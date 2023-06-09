Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас из команды Шицзячжуан левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

86' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Яо Вейхуи возвращается на поле.

79' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Яо Вейхуи получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Яо Вейхуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Xiaotian Yang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

75' Хорошую попытку сделал Peng Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Локадия Юрген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Kaimu Zheng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

71' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Ximing Pan получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Ximing Pan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Chugui Ye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тактическая замена. Zhechao Chen уходит с поля и его заменяет Яо Вейхуи

62' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Локадия Юрген пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

61' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О Л - Yongjia Li забивает ударом с левой ноги!

58' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

56' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Рефери не любит споров - именно за это Yang Liu сейчас получил желтую

53' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Шкорич Миле получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.