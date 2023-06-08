Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
30
Jose
Briceno
14
Juan
Mercado
19
Санчес
Эрвин
22
Diego
Huesca
45
Ромеро
Лукас
16
Айяла
Виктор
19
Valdeci
49
Martin
Nunez
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Jose BricenoЗащитник
-
14 Juan MercadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Санчес ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Fabio Vargas
-
32 Ayrton Paz
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
-
22 Diego HuescaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Ромеро ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 ValdeciНападающий
-
49 Martin NunezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Carius Edson
-
-
Главный тренер: Ivan Almeida
История личных встреч
Ориенте Петролеро
Такуари
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alvarez IV
|1 (1)
|0.2
Такуари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carius Edson
|3
|0.6
|Ezequiel Alfonso
|1
|0.2
Карточки
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Mercado
|0
|1
|Санчес Роналдо
|1
|0
|Sebastian Alvarez
|1
|0
|Cristian Alvarez IV
|1
|0
|Leonardo Villagra
|1
|0
|Wilfredo Soleto
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
|David Villalba2
|1
|0
|Samuel Guzman
|1
|0
|Ayrton Paz
|1
|0
Такуари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Alberto Cabral
|1
|0
|Бенитес Эдгар
|1
|0
|Jorge Daniel Gonzalez
|1
|0
|Айяла Виктор
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Alexis Fernandez2
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Javier Vallejos
|1
|0
|Nicolas Lugano
|1
|0
|Rodolfo Arguello
|1
|0
|Роландо Ортис
|1
|0
Результаты матчей
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ориенте Петролеро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Такуари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
0
3
Ориенте Петролеро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Такуари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ориенте Петролеро - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Ориенте Петролеро 3:1 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Аурора - Ориенте Петролеро 2:2
Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1
Такуари
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Насьональ Асунсьон - Такуари 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 3:1 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Ресистенсия - Такуари 1:0
Такуари - Гуарани Асунсьон 1:3 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2
Результаты матчей
Ориенте Петролеро
Такуари
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ориенте Петролеро
Такуари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|14 - 2
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 13
|4
|4.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 13
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2