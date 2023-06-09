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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Ухань Три Таунс
1:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
38' Гол
Ademilson
1:1
42' Гол
Кризан
45' Желтая карточка
Се Пэнфэй
64' Желтая карточка
Гао Чжуньи
66' Желтая карточка
Феллайни Маруан
90'+5

Ход матча

6'
Dinghao Yan
Луо Сенвен
 
38'
Ademilson
(Xiaobin Zhang II)
1:0
42'
1:1
Кризан
(Chen Pu)
45'
Се Пэнфэй
 
46'
Хан Жэнь
Ханьвэнь Дэн
 
46'
 
Феллайни Маруан
Лю Биньбинь
46'
 
Ляо Лишэн
Zhengyu Huang
64'
Гао Чжуньи
 
66'
 
Феллайни Маруан
77'
Qianglong Tao
Давидсон
 
77'
Denny Wang
Гао Чжуньи
 
84'
 
Chen Pu
Цзи Сян
84'
 
Lei Tong
Fernandinho V
88'
Zhang Hui
Се Пэнфэй
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 574 Количество передач 349
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
12
Xiaobin
Zhang
II
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
25
Ханьвэнь
Дэн
6
Луо
Сенвен
10
Станчу
Николае
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
7
Ademilson
11
Давидсон
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
10
Мойсес
Лима
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
Ухань Три Таунс
3-4-3
Шаньдун Тайшань
4-3-3

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:0
К
0:3
К
3:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 4 (1) 0.33
Qianglong Tao 3 0.25
Се Пэнфэй 2 0.17
Вэй Ши-Хао 2 0.17
Ханьвэнь Дэн 2 0.17
Якубу Абдул-Азиз 2 0.17
Давидсон 1 0.08
Dinghao Yan 1 0.08
Yang Li3 1 0.08
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 4 0.33
Феллайни Маруан 4 0.33
Мойсес Лима 2 0.17
Chen Pu 2 0.17
Лю Биньбинь 1 0.08
Zhengyu Huang 1 0.08
Ляо Лишэн 1 0.08
Guowen Sun 1 0.08
Yuanyi Li 0 0
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Fernandinho V 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 4 0
Имин Лю 3 0
Гао Чжуньи 3 0
Dinghao Yan 2 0
Сантос Уоллес 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 4 0
Yuanyi Li 2 0
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
9
Ухань Три Таунс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

13
7
Ухань Три Таунс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Шаньдун Тайшань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

17
16

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
7
39%
6
35%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
22%
3
18%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
4
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
6
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Ухань Три Таунс
 12 3 7 2 19 - 13 16
9.
Чжэцзян Профессионал
 12 4 3 5 17 - 18 15
10.
Шицзячжуан
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Хэнань Цзянье
 12 2 6 4 11 - 13 12
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 2 3 7 15 - 21 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 3 7 8 - 17 9
15.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
16.
Далянь Ифан
 12 1 4 7 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
3.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
13.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Ухань Три Таунс
 5 0 4 1 5 - 7 4
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 6 0 2 4 4 - 8 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
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