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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Шанхай СИПГ
2:1
Второй тайм: 82'
Наньтун Чжиюнь
0'
0:1
8' Гол
Кастильо Роман
24' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
35' Желтая карточка
Балде Ромарио
45' Желтая карточка
Haoqian Zheng
47' Желтая карточка
Мирахметджан Музеппер
52' Желтая карточка
Kang Cao
1:1
53' Пенальти
Оскар дос Сантос
2:1
77' Пенальти
Оскар дос Сантос

Ход матча

8'
0:1
Кастильо Роман
24'
Линьпэн Чжан
 
35'
 
Балде Ромарио
45'
 
Haoqian Zheng
46'
Пинк Маркус
Паулиньо Пауло
 
46'
Чжэнь Вэй
Хуэй-Кан Цай
 
47'
Мирахметджан Музеппер
 
52'
 
Kang Cao
53'
Оскар дос Сантос
1:1
58'
 
Zilei Jiang
Haoqian Zheng
62'
 
Song Wang
Морелатто Лукас
71'
Варгас Матиас
Каллон Исса
 
77'
Оскар дос Сантос
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 293 Количество передач 149
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Наньтун Чжиюнь
1.93
7.60
7.20
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
9
Паулиньо
Пауло
7
Лэй
У
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
29
Haoqian
Zheng
8
Морелатто
Лукас
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Шанхай СИПГ
4-3-3
Наньтун Чжиюнь
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.58
Оскар дос Сантос 3 (2) 0.25
Шэньчао Ван 3 0.25
Паулиньо Пауло 3 0.25
Пинк Маркус 1 0.08
Браунинг Тайас 1 0.08
Каллон Исса 1 0.08
Вэньцзюнь Люй 1 0.08
Мирахметджан Музеппер 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 4 0.33
Балде Ромарио 2 0.17
Song Wang 1 0.08
Морелатто Лукас 1 0.08
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Haoqian Zheng 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Браунинг Тайас 2 1
Ли Шуай I 2 0
Мирахметджан Музеппер 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 3 0
Балде Ромарио 3 0
Брессан Матеус 3 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Кастильо Роман 1 0
Kang Cao 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Wei Liu2 1 0
Haoqian Zheng 1 0
Sheng Ma 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
3
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

10
3
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Наньтун Чжиюнь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

12
6

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
5
25%
1
14%
16-30
3
15%
3
43%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
57%
4
27%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 1:1 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 1:2 12 4 5 3 20 - 17 17
8.
Ухань Три Таунс
 1:1 12 3 7 2 19 - 13 16
9.
Чжэцзян Профессионал
 12 4 3 5 17 - 18 15
10.
Хэнань Цзянье
 12 2 6 4 11 - 13 12
11.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
12.
Шицзячжуан
 2:2 12 2 5 5 14 - 21 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 12 2 4 6 15 - 20 10
14.
Далянь Ифан
 2:1 12 2 3 7 10 - 16 9
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 12 2 3 7 8 - 17 9
16.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 4 1 1 11 - 8 13
3.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Шаньдун Тайшань
 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Далянь Ифан
 2:1 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Ухань Три Таунс
 1:1 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шаньдун Тайшань
 1:1 8 1 5 2 9 - 10 8
9.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 9 - 11 5
11.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 0 2 4 4 - 8 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 2:1 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Наньтун Чжиюнь
    1.93
    7.60
    7.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 2:1 Наньтун Чжиюнь онлайн

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