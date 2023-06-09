Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 34'
0'
8' Желтая карточкаРодальега Уго
12' Красная карточкаNelson Cabanillas
1:0
27' ГолРодальега Уго
Ход матча
27'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Juan
Espitia
3
Аха
Хосе
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
11
Luis
Urruti
20
Валера
Алекс
- Основной состав
-
12 Juan EspitiaВратарь
- Защитник
-
3 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
25 Jehan Arcila
-
26 Dylan Prieto
-
-
-
-
Главный тренер: Gerardo Bedoya
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luis UrrutiНападающий
-
20 Валера АлексНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Diego Romero
-
-
30 Piero Guzman
-
14 Jose Bolivar
-
-
-
-
36 Piero Quispe
-
77 Yuriel Celi
-
17 Jose Rivera1
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
История личных встреч
Индепендиенте Санта-Фе
Университарио Депортес Лима
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендиенте Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родальега Уго
|1
|0.2
|Мантилья Кевин
|1
|0.2
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Эмануэль
|1
|0.2
|Matias Di Benedetto
|1
|0.2
|Williams Riveros III
|1
|0.2
|Валера Алекс
|1
|0.2
|Alexander Succar
|1 (1)
|0.2
Карточки
Индепендиенте Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilfrido De La Rosa
|3
|0
|Jose Enamorado
|3
|0
|Dairon Mosquera
|2
|0
|Герардо Бедоя
|0
|1
|Wilson Morelo
|0
|1
|Juan Daniel Roa Reyes
|0
|1
|Fabian Sambueza
|0
|1
|Родальега Уго
|1
|0
|Джерссон Гонзалез
|1
|0
|Harold Rivera
|1
|0
|Аха Хосе
|1
|0
|Торрес Йохан
|1
|0
|Juan Espitia
|1
|0
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Перес Гедес Мартин
|2
|0
|Nelson Cabanillas
|0
|1
|Корсо Альдо
|1
|0
|Rodrigo Urena
|1
|0
|Калькатерра Орасио
|1
|0
|Williams Riveros III
|1
|0
|Jose Rivera1
|1
|0
Результаты матчей
Индепендиенте Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Индепендиенте Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Индепендиенте Санта-Фе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендиенте Санта-Фе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Онсе Кальдас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Уила 5:0 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2
Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Букараманга 3:0 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Бояка Чико 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Кали 3:0 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Америка де Кали 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 1:2 Энвигадо - Индепендиенте Санта-Фе 3:2
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 1:0 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0
Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2
Результаты матчей
Индепендиенте Санта-Фе
Университарио Депортес Лима
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Индепендиенте Санта-Фе
Университарио Депортес Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|4.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2