Тур: 12. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Minghui Niu
2:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолИнь Цуняо
30' Undefined phrase: football_event_Yihu Yang
1:1
41' ГолЛокадия Юрген
1:2
51' ГолPeng Wang III
54' Желтая карточкаYang Liu II
2:2
59' ГолYongjia Li
2:3
87' ГолОвусу-Секьере Деабеас
90' Желтая карточкаPuliang Shao
90' Желтая карточкаOscar Taty Maritu
90' Желтая карточкаChugui Ye
90' Красная карточкаZihao Yan
90'+8
Ход матча
30'
41'
1:1
51'
1:2
54'
55'
59'
2:2
87'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
7 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
444 Количество передач 354
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
17
Yihu
Yang
10
Хунбо
Инь
12
Инь
Цуняо
14
Puliang
Shao
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
20
Xinyu
Liu1
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Sijie Zhang
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Нападающий
-
13 Qinhan Sun
-
-
24 Youzu He
-
18 Xuchen Yao
-
-
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|3
|0.25
|Chugui Ye
|2
|0.17
|Дугалич Раде
|2
|0.17
|Инь Цуняо
|2
|0.17
|Liang Shi
|1
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.08
|Ximing Pan
|1
|0.08
|Zhechao Chen
|1
|0.08
|Rodrigo Henrique
|1
|0.08
|Yongjia Li
|1
|0.08
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|4 (2)
|0.33
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.33
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0.17
|Шкорич Миле
|2
|0.17
|Peng Wang III
|2
|0.17
|Жуков Георгий
|1
|0.08
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|3
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Weihui Rao
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|4
|0
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Chuangyi Lin
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Honglue Zhao
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Шицзячжуан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
5
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
6
4
Мэйчжоу Хакка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Шицзячжуан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
5
24%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
7
33%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
48
111
111
111
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3