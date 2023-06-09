Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
-
48 Jesus Igor
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
41 Santino Vera
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Фламенго
Расинг Авельянеда
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|2
|0.4
|Педро Гильерме
|2
|0.4
|Матеузиньо
|1
|0.2
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Паоло
|1
|0.2
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.2
|Matias Rojas II
|1
|0.2
|Nicolas Oroz
|1
|0.2
|Nicolas Reniero
|1
|0.2
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.2
|Gabriel Rojas1
|1
|0.2
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Гаго Фернандо
|1
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
5
7
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1
Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3
Результаты матчей
Фламенго
Расинг Авельянеда
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|4
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2