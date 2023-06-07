Тур: 1.
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История личных встреч
Люксембург
Мальта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2
Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2
Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2
Прогнозы на матч Люксембург - Мальта
Исход игры
Люксембург
76.9% (50)
Ничья
13.8% (9)
Мальта
9.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.31% (29)
Меньше
54.69% (35)
Обе команды забьют
Да
53.13% (34)
Нет
46.88% (30)
Популярный счёт
2:1 Люксембург
33.8% (22)
1:0 Люксембург
26.2% (17)
2:0 Люксембург
12.3% (8)
1:1 Ничья
9.2% (6)
1:2 Мальта
6.2% (4)
0:0 Ничья
3.1% (2)
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