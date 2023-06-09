Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Sheng Ma совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Безумный фол. Sheng Ma грубо играет против соперника. Пострадал Оскар дос Сантос

89' Оскар дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Лю Хуань уходит с поля и его заменяет Sheng Ma

84' Тактическая замена. Yeljan Shinar уходит с поля и его заменяет Kamiran Halimurat

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

82' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Чжэнь Вэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Г О О О О О Л - Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Xiaodong Shi прыгнул не в ту сторону.

72' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Мирахметджан Музеппер не смог попасть в створ ударом издали

64' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Xiaodong Shi держит все под контролем

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

59' Лэй У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Морелатто Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Haoqian Zheng получил травму и заменен. Zilei Jiang выходит на поле.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Haoqian Zheng получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Haoqian Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Балде Ромарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Kang Cao получает желтую карточку за игру рукой

52' После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Оскар дос Сантос нанес удар головой, но Xiaodong Shi спокойно отбил мяч.

50' Каллон Исса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мирахметджан Музеппер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.