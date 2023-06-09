Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хорошую попытку сделал Chen Pu . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

68' Хан Жэнь навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Рефери не любит споров - именно за это Феллайни Маруан сейчас получил желтую

64' Гао Чжуньи тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

63' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошую попытку сделал Кризан . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Феллайни Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Феллайни Маруан нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.

53' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали