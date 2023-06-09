Тур: 12. Стадион: Hankou Cultural Sports Centre.
1:1
Второй тайм: 79'
0'
1:0
38' ГолAdemilson
1:1
42' ГолКризан
45' Желтая карточкаСе Пэнфэй
64' Желтая карточкаГао Чжуньи
66' Желтая карточкаФеллайни Маруан
Ход матча
38'
1:0
45'
46'
64'
66'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
243 Количество передач 180
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
31 Jiayu Guo
-
1 Fei Wu
-
40 Zhang Hui
-
-
-
2 Yang Li3
-
-
28 Denny Wang
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньНападающий
-
9 КризанНападающий
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Нападающий
-
26 Shibo Liu
-
36 Liuyu Duan
-
-
19 Guowen Sun
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademilson
|4 (1)
|0.33
|Qianglong Tao
|3
|0.25
|Се Пэнфэй
|2
|0.17
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.17
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.17
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0.17
|Давидсон
|1
|0.08
|Dinghao Yan
|1
|0.08
|Yang Li3
|1
|0.08
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|4
|0.33
|Феллайни Маруан
|4
|0.33
|Мойсес Лима
|2
|0.17
|Chen Pu
|2
|0.17
|Лю Биньбинь
|1
|0.08
|Zhengyu Huang
|1
|0.08
|Ляо Лишэн
|1
|0.08
|Guowen Sun
|1
|0.08
|Yuanyi Li
|0
|0
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Гао Чжуньи
|3
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|4
|0
|Yuanyi Li
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
8
Ухань Три Таунс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
13
7
Ухань Три Таунс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Шаньдун Тайшань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
16
15
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
6
35%
5
31%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
15%
4
36%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
56
38
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|12
|7
|4
|1
|14 - 7
|25
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|5.
|12
|4
|8
|0
|14 - 9
|20
|6.
|1:1
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|1:2
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|8.
|1:1
|12
|3
|7
|2
|19 - 13
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|10.
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|12.
|2:2
|12
|2
|5
|5
|14 - 21
|11
|13.
|2:2
|12
|2
|4
|6
|15 - 20
|10
|14.
|2:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|15.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|3.
|1:2
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|9.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|13.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 9
|1
|16.
|2:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3