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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Сан-Лоренсо
0:0
Первый тайм: 28'
Палестино
0'
14' Желтая карточка
Bryan Vejar
22' Желтая карточка
Federico Gattoni
23' Желтая карточка
Maximiliano Salas
25' Желтая карточка
Misael Davila
27' Желтая карточка
Рафа II

Ход матча

14'
 
Bryan Vejar
22'
Federico Gattoni
 
23'
 
Maximiliano Salas
25'
 
Misael Davila
27'
Рафа II
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Палестино
6.40
4.07
7.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
8
Марони
Гонсало
18
Вомбергар
Андрес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
9
Бланди
Николас
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
2
Меса
Фернандо
13
Кристиан
Суарез
19
Bryan
Vejar
7
Карраско
Браян
8
Fernando
Cornejo
I
5
Фарьяс
Агустин
10
Misael
Davila
14
Bruno
Barticciotto
9
Maximiliano
Salas
Сан-Лоренсо
Палестино

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Палестино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КС
0:0
КС
1:0
КС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 0.4
Federico Gattoni 1 0.2
Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карраско Браян 2 (1) 0.4
Misael Davila 1 0.2
Фарьяс Агустин 1 0.2
Bruno Barticciotto 1 0.2

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 2 1
Federico Gattoni 1 1
Баталья Аугусто 1 0
Рафа II 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Гиай Агустин 1 0
Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Salas 3 0
Фарьяс Агустин 1 1
Benjamin Rojas 2 0
Карраско Браян 1 0
Bryan Vejar 1 0
Ariel Martinez I 1 0
Jonathan Benitez1 1 0
Bruno Barticciotto 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Палестино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Сан-Лоренсо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Сан-Лоренсо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Палестино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто 2:0
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0
Палестино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Палестино - О'Хиггинз 0:1 Курико Юнидо - Палестино 0:1 Эвертон Де Вина - Палестино 2:2
Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Коло-Коло - Палестино 3:1 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Палестино - Кобресал 1:5 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Палестино - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Палестино 2:0 Кобресал - Палестино 0:1 Палестино - Уачипато 2:1 Универсидад Католика Чили - Палестино 5:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:1 Депортес Копьяпо - Палестино 1:3 Палестино - Универсидад де Чили 2:0 Кокимбо Юнидо - Палестино 1:1 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Палестино

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Палестино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 5 4 0 1 15 - 4 12
2.
Палестино
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Сан-Лоренсо
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
4.
Эстудиантес Мерида
 5 1 0 4 3 - 13 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Палестино
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Сан-Лоренсо
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Палестино
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Форталеза Сеара
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Эстудиантес Мерида
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Рафа II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Мисаэль Давила получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Maximiliano Salas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Федерико Гаттони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Bryan Vejar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Палестино
6.40
4.07
7.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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