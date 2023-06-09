Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 34'
0'
1:0
3' ГолФуэнтес Альдаир
18' Желтая карточкаMatias Poblete
33' Красная карточкаFernando Pinero
Ход матча
3'
1:0
18'
33'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Ray VanegasПолузащитник
-
-
80 Angel XXI
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Абреу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Diego TapiaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Salas
История личных встреч
Сесар Вальехо
Магальянес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorleys Mena Palacios
|2
|0.4
|Osnar Noronha Montani
|1
|0.2
|Frank Ysique
|1
|0.2
|Фуэнтес Альдаир
|1
|0.2
|Jairo Velez
|1 (1)
|0.2
Магальянес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Berardo
|1
|0.2
|Felipe Flores I
|1
|0.2
|Alfred Canales
|1
|0.2
|Simon Contreras
|1
|0.2
Карточки
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсес Ренсо
|2
|1
|Anderson Villacorta
|1
|1
|Facundo Rodriguez III
|2
|0
|Frank Ysique
|2
|0
|Jairo Velez
|0
|1
|Osnar Noronha Montani
|1
|0
|Yorleys Mena Palacios
|1
|0
|Carlos Cabello
|1
|0
Магальянес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Filla
|1
|1
|Julian Alfaro
|2
|0
|Вильянуэва Карлос
|0
|1
|Alfred Canales
|0
|1
|Хоркера Кристобаль
|1
|0
|Fernando Pinero
|1
|0
|Yorman Zapata
|1
|0
|Matias Poblete
|1
|0
|Felipe Espinoza
|1
|0
Результаты матчей
Сесар Вальехо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магальянес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
4
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магальянес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сесар Вальехо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Универсидад Кахамарка 3:1 Мелгар - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0
Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Бойз 2:0 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1
Магальянес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 Кокимбо Юнидо - Магальянес 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Магальянес - Курико Юнидо 1:2
Магальянес - Сесар Вальехо 2:2 Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1
Результаты матчей
Сесар Вальехо
Магальянес
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сесар Вальехо
Магальянес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|3.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|4.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|0:1
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2