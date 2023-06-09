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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Индепендиенте Санта-Фе
1:0
Первый тайм: 34'
Университарио Депортес Лима
0'
8' Желтая карточка
Родальега Уго
12' Красная карточка
Nelson Cabanillas
1:0
27' Гол
Родальега Уго

Ход матча

8'
Родальега Уго
 
12'
 
Nelson Cabanillas
22'
 
Jose Bolivar
Luis Urruti
27'
Родальега Уго
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендиенте Санта-Фе
Ничья
Университарио Депортес Лима
1.78
4.05
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Juan
Espitia
27
Fabian
Viafara
3
Аха
Хосе
2
Marlon
Torres
30
Dairon
Mosquera
8
Jonathan
Daniel
Barboza
Bonilla
5
Ivan
Rojas
23
Fabian
Sambueza
11
Родальега
Уго
20
Harold
Rivera
9
Wilfrido
De
La
Rosa
1
Карвальо
Хосе
29
Корсо
Альдо
2
Marco
Saravia
3
Williams
Riveros
III
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
18
Rodrigo
Urena
10
Калькатерра
Орасио
27
Nelson
Cabanillas
11
Luis
Urruti
20
Валера
Алекс
Индепендиенте Санта-Фе
Университарио Депортес Лима

История личных встреч

Индепендиенте Санта-Фе
Университарио Депортес Лима

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родальега Уго 1 0.2
Мантилья Кевин 1 0.2
Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Эмануэль 1 0.2
Matias Di Benedetto 1 0.2
Williams Riveros III 1 0.2
Валера Алекс 1 0.2
Alexander Succar 1 (1) 0.2

Карточки

Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilfrido De La Rosa 3 0
Jose Enamorado 3 0
Dairon Mosquera 2 0
Герардо Бедоя 0 1
Wilson Morelo 0 1
Juan Daniel Roa Reyes 0 1
Fabian Sambueza 0 1
Родальега Уго 1 0
Джерссон Гонзалез 1 0
Harold Rivera 1 0
Аха Хосе 1 0
Торрес Йохан 1 0
Juan Espitia 1 0
Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Di Benedetto 3 0
Перес Гедес Мартин 2 0
Nelson Cabanillas 0 1
Корсо Альдо 1 0
Rodrigo Urena 1 0
Калькатерра Орасио 1 0
Williams Riveros III 1 0
Jose Rivera1 1 0

Результаты матчей

Индепендиенте Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Индепендиенте Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Индепендиенте Санта-Фе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендиенте Санта-Фе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Онсе Кальдас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Уила 5:0 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2
Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Букараманга 3:0 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Бояка Чико 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Кали 3:0 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Америка де Кали 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 1:2 Энвигадо - Индепендиенте Санта-Фе 3:2
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:0 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0
Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2

Результаты матчей

Индепендиенте Санта-Фе
Университарио Депортес Лима

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Индепендиенте Санта-Фе
Университарио Депортес Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 5 2 3 0 5 - 2 9
2.
Университарио Депортес Лима
 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 1:0 5 2 1 2 3 - 4 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 2 - 5 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендиенте Санта-Фе
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Гойяс
 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Университарио Депортес Лима
 0:1 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Индепендиенте Санта-Фе
 1:0 3 0 1 2 0 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Wilfrido De La Rosa сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Родальега Уго бьет в цель!
  • 22'
    Luis Urruti уходит с поля. Jose Bolivar выходит вместо него
  • 12'
    УДАЛЕНИЕ! - Nelson Cabanillas увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    8'
    Родальега Уго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендиенте Санта-Фе
Ничья
Университарио Депортес Лима
1.78
4.05
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Университарио Депортес Лима онлайн

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