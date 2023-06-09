Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 28'
0'
14' Желтая карточкаBryan Vejar
22' Желтая карточкаFederico Gattoni
23' Желтая карточкаMaximiliano Salas
25' Желтая карточкаMisael Davila
27' Желтая карточкаРафа II
Ход матча
14'
22'
25'
27'
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Bryan VejarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
-
27 Martin Araya
-
-
-
17 Ivan Roman
-
-
-
24 Maicol Leon
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Палестино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2
|0.4
|Federico Gattoni
|1
|0.2
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.4
|Misael Davila
|1
|0.2
|Фарьяс Агустин
|1
|0.2
|Bruno Barticciotto
|1
|0.2
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|2
|1
|Federico Gattoni
|1
|1
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Рафа II
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Фарьяс Агустин
|1
|1
|Benjamin Rojas
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Bryan Vejar
|1
|0
|Ariel Martinez I
|1
|0
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Bruno Barticciotto
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Палестино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Сан-Лоренсо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Сан-Лоренсо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Палестино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто 2:0
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0
Палестино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Палестино - О'Хиггинз 0:1 Курико Юнидо - Палестино 0:1 Эвертон Де Вина - Палестино 2:2
Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Коло-Коло - Палестино 3:1 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Палестино - Кобресал 1:5 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Палестино - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Палестино 2:0 Кобресал - Палестино 0:1 Палестино - Уачипато 2:1 Универсидад Католика Чили - Палестино 5:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:1 Депортес Копьяпо - Палестино 1:3 Палестино - Универсидад де Чили 2:0 Кокимбо Юнидо - Палестино 1:1 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Палестино
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|4.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2