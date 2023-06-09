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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Фламенго
2:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
30' Желтая карточка
Морено Анибал
1:0
36' Гол
Уэсли Лопес
1:1
49' Гол
Matias Rojas II
2:1
83' Гол
Viktor Hugo
90'+5
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
20
Жерсон
Сантос
9
Педро
Гильерме
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
10
Matias
Rojas
II
9
Nicolas
Reniero
7
Ауче
Габриэль
Фламенго
4-2-2-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Расинг Авельянеда

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 2 0.4
Педро Гильерме 2 0.4
Уэсли Лопес 1 0.2
Матеузиньо 1 0.2
Viktor Hugo 1 0.2
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 2 0.4
Герреро Паоло 1 0.2
Ромеро Максимильяно 1 0.2
Nicolas Oroz 1 0.2
Nicolas Reniero 1 0.2
Juan Ignacio Nardoni 1 0.2
Gabriel Rojas1 1 0.2

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 2 1
Видаль Артуро 2 0
Кастро Пабло 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Viktor Hugo 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Matias Rojas II 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

7
8
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1
Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3

Результаты матчей

Фламенго
Расинг Авельянеда

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 9 - 6 10
2.
Фламенго
 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Ньюбленсе
 5 1 2 2 3 - 6 5
4.
Аукас
 5 1 1 3 6 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Аукас
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ньюбленсе
 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Фламенго
 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ньюбленсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Аукас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Ривер Плейт Бельтран Лукас 4
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Жерсон Сантос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Wesley бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Морено Анибал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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