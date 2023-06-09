Тур: 12. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Haixin Li
2:1
Второй тайм: 82'
0'
0:1
8' ГолКастильо Роман
24' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
35' Желтая карточкаБалде Ромарио
45' Желтая карточкаHaoqian Zheng
47' Желтая карточкаМирахметджан Музеппер
52' Желтая карточкаKang Cao
1:1
53' ПенальтиОскар дос Сантос
2:1
77' ПенальтиОскар дос Сантос
Ход матча
8'
0:1
24'
35'
45'
52'
53'
1:1
77'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
293 Количество передач 149
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Ли
Шуай
I
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Song WangПолузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
-
-
21 Jiahao Wang
-
5 Sheng Ma
-
27 Wu Xu
-
2 Lai Wei
-
36 Zhongyi Qiu
-
30 Xiangbin Li
-
3 Jie Wang
-
-
-
Главный тренер: Qi Zhu
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.58
|Оскар дос Сантос
|3 (2)
|0.25
|Шэньчао Ван
|3
|0.25
|Паулиньо Пауло
|3
|0.25
|Пинк Маркус
|1
|0.08
|Браунинг Тайас
|1
|0.08
|Каллон Исса
|1
|0.08
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.08
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|4
|0.33
|Балде Ромарио
|2
|0.17
|Song Wang
|1
|0.08
|Морелатто Лукас
|1
|0.08
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Haoqian Zheng
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Браунинг Тайас
|2
|1
|Ли Шуай I
|2
|0
|Мирахметджан Музеппер
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|3
|0
|Балде Ромарио
|3
|0
|Брессан Матеус
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Кастильо Роман
|1
|0
|Kang Cao
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Haoqian Zheng
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
3
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
10
3
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Наньтун Чжиюнь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
12
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
3
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
5
25%
1
14%
16-30
3
15%
3
43%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
57%
4
27%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
74
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|12
|7
|4
|1
|14 - 7
|25
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|5.
|12
|4
|8
|0
|14 - 9
|20
|6.
|1:1
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|1:2
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|8.
|1:1
|12
|3
|7
|2
|19 - 13
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|10.
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|12.
|2:2
|12
|2
|5
|5
|14 - 21
|11
|13.
|2:2
|12
|2
|4
|6
|15 - 20
|10
|14.
|2:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|15.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|3.
|1:2
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|2:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|1:1
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|9.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|10.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|13.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 9
|1
|16.
|2:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3