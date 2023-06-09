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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Ориенте Петролеро
1:3
Конец матча
Такуари
0'
0:1
30' Гол
Valdeci
36' Желтая карточка
David Villalba2
42' Желтая карточка
Gustavo Medina
0:2
43' Гол
Martin Nunez
0:3
78' Гол в свои ворота
David Villalba2
85' Желтая карточка
Ayrton Paz
1:3
87' Гол
Daniel Rojas
90' Желтая карточка
Санчес Эрвин
90'+5
1
Wilson
Daniel
Quinonez
30
Jose
Briceno
14
Juan
Mercado
4
David
Villalba2
24
Samuel
Guzman
6
Daniel
Rojas
19
Санчес
Эрвин
8
Cristian
Alvarez
IV
7
Арабе
Кристиан
25
Leonardo
Villagra
35
Javier
Vargas
22
Diego
Huesca
18
Luis
Alberto
Cabral
35
Бенитес
Эдгар
4
Igor
Ribeiro
31
Rodolfo
Arguello
10
Бенитес
Маркос
45
Ромеро
Лукас
32
Gustavo
Medina
16
Айяла
Виктор
19
Valdeci
49
Martin
Nunez
Ориенте Петролеро
Такуари

История личных встреч

Ориенте Петролеро
Такуари

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Ориенте Петролеро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Rojas 1 0.2
Cristian Alvarez IV 1 (1) 0.2
Такуари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carius Edson 3 0.6
Martin Nunez 1 0.2
Valdeci 1 0.2
Ezequiel Alfonso 1 0.2

Карточки

Ориенте Петролеро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Villalba2 2 0
Ayrton Paz 2 0
Juan Mercado 0 1
Санчес Роналдо 1 0
Sebastian Alvarez 1 0
Cristian Alvarez IV 1 0
Leonardo Villagra 1 0
Санчес Эрвин 1 0
Wilfredo Soleto 1 0
Daniel Rojas 1 0
Samuel Guzman 1 0
Такуари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Alberto Cabral 1 0
Бенитес Эдгар 1 0
Jorge Daniel Gonzalez 1 0
Айяла Виктор 1 0
Gustavo Medina 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Alexis Fernandez2 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Javier Vallejos 1 0
Nicolas Lugano 1 0
Rodolfo Arguello 1 0
Роландо Ортис 1 0

Результаты матчей

Ориенте Петролеро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Ориенте Петролеро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Такуари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

0
3
Ориенте Петролеро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Такуари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ориенте Петролеро - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Ориенте Петролеро 3:1 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Аурора - Ориенте Петролеро 2:2
Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1
Такуари
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Насьональ Асунсьон - Такуари 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 3:1 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Ресистенсия - Такуари 1:0
Такуари - Гуарани Асунсьон 1:3 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2

Результаты матчей

Ориенте Петролеро
Такуари

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ориенте Петролеро
Такуари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 5 3 2 0 14 - 2 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
Такуари
 5 2 0 3 7 - 14 6
4.
Ориенте Петролеро
 5 0 0 5 2 - 16 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    94'
    Санчес Эрвин получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Санчес Эрвин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Daniel Rojas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    85'
    Ayrton Paz получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - David Villalba уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 76'
    Juan Mercado уходит с поля. Sebastian Alvarez выходит вместо него
  • 76'
    Leonardo Villagra уходит с поля. Санчес Роналдо выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Gustavo Medina сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Martin Nunez бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Gustavo Medina получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      David Villalba получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Martin Nunez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Valdeci бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ориенте Петролеро 1:3 Такуари онлайн

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