Тур: 12. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Haixin Li
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКастильо Роман
24' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
35' Желтая карточкаБалде Ромарио
45' Желтая карточкаHaoqian Zheng
47' Желтая карточкаМирахметджан Музеппер
52' Желтая карточкаKang Cao
1:1
53' ПенальтиОскар дос Сантос
2:1
77' ПенальтиОскар дос Сантос
89' Желтая карточкаSheng Ma
90' Желтая карточкаКастильо Роман
90' Желтая карточкаБрессан Матеус
90' Желтая карточкаMing Yang Yang
90'+8
Ход матча
8'
0:1
24'
35'
45'
52'
53'
1:1
77'
2:1
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
523 Количество передач 298
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Ли
Шуай
I
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Song WangПолузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
-
-
21 Jiahao Wang
-
5 Sheng Ma
-
27 Wu Xu
-
2 Lai Wei
-
36 Zhongyi Qiu
-
30 Xiangbin Li
-
3 Jie Wang
-
-
-
Главный тренер: Qi Zhu
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.58
|Оскар дос Сантос
|4 (3)
|0.33
|Шэньчао Ван
|3
|0.25
|Паулиньо Пауло
|3
|0.25
|Пинк Маркус
|1
|0.08
|Браунинг Тайас
|1
|0.08
|Каллон Исса
|1
|0.08
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.08
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|4
|0.33
|Балде Ромарио
|2
|0.17
|Song Wang
|1
|0.08
|Морелатто Лукас
|1
|0.08
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Haoqian Zheng
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Браунинг Тайас
|2
|1
|Ли Шуай I
|2
|0
|Мирахметджан Музеппер
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Брессан Матеус
|4
|0
|Балде Ромарио
|3
|0
|Кастильо Роман
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Kang Cao
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Haoqian Zheng
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
4
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
10
3
Шанхай СИПГ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
12
7
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
57%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
22
8
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
1
5%
1
13%
1-15
5
23%
1
13%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
50%
4
24%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
84
39
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3