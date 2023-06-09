Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' Се Пэнфэй получил желтую карточку от судьи

48' Се Пэнфэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорошую попытку сделал Се Пэнфэй . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Г О О О О О О Л - Кризан из команды Шаньдун Тайшань с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

42' Ademilson нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

41' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Команда Ухань Три Таунс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Г О О О О Л - Ademilson забивает с левой ноги!

38' Xiaobin Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Давидсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

33' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Цзи Сян . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Кризан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Цзи Сян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ademilson пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

19' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хорошую попытку сделал Ademilson . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Гао Чжуньи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Станчу Николае решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

8' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ademilson нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ademilson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Чжэн Чжэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновлен

4' Луо Сенвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кризан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Се Пэнфэй не смог попасть в створ ударом издали

1' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.