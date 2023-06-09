Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 27'
0'
5' Желтая карточкаJarlan Barrera
12' Желтая карточкаТоррес Иван
1:0
19' ГолMateo Gamarra
23' Желтая карточкаСалазар Андрес
Ход матча
12'
19'
1:0
23'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Marcos
Gomez
11
Торрес
Иван
23
Мьер
Кевин
32
Окампо
Эдье
21
Анхель
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marcos GomezПолузащитник
-
11 Торрес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Diego Torres
-
-
-
-
33 Allan Wlk
-
-
-
-
-
31 Alex Franco
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
23 Мьер КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Окампо ЭдьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Торрес ХуанПолузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
22 Oscar Perea
-
-
-
28 Yair Mena
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
История личных встреч
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Фернандо
|2
|0.4
|Diego Torres
|1
|0.2
|Торрес Иван
|1
|0.2
|Facundo Bruera
|1
|0.2
|Guillermo Paiva
|1
|0.2
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пабон Дорлан
|6 (2)
|1.2
|Danovis Banguero
|1
|0.2
|Девениш Кристиан
|1
|0.2
Карточки
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Romero
|1
|1
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Ортис Ричард
|1
|0
|Торрес Иван
|1
|0
|Саласар Виктор
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Luis Zarate
|1
|0
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jhon Solis
|1
|1
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Danovis Banguero
|1
|0
|Кандело Йерсон
|1
|0
|Jarlan Barrera
|1
|0
|Sergio Mosquera
|1
|0
|Мьер Кевин
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Насьональ II
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
5
Олимпия Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Атлетико Насьональ II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0
Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 1:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:1
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1
Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|4
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2