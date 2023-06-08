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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Ориенте Петролеро
0:0
Первый тайм: 16'
Такуари
0'
Лучшие коэффициенты
Ориенте Петролеро
Ничья
Такуари
1.96
4.10
5.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Wilson
Daniel
Quinonez
30
Jose
Briceno
14
Juan
Mercado
4
David
Villalba2
24
Samuel
Guzman
6
Daniel
Rojas
19
Санчес
Эрвин
8
Cristian
Alvarez
IV
7
Арабе
Кристиан
25
Leonardo
Villagra
35
Javier
Vargas
22
Diego
Huesca
18
Luis
Alberto
Cabral
35
Бенитес
Эдгар
45
Ромеро
Лукас
4
Igor
Ribeiro
32
Gustavo
Medina
16
Айяла
Виктор
10
Бенитес
Маркос
31
Rodolfo
Arguello
19
Valdeci
49
Martin
Nunez
Ориенте Петролеро
Такуари

История личных встреч

Ориенте Петролеро
Такуари

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Ориенте Петролеро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alvarez IV 1 (1) 0.2
Такуари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carius Edson 3 0.6
Ezequiel Alfonso 1 0.2

Карточки

Ориенте Петролеро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Mercado 0 1
Санчес Роналдо 1 0
Sebastian Alvarez 1 0
Cristian Alvarez IV 1 0
Leonardo Villagra 1 0
Wilfredo Soleto 1 0
Daniel Rojas 1 0
David Villalba2 1 0
Samuel Guzman 1 0
Ayrton Paz 1 0
Такуари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Alberto Cabral 1 0
Бенитес Эдгар 1 0
Jorge Daniel Gonzalez 1 0
Айяла Виктор 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Alexis Fernandez2 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Javier Vallejos 1 0
Nicolas Lugano 1 0
Rodolfo Arguello 1 0
Роландо Ортис 1 0

Результаты матчей

Ориенте Петролеро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ориенте Петролеро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Такуари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

0
3
Ориенте Петролеро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Такуари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ориенте Петролеро - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Ориенте Петролеро 3:1 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Аурора - Ориенте Петролеро 2:2
Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1
Такуари
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Насьональ Асунсьон - Такуари 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 3:1 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Ресистенсия - Такуари 1:0
Такуари - Гуарани Асунсьон 1:3 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2

Результаты матчей

Ориенте Петролеро
Такуари

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ориенте Петролеро
Такуари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 5 3 2 0 14 - 2 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
Такуари
 0:0 5 1 1 3 4 - 13 4
4.
Ориенте Петролеро
 0:0 5 0 1 4 1 - 13 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Такуари
 0:0 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
4.
Ориенте Петролеро
 0:0 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ориенте Петролеро
Ничья
Такуари
1.96
4.10
5.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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