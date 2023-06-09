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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Сесар Вальехо
1:0
Первый тайм: 34'
Магальянес
0'
1:0
3' Гол
Фуэнтес Альдаир
18' Желтая карточка
Matias Poblete
33' Красная карточка
Fernando Pinero

Ход матча

3'
Фуэнтес Альдаир
1:0
18'
 
Matias Poblete
33'
 
Fernando Pinero
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сесар Вальехо
Ничья
Магальянес
2.43
4.50
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Maximo
Rabines
16
Santiago
Gonzalez
19
Аскуэс
Карлос
6
Гарсес
Ренсо
2
Juan
Quinones
25
Фуэнтес
Альдаир
8
Frank
Ysique
23
Ronald
Quinteros
7
Jairo
Velez
27
Alejandro
Ramirez
17
Yorleys
Mena
Palacios
1
Gaston
Rodriguez
4
Matias
Poblete
2
Fernando
Pinero
6
Nicolas
Berardo
14
Felipe
Espinoza
7
Julian
Alfaro
10
Tomas
Aranguiz
21
Вильянуэва
Карлос
27
Alfred
Canales
11
Yorman
Zapata
17
Felipe
Flores
I
Сесар Вальехо
Магальянес

История личных встреч

Сесар Вальехо
Магальянес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 2 0.4
Osnar Noronha Montani 1 0.2
Frank Ysique 1 0.2
Фуэнтес Альдаир 1 0.2
Jairo Velez 1 (1) 0.2
Магальянес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Berardo 1 0.2
Felipe Flores I 1 0.2
Alfred Canales 1 0.2
Simon Contreras 1 0.2

Карточки

Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсес Ренсо 2 1
Anderson Villacorta 1 1
Facundo Rodriguez III 2 0
Frank Ysique 2 0
Jairo Velez 0 1
Osnar Noronha Montani 1 0
Yorleys Mena Palacios 1 0
Carlos Cabello 1 0
Магальянес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Filla 1 1
Julian Alfaro 2 0
Вильянуэва Карлос 0 1
Alfred Canales 0 1
Хоркера Кристобаль 1 0
Fernando Pinero 1 0
Yorman Zapata 1 0
Matias Poblete 1 0
Felipe Espinoza 1 0

Результаты матчей

Сесар Вальехо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магальянес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
4
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магальянес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сесар Вальехо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Универсидад Кахамарка 3:1 Мелгар - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0
Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Бойз 2:0 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1
Магальянес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 Кокимбо Юнидо - Магальянес 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Магальянес - Курико Юнидо 1:2
Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1

Результаты матчей

Сесар Вальехо
Магальянес

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сесар Вальехо
Магальянес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 5 2 3 0 7 - 2 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 2 3 0 9 - 4 9
3.
Сесар Вальехо
 1:0 5 1 1 3 6 - 11 4
4.
Магальянес
 0:1 5 0 3 2 5 - 10 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЛДУ Кито
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Сесар Вальехо
 1:0 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Магальянес
 0:1 3 0 3 0 5 - 5 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сесар Вальехо
 1:0 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Магальянес
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - Fernando Pinero увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    18'
    Matias Poblete получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Alejandro Ramirez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Фуэнтес Альдаир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сесар Вальехо
Ничья
Магальянес
2.43
4.50
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сесар Вальехо 1:0 Магальянес онлайн

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