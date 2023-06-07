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Тур: 1.
Люксембург
FIFA #91
 
Позже
Мальта
FIFA #172
Прогнозы 65
Люксембург 76.9% (50)
X 13.8% (9)
Мальта 9.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Мальта
1.75
6.00
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Люксембург
Мальта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:1
ММ
2:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2
Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2
Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 65
    Люксембург 76.9% (50)
    X 13.8% (9)
    Мальта 9.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Мальта
    1.75
    6.00
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Люксембург - Мальта онлайн

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    Прогнозы на матч Люксембург - Мальта

    Исход игры
    Люксембург
    76.9% (50)
    Ничья
    13.8% (9)
    Мальта
    9.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.31% (29)
    Меньше
    54.69% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    53.13% (34)
    Нет
    46.88% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Люксембург
    33.8% (22)
    1:0 Люксембург
    26.2% (17)
    2:0 Люксембург
    12.3% (8)
    1:1 Ничья
    9.2% (6)
    1:2 Мальта
    6.2% (4)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
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