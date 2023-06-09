70' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Мирахметджан Музеппер не смог попасть в створ ударом издали

64' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Xiaodong Shi держит все под контролем

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

59' Лэй У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Морелатто Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Haoqian Zheng получил травму и заменен. Zilei Jiang выходит на поле.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Haoqian Zheng получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Haoqian Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Балде Ромарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Kang Cao получает желтую карточку за игру рукой

52' После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Оскар дос Сантос нанес удар головой, но Xiaodong Shi спокойно отбил мяч.

50' Каллон Исса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мирахметджан Музеппер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.