Тур: 5.
1:3
Конец матча
0'
0:1
30' ГолValdeci
36' Желтая карточкаDavid Villalba2
42' Желтая карточкаGustavo Medina
0:2
43' ГолMartin Nunez
0:3
78' Гол в свои воротаDavid Villalba2
85' Желтая карточкаAyrton Paz
1:3
87' ГолDaniel Rojas
90' Желтая карточкаСанчес Эрвин
90'+5
Ход матча
30'
0:1
36'
42'
43'
0:2
52'
78'
0:3
85'
87'
1:3
90'
30
Jose
Briceno
14
Juan
Mercado
19
Санчес
Эрвин
22
Diego
Huesca
45
Ромеро
Лукас
16
Айяла
Виктор
19
Valdeci
49
Martin
Nunez
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Jose BricenoЗащитник
-
14 Juan MercadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Санчес ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Fabio Vargas
-
32 Ayrton Paz
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
-
22 Diego HuescaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Ромеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
19 ValdeciНападающий
-
49 Martin NunezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Carius Edson
-
-
Главный тренер: Ivan Almeida
История личных встреч
Ориенте Петролеро
Такуари
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Rojas
|1
|0.2
|Cristian Alvarez IV
|1 (1)
|0.2
Такуари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carius Edson
|3
|0.6
|Martin Nunez
|1
|0.2
|Valdeci
|1
|0.2
|Ezequiel Alfonso
|1
|0.2
Карточки
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Villalba2
|2
|0
|Ayrton Paz
|2
|0
|Juan Mercado
|0
|1
|Санчес Роналдо
|1
|0
|Sebastian Alvarez
|1
|0
|Cristian Alvarez IV
|1
|0
|Leonardo Villagra
|1
|0
|Санчес Эрвин
|1
|0
|Wilfredo Soleto
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
|Samuel Guzman
|1
|0
Такуари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Alberto Cabral
|1
|0
|Бенитес Эдгар
|1
|0
|Jorge Daniel Gonzalez
|1
|0
|Айяла Виктор
|1
|0
|Gustavo Medina
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Alexis Fernandez2
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Javier Vallejos
|1
|0
|Nicolas Lugano
|1
|0
|Rodolfo Arguello
|1
|0
|Роландо Ортис
|1
|0
Результаты матчей
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Ориенте Петролеро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Такуари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
0
3
Ориенте Петролеро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Такуари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ориенте Петролеро - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Ориенте Петролеро 3:1 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Аурора - Ориенте Петролеро 2:2
Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1
Такуари
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Насьональ Асунсьон - Такуари 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 3:1 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Ресистенсия - Такуари 1:0
Такуари - Гуарани Асунсьон 1:3 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2
Результаты матчей
Ориенте Петролеро
Такуари
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ориенте Петролеро
Такуари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|14 - 2
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|5
|2
|0
|3
|7 - 14
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|2 - 16
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2