Курчи у чужой штрафной площади грубо сыграл против Апапа и получил жёлтую карточку.

Курчи и Апапу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

Бонелло забрал мяч в руки после прострела Лохнея слева.

Апап не может продолжить встречу. Медики снова вышли на поле. Требуется замена защитнику сборной Мальты.

Замена в составе сборной Мальты: вместо Фердинандо Апапа на поле вышел Жан Борг.

После пропущенного гола сборная Люксембурга никак не может наладить комбинационную игру впереди. У хозяев стало много неточных передач, а ударов по воротам и вовсе нет.

Пас Джонса вперёд по центру на ход Нвоко получился немного сильным. Кардосо на выходе забрал мяч в руки.

Курчи на чужой половине поля подтолкнул в спину Камензули.

Мускат перед штрафной площадью сзади ударил по ногам Мартинса и получил жёлтую карточку. Девятнадцать метров до ворот.

Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Санчаса Ивандро Боргеса на поле вышел Дейвид Синани.

Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Кристофера Мартинса на поле вышел Элдин Джогович.

Удар Родригеса со штрафного опасным не получился. Бонелло после рикошета забрал мяч в руки.

Замена в составе сборной Мальты: вместо Джозефа Мбонга на поле вышел Хуан Корболан.

Удар Джонса справа с двадцати метров получился немного левее ворот.

Столкновение Баррейро с Мускатом на фланге накалило страсти. До потасовки дело не дошло, а жёлтую карточку за неспортивное поведение получил Борг.

Шано на фланге ударил по ногам Джонса.

Джонс слева со штрафного навесил к воротам, где Шано опередил соперников и выбил мяч.

Мартинс на фланге прихватил за футболку Кристенсена.

Джонс справа со штрафного пробил в ближний угол. Кардосо и в этот раз в прыжке отбил мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! НВОКО!!! Гийомье от углового флага навесил к ближней штанге, где Нвоко головой направил мяч в угол ворот.

Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Максима Шано на поле вышел Фабио Лохей.

Замена в составе сборной Люксембурга: вместо Тимотен Рупиля на поле вышел Алессио Курчи.

Сборная Мальты после забитого гола заиграла увереннее. У гостей заметно лучше стал держаться мяч, передачи стали точнее.

Второй тайм в Люксембурге!

В перерыве в составе сборной Люксембурга произошла замена: место Ральфа Щона в воротах занял Тьего Перейра Кардосо.

В составе сборной Мальты в перерыве произошли замены: вместо Джейка Греча и Луки Монтебельо на поле вышли Бьорн Кристенсен и Кирьян Нвоко.

Сборная Люксембурга активно проводит начало второго тайма прижав соперников к штрафной площади. Пока всё проходит без ударов.

Рупиль от углового флага навесил к ближней штанге, где Родригес попытался прокинуть мяч ногой в центр, но попал в соперника.

Нвоко справа у угла штрафной площади пошёл на трёх соперников и подтолкнул в спину Мартинса.

Родригес по центру попытался прорваться в штрафную площадь, но не смог завершить свой проход ударом.

Баррейро справа сделал пас в штрафную площадь на Родригеса, который с пятнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

Боргес на чужой половине поля подтолкнул в спину Джонса.

Гийомье у центрального круга ударил по ногам Мартинса.

Баррейро на подходе к штрафной площади сбил Джонса и получил жёлтую карточку. Двадцать шесть метров до ворот.

Джонс со штрафного слева решил пробить в ближний угол. Кардосо в прыжке отбил мяч,

Подачу Гийомье от углового флага к воротам хозяева вынесли.

Первый тайм

— Перерыв! Люксембург - Мальта - 0:0.

45' Шано на фланге сбил Монтебельо. Гийомье со штрафного навесил к воротам, где Щон на выходе сыграл кулаками.

45' Пас Монтебельо в касание вперёд по правому флангу на ход Мбонгу точным не получился.

45' Подача Рупиля от углового флага на ближнюю штангу получилась слабой и ударом по воротам не завершилась.

45' 2 минуты добавил Хамити в первом тайме.

45' Гийомье от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

44' Рупиль на фланге руками завалил на газон Джонса и получил жёлтую карточку.

43' У Камензули слева не получилась подача к ближней штанге. Мяч полетел в сетку ворот с внешней стороны, но его поймал Щон.

42' Борг не позволил Олесену справа доставить мяч к воротам.

41' Прострел Жанса слева к воротам соперники заблокировали.

40' Навес Бонерта справа к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

38' Джонс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Жанс.

37' Вот это удар! Родригес со штрафного пробил в перекладину.

36' Мускат перед штрафной площадью сбил Рупиля. Восемнадцать метров до ворот.

34' Мбонгу что-то попало в глаз. Медики вышли на поле оказать помощь Джозефу.

33' Карлсон в подкате на фланге чисто выбил мяч у Мбонга.

32' Монтебельо справа забежал в офсайд.

31' Шано справа сделал длинный заброс в центр штрафной площади, где Родригес не смог с лёта нанести удар по мячу.

30' Родригес с двадцати трёх метров низом пробил левее ворот.

29' Баррейро справа прострелил в центр штрафной площади на Родригеса, где Жерсон первым касанием остановил мяч, а второе соперники ему не позволили сделать.

28' Рупиль слева со штрафного решил пробить по воротам. Мяч полетел немного выше перекладины.

27' Греч на фланге ударил по ногам Рупиля.

26' Атаки сборной Люксембурга становятся всё более настойчивыми. Хозяева много бьют по воротам, вот только точности этим ударам не достаёт.

25' Апапу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

24' Жанс слева с дальней дистанции пробил выше ворот.

23' Жанс слева навесил к дальней штанге, где Баррейро не смог выиграть борьбу вверху у защитников сборной Мальты.

22' Бонелло кулаками выбил мяч от ворот после подачи Рупиля от углового флага.

21' Рупиль слева со штрафного навесил на Мартинса, который головой пробил выше ворот.

20' Греч у угла штрафной площади завалил на газон Жанса и получил жёлтую карточку.

19' Заброс Баррейро по центру в штрафной площадь получился немного сильным. Родриогес мяч достать не смог.

18' Рупиль исполнил подачу от углового флага. Гости мяч из штрафной площади выбили.

17' Боргес попытался справа прорваться к воротам, но мяч у Санчеса Ивандро выбил Мускат.

16' Апап справа прошёл вперёд и низом отправил мяч в центр к линии штрафной площади, где Янкам неудачно сыграл при приёме.

15' В стартовые минуты встречи небольшое территориальное преимущество на стороне хозяев. Сборная Мальты старается отвечать быстрыми контратаками.

14' Мбонг справа навесил на Янкама, который попытался пробить в падении через себя. Мяч полетел выше ворот.

13' Вторая подача Рупиля от углового флага получилась пониже. Все игроки в штрафной площади проскочили мимо мяча, увлёкшись борьбой.

12' Рупиль от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Мускат снова отправил мяч за пределы поля.

11' Борг на фланге опередил Баррейро и выбил мяч за пределы поля.

10' Хозяева исполнили угловой удар, который не смогли опасно завершить.

9' Родригеса по центру партнёры вывели к воротам. Удар Жерсона в левый верхний угол Бонелло парировал.

8' Апап на фланге в подкате выбил мяч у Родригеса.

6' Хозяева решили покатать мяч на своей половине поля. Островитяне в прессинг не идут.

5' Джонс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч заметался между игроками, но удара никто не нанёс.

4' Карлсон на фланге сбил Мбонга.

2' Сборная Люксембурга играет в красной форме, сборная Мальты - в белой.