Толима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leider Riascos 2 1
Fabian Mosquera 1 1
Juan David Rios 2 0
Estefano Arango 1 0
Juan Arboleda 1 0
Yeison Guzman 1 0
Diego Herazo 1 0
Junior Alexis Hernandez 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Депортес Толима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Депортес Толима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2
Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1
Депортес Толима
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тигре - Депортес Толима 0:0 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Унион Магдалена - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Альянса Петролера 2:1
Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Ягуарес де Кордова 1:1 Бояка Чико - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Депортес Толима

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Депортес Толима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 0:0 5 3 2 0 6 - 0 11
2.
Тигре
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Депортес Толима
 0:0 5 1 3 1 3 - 2 6
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 5 0 0 5 1 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Депортес Толима
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Депортес Толима
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Leider Riascos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Депортес Толима
1.40
9.40
8.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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