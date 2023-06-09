Тур: 1.
0:1
Второй тайм: 86'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
22
Мускат
Зак
20
Янкам
Янник
11
Джонс
Джоди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
9 Холл ТимЗащитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
-
11 Элшан ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Фабио Лохей
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джонс ДжодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Формоса КейнВратарь
-
12 Греч МэттьюВратарь
- Защитник
-
23 Борг ЖанЗащитник
- Защитник
-
5 Шоу КуртЗащитник
- Полузащитник
-
21 Димеч ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мускат НиккиПолузащитник
-
25 Оверенд АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нвоко КирьянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
История личных встреч
Люксембург
Мальта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2
Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2
Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Мальта
Исход игры
Люксембург
82.6% (95)
Ничья
11.3% (13)
Мальта
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
1:0 Люксембург
33.9% (39)
2:1 Люксембург
28.7% (33)
2:0 Люксембург
12.2% (14)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:2 Мальта
4.3% (5)
3:1 Люксембург
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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