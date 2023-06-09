Тур: 12. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Minghui Niu
2:2
Второй тайм: 80'
0'
1:0
5' ГолИнь Цуняо
30' Undefined phrase: football_event_Yihu Yang
1:1
41' ГолЛокадия Юрген
1:2
51' ГолPeng Wang III
54' Желтая карточкаYang Liu II
2:2
59' ГолYongjia Li
Ход матча
30'
41'
1:1
51'
1:2
54'
55'
59'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
244 Количество передач 159
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
17
Yihu
Yang
10
Хунбо
Инь
12
Инь
Цуняо
14
Puliang
Shao
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
20
Xinyu
Liu1
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Sijie Zhang
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Нападающий
-
13 Qinhan Sun
-
-
24 Youzu He
-
18 Xuchen Yao
-
-
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|3
|0.25
|Chugui Ye
|2
|0.17
|Дугалич Раде
|2
|0.17
|Инь Цуняо
|2
|0.17
|Liang Shi
|1
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.08
|Ximing Pan
|1
|0.08
|Zhechao Chen
|1
|0.08
|Rodrigo Henrique
|1
|0.08
|Yongjia Li
|1
|0.08
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|4 (2)
|0.33
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.33
|Шкорич Миле
|2
|0.17
|Peng Wang III
|2
|0.17
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0.08
|Жуков Георгий
|1
|0.08
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|3
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Weihui Rao
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|4
|0
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Chuangyi Lin
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Honglue Zhao
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шицзячжуан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
6
4
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Шицзячжуан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
23%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
6
33%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:4
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|12
|7
|4
|1
|14 - 7
|25
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|5.
|12
|4
|8
|0
|14 - 9
|20
|6.
|1:1
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|1:2
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|8.
|1:1
|12
|3
|7
|2
|19 - 13
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|10.
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|12.
|2:2
|12
|2
|5
|5
|14 - 21
|11
|13.
|2:2
|12
|2
|4
|6
|15 - 20
|10
|14.
|2:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|15.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|3.
|1:2
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|9.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|13.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 9
|1
|16.
|2:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3