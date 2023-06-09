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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Олимпия Асунсьон
3:0
Конец матча
Атлетико Насьональ II
0'
5' Желтая карточка
Jarlan Barrera
12' Желтая карточка
Торрес Иван
1:0
19' Гол
Mateo Gamarra
23' Желтая карточка
Салазар Андрес
2:0
50' Гол
Guillermo Paiva
60' Желтая карточка
Окампо Эдье
80' Желтая карточка
Diego Torres
90' Желтая карточка
Nelson Deossa
3:0
90' Гол
Diego Torres
90'+6
1
Gaston
Oliveira
23
Романа
Джохан
2
Luis
Zarate
15
Mateo
Gamarra
36
Facundo
Zavala
14
Кардосо
Фернандо
3
Сильва
Алехандро
17
Marcos
Gomez
11
Торрес
Иван
7
Hugo
Fernandez
16
Guillermo
Paiva
23
Мьер
Кевин
42
Девениш
Кристиан
16
Sergio
Mosquera
2
Сапата
Кристиан
32
Окампо
Эдье
4
Салазар
Андрес
10
Jarlan
Barrera
5
Jhon
Duque
15
Nelson
Palacio
13
Торрес
Хуан
II
21
Анхель
Томас
Олимпия Асунсьон
4-4-2
Атлетико Насьональ II
5-4-1

История личных встреч

Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:2
КЛОМ
1:1
КЛОМ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фернандо 2 0.4
Diego Torres 2 0.4
Guillermo Paiva 2 0.4
Торрес Иван 1 0.2
Facundo Bruera 1 0.2
Mateo Gamarra 1 0.2
Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 6 (2) 1.2
Danovis Banguero 1 0.2
Девениш Кристиан 1 0.2

Карточки

Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Romero 1 1
Торрес Иван 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Diego Torres 1 0
Ортис Ричард 1 0
Саласар Виктор 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Facundo Zavala 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Luis Zarate 1 0
Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhon Solis 1 1
Сапата Кристиан 1 0
Danovis Banguero 1 0
Кандело Йерсон 1 0
Jarlan Barrera 1 0
Sergio Mosquera 1 0
Мьер Кевин 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Nelson Deossa 1 0
Салазар Андрес 1 0
Окампо Эдье 1 0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Насьональ II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
5
Олимпия Асунсьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетико Насьональ II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0
Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 1:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:1
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1
Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпия Асунсьон
 5 3 2 0 9 - 3 11
2.
Атлетико Насьональ II
 5 3 1 1 8 - 7 10
3.
Мелгар
 5 1 1 3 8 - 9 4
4.
Патронато Парана
 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпия Асунсьон
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Атлетико Насьональ II
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Мелгар
 3 1 1 1 6 - 2 4
4.
Патронато Парана
 3 1 0 2 5 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 3 2 0 1 3 - 4 6
2.
Олимпия Асунсьон
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Мелгар
 2 0 0 2 2 - 7 0
4.
Патронато Парана
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Ривер Плейт Бельтран Лукас 4
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Guillermo Paiva бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      23'
      Салазар Андрес получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Сильва Алехандро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Mateo Gamarra бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Торрес Иван получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Jarlan Barrera получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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