Яо Вейхуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Яо Вейхуи получил травму и медбригада забирает его с поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Мэйчжоу Хакка имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Команда Шицзячжуан сравняла счет! Игра продолжается!

41' Г О О О О Л - Локадия Юрген из команды Шицзячжуан правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

41' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

40' Инь Цуняо не смог попасть в створ ударом издали

39' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

39' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Жуков Георгий пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

38' Shihao Piao из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Yihu Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Yihu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновлен

32' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Мэйчжоу Хакка отменен из-за положения "вне игры".

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Жуков Георгий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Локадия Юрген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Косович Небойша получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Косович Небойша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хунбо Инь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

19' Хорошую попытку сделал Tze-Nam Yue . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

15' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Xinyu Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

7' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Chuangyi Lin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мэйчжоу Хакка будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Г О О О О Л - Инь Цуняо забивает с правой ноги!

4' Инь Цуняо пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

4' Локадия Юрген не смог попасть в створ ударом издали

3' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Chuangyi Lin бьет со штрафного в створ, но Ченг Юелей держит все под контролем

1' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру