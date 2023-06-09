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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Мэйчжоу Хакка
2:2
Второй тайм: 80'
Шицзячжуан
0'
1:0
5' Гол
Инь Цуняо
30' Undefined phrase: football_event_
Yihu Yang
1:1
41' Гол
Локадия Юрген
1:2
51' Гол
Peng Wang III
54' Желтая карточка
Yang Liu II
2:2
59' Гол
Yongjia Li

Ход матча

5'
Инь Цуняо
(Chugui Ye)
1:0
30'
Yihu Yang
 
41'
1:1
Локадия Юрген
(Chuangyi Lin)
46'
 
Kaimu Zheng
Chuangyi Lin
48'
Yongjia Li
Косович Небойша
 
51'
1:2
Peng Wang III
(Xiaotian Yang)
54'
 
Yang Liu II
55'
 
Oscar Taty Maritu
Шкорич Миле
55'
 
Peng Li
Xinyu Liu1
59'
Yongjia Li
2:2
64'
Лобжанидзе Элгуя
Yihu Yang
 
64'
Weihui Rao
Zhechao Chen
 
70'
Sijie Zhang
Ximing Pan
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 244 Количество передач 159
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Шицзячжуан
3.45
3.46
4.90
Все Коэффициенты
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
17
Yihu
Yang
10
Хунбо
Инь
7
Chugui
Ye
12
Инь
Цуняо
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
20
Xinyu
Liu1
19
Жуков
Георгий
8
Chuangyi
Lin
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
4:1
С
1:1
ПЛК
1:0
ПЛК
4:5
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 3 0.25
Chugui Ye 2 0.17
Дугалич Раде 2 0.17
Инь Цуняо 2 0.17
Liang Shi 1 0.08
Хунбо Инь 1 0.08
Ximing Pan 1 0.08
Zhechao Chen 1 0.08
Rodrigo Henrique 1 0.08
Yongjia Li 1 0.08
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 4 (2) 0.33
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.33
Шкорич Миле 2 0.17
Peng Wang III 2 0.17
Овусу-Секьере Деабеас 1 0.08
Жуков Георгий 1 0.08
Chuangyi Lin 0 0
Xiaotian Yang 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 3 0
Ximing Pan 3 0
Liang Shi 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Weihui Rao 1 0
Хунбо Инь 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 4 0
Peng Wang III 3 0
Shihao Piao 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Chuangyi Lin 2 0
Yun Yang 2 0
Honglue Zhao 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шицзячжуан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

6
4
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Шицзячжуан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
23%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
6
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:4
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 1:1 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 1:2 12 4 5 3 20 - 17 17
8.
Ухань Три Таунс
 1:1 12 3 7 2 19 - 13 16
9.
Чжэцзян Профессионал
 12 4 3 5 17 - 18 15
10.
Хэнань Цзянье
 12 2 6 4 11 - 13 12
11.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
12.
Шицзячжуан
 2:2 12 2 5 5 14 - 21 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 12 2 4 6 15 - 20 10
14.
Далянь Ифан
 2:1 12 2 3 7 10 - 16 9
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 12 2 3 7 8 - 17 9
16.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 4 1 1 11 - 8 13
3.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Шаньдун Тайшань
 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Далянь Ифан
 2:1 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Ухань Три Таунс
 1:1 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шаньдун Тайшань
 1:1 8 1 5 2 9 - 10 8
9.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 9 - 11 5
11.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 0 2 4 4 - 8 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 2:1 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Удар от ворот произведет Мэйчжоу Хакка
  • 80'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 56%, Шицзячжуан: 44%.
  • 79'
    Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    Удар от ворот произведет Мэйчжоу Хакка
  • 78'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    77'
    Ох, нехорошо это выглядит. Яо Вейхуи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    77'
    Яо Вейхуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Xiaotian Yang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 76'
    Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 76'
    Дугалич Раде из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    76'
    Xiaotian Yang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 76'
    Матч возобновлен
  • 76'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 75'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 57%, Шицзячжуан: 43%.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Шицзячжуан
    3.45
    3.46
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 2:2 Шицзячжуан онлайн

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    Шицзячжуан
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