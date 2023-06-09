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Тур: 1.
Люксембург
FIFA #91
0:1
Второй тайм: 86'
Мальта
FIFA #172
0'
0:1
64' Гол
Нвоко Кирьян

Ход матча

46'
Кардосо Тьяго Перейра
Щон Ральф
 
46'
 
Нвоко Кирьян
Монтебельо Лука
46'
 
Кристенсен Бьорн
Греч Джейк
64'
0:1
Нвоко Кирьян
65'
Фабио Лохей
Шано Максим
 
65'
Курчи Алессио
Рупиль Тимоте
 
74'
Синани Данел
Мартинс Кристофер
 
74'
Джогович Элдин
Боргес Санчес Ивандро
 
Прогнозы 115
Люксембург 82.6% (95)
X 11.3% (13)
Мальта 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Мальта
21.00
7.40
7.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щон
Ральф
4
Бонерт
Флориан
2
Шано
Максим
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
20
Рупиль
Тимоте
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
6
Боргес
Санчес
Ивандро
19
Олесен
Матиас
10
Родригес
Жерсон
1
Бонелло
Анри
26
Апап
Фердинандо
4
Борг
Стив
22
Мускат
Зак
7
Мбонг
Джозеф
8
Греч
Джейк
6
Гийомье
Мэтью
20
Янкам
Янник
3
Камензули
Райан
9
Монтебельо
Лука
11
Джонс
Джоди
Люксембург
Мальта

История личных встреч

Люксембург
Мальта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:1
ММ
2:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2
Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2
Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    86'
    Олесен в центральном круге сбил Корболана.
  • 85'
    После пропущенного гола сборная Люксембурга никак не может наладить комбинационную игру впереди. У хозяев стало много неточных передач, а ударов по воротам и вовсе нет.
  • Замена
    84'
    Замена в составе сборной Мальты: вместо Фердинандо Апапа на поле вышел Жан Борг.
  • Травма, повреждение
    83'
    Апап не может продолжить встречу. Медики снова вышли на поле. Требуется замена защитнику сборной Мальты.
  • 82'
    Бонелло забрал мяч в руки после прострела Лохнея слева.
  • Травма, повреждение
    80'
    Курчи и Апапу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    79'
    Курчи у чужой штрафной площади грубо сыграл против Апапа и получил жёлтую карточку.
  • 78'
    Удар Джонса справа с двадцати метров получился немного левее ворот.
  • Замена
    77'
    Замена в составе сборной Мальты: вместо Джозефа Мбонга на поле вышел Хуан Корболан.
  • 76'
    Удар Родригеса со штрафного опасным не получился. Бонелло после рикошета забрал мяч в руки.
  • Замена
    75'
    Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Кристофера Мартинса на поле вышел Элдин Джогович.
  • Замена
    74'
    Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Санчаса Ивандро Боргеса на поле вышел Дейвид Синани.
  • Желтая карточка
    73'
    Мускат перед штрафной площадью сзади ударил по ногам Мартинса и получил жёлтую карточку. Девятнадцать метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    72'
    Курчи на чужой половине поля подтолкнул в спину Камензули.
  • 71'
    Пас Джонса вперёд по центру на ход Нвоко получился немного сильным. Кардосо на выходе забрал мяч в руки.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 70'
      Мартинс справа с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • 68'
      Сборная Мальты после забитого гола заиграла увереннее. У гостей заметно лучше стал держаться мяч, передачи стали точнее.
    • Замена
      67'
      Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Тимотен Рупиля на поле вышел Алессио Курчи.
    • Замена
      66'
      Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Максима Шано на поле вышел Фабио Лохей.
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      НВОКО!!! Гийомье от углового флага навесил к ближней штанге, где Нвоко головой направил мяч в угол ворот.
    • Опасный момент
      63'
      Джонс справа со штрафного пробил в ближний угол. Кардосо и в этот раз в прыжке отбил мяч.
    • Фол, нарушение
      62'
      Мартинс на фланге прихватил за футболку Кристенсена.
    • 62'
      Джонс слева со штрафного навесил к воротам, где Шано опередил соперников и выбил мяч.
    • Фол, нарушение
      61'
      Шано на фланге ударил по ногам Джонса.
    • Желтая карточка
      61'
      Столкновение Баррейро с Мускатом на фланге накалило страсти. До потасовки дело не дошло, а жёлтую карточку за неспортивное поведение получил Борг.
    • Офсайд
      60'
      Нвоко забежал в офсайд.
    • Угловой
      60'
      Подачу Гийомье от углового флага к воротам хозяева вынесли.
    • Опасный момент
      59'
      Джонс со штрафного слева решил пробить в ближний угол. Кардосо в прыжке отбил мяч,
    • Желтая карточка
      58'
      Баррейро на подходе к штрафной площади сбил Джонса и получил жёлтую карточку. Двадцать шесть метров до ворот.
    • Фол, нарушение
      57'
      Гийомье у центрального круга ударил по ногам Мартинса.
    • Фол, нарушение
      56'
      Боргес на чужой половине поля подтолкнул в спину Джонса.
    • 55'
      Баррейро справа сделал пас в штрафную площадь на Родригеса, который с пятнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
    • 54'
      Родригес по центру попытался прорваться в штрафную площадь, но не смог завершить свой проход ударом.
    • Фол, нарушение
      52'
      Нвоко справа у угла штрафной площади пошёл на трёх соперников и подтолкнул в спину Мартинса.
    • Фол, нарушение
      51'
      Янкам в центре поля руками придержал Боргеса.
    • Угловой
      50'
      Рупиль от углового флага навесил к ближней штанге, где Родригес попытался прокинуть мяч ногой в центр, но попал в соперника.
    • 49'
      Сборная Люксембурга активно проводит начало второго тайма прижав соперников к штрафной площади. Пока всё проходит без ударов.
    • Замена
      48'
      В составе сборной Мальты в перерыве произошли замены: вместо Джейка Греча и Луки Монтебельо на поле вышли Бьорн Кристенсен и Кирьян Нвоко.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной Люксембурга произошла замена: место Ральфа Щона в воротах занял Тьего Перейра Кардосо.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Люксембурге!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Люксембург - Мальта - 0:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Шано на фланге сбил Монтебельо. Гийомье со штрафного навесил к воротам, где Щон на выходе сыграл кулаками.
    • 45'
      Пас Монтебельо в касание вперёд по правому флангу на ход Мбонгу точным не получился.
    • Угловой
      45'
      Подача Рупиля от углового флага на ближнюю штангу получилась слабой и ударом по воротам не завершилась.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Хамити в первом тайме.
    • Угловой
      45'
      Гийомье от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
    • Желтая карточка
      44'
      Рупиль на фланге руками завалил на газон Джонса и получил жёлтую карточку.
    • 43'
      У Камензули слева не получилась подача к ближней штанге. Мяч полетел в сетку ворот  с внешней стороны, но его поймал Щон.
    • 42'
      Борг не позволил Олесену справа доставить мяч к воротам.
    • 41'
      Прострел Жанса слева к воротам соперники заблокировали.
    • 40'
      Навес Бонерта справа к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • Угловой
      38'
      Джонс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Жанс.
    • Штанга
      37'
      Вот это удар! Родригес со штрафного пробил в перекладину.
    • Фол, нарушение
      36'
      Мускат перед штрафной площадью сбил Рупиля. Восемнадцать метров до ворот.
    • Травма, повреждение
      34'
      Мбонгу что-то попало в глаз. Медики вышли на поле оказать помощь Джозефу.
    • 33'
      Карлсон в подкате на фланге чисто выбил мяч у Мбонга.
    • Офсайд
      32'
      Монтебельо справа забежал в офсайд.
    • 31'
      Шано справа сделал длинный заброс в центр штрафной площади, где Родригес не смог с лёта нанести удар по мячу.
    • 30'
      Родригес с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.
    • 29'
      Баррейро справа прострелил в центр штрафной площади на Родригеса, где Жерсон первым касанием остановил мяч, а второе соперники ему не позволили сделать.
    • 28'
      Рупиль слева со штрафного решил пробить по воротам. Мяч полетел немного выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      27'
      Греч на фланге ударил по ногам Рупиля.
    • 26'
      Атаки сборной Люксембурга становятся всё более настойчивыми. Хозяева много бьют по воротам, вот только точности этим ударам не достаёт.
    • Травма, повреждение
      25'
      Апапу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 24'
      Жанс слева с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • 23'
      Жанс слева навесил к дальней штанге, где Баррейро не смог выиграть борьбу вверху у защитников сборной Мальты.
    • Угловой
      22'
      Бонелло кулаками выбил мяч от ворот после подачи Рупиля от углового флага.
    • 21'
      Рупиль слева со штрафного навесил на Мартинса, который головой пробил выше ворот.
    • Желтая карточка
      20'
      Греч у угла штрафной площади завалил на газон Жанса и получил жёлтую карточку.
    • 19'
      Заброс Баррейро по центру в штрафной площадь получился немного сильным. Родриогес мяч достать не смог.
    • Угловой
      18'
      Рупиль исполнил подачу от углового флага. Гости мяч из штрафной площади выбили.
    • 17'
      Боргес попытался справа прорваться к воротам, но мяч у Санчеса Ивандро выбил Мускат.
    • 16'
      Апап справа прошёл вперёд и низом отправил мяч в центр к линии штрафной площади, где Янкам неудачно сыграл при приёме.
    • 15'
      В стартовые минуты встречи небольшое территориальное преимущество на стороне хозяев. Сборная Мальты старается отвечать быстрыми контратаками.
    • 14'
      Мбонг справа навесил на Янкама, который попытался пробить в падении через себя. Мяч полетел выше ворот.
    • 13'
      Вторая подача Рупиля от углового флага получилась пониже. Все игроки в штрафной площади проскочили мимо мяча, увлёкшись борьбой.
    • Угловой
      12'
      Рупиль  от  углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Мускат снова отправил мяч за пределы поля.
    • 11'
      Борг на фланге опередил Баррейро и выбил мяч за пределы поля.
    • Угловой
      10'
      Хозяева исполнили угловой удар, который не смогли опасно завершить.
    • Опасный момент
      9'
      Родригеса по центру партнёры вывели к воротам. Удар Жерсона в левый верхний угол Бонелло парировал.
    • 8'
      Апап на фланге в подкате выбил  мяч у Родригеса.
    • 6'
      Хозяева решили покатать мяч на своей половине поля. Островитяне в прессинг не идут.
    • 5'
      Джонс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч заметался между игроками, но удара никто не нанёс.
    • Фол, нарушение
      4'
      Карлсон на фланге сбил Мбонга.
    • 2'
      Сборная Люксембурга играет в красной форме, сборная Мальты - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стад де Люксембург"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Люксембурга и Мальты. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Люксембург 82.6% (95)
    X 11.3% (13)
    Мальта 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Мальта
    21.00
    7.40
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Люксембург 0:1 Мальта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Мальта

    Исход игры
    Люксембург
    82.6% (95)
    Ничья
    11.3% (13)
    Мальта
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.45% (43)
    Меньше
    60.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Люксембург
    33.9% (39)
    2:1 Люксембург
    28.7% (33)
    2:0 Люксембург
    12.2% (14)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    1:2 Мальта
    4.3% (5)
    3:1 Люксембург
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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