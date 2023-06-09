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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Шанхай СИПГ
2:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
0:1
8' Гол
Кастильо Роман
24' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
35' Желтая карточка
Балде Ромарио
45' Желтая карточка
Haoqian Zheng
47' Желтая карточка
Мирахметджан Музеппер
52' Желтая карточка
Kang Cao
1:1
53' Пенальти
Оскар дос Сантос
2:1
77' Пенальти
Оскар дос Сантос
89' Желтая карточка
Sheng Ma
90' Желтая карточка
Кастильо Роман
90' Желтая карточка
Брессан Матеус
90' Желтая карточка
Ming Yang Yang
90'+8

Ход матча

8'
0:1
Кастильо Роман
24'
Линьпэн Чжан
 
35'
 
Балде Ромарио
45'
 
Haoqian Zheng
46'
Пинк Маркус
Паулиньо Пауло
 
46'
Чжэнь Вэй
Хуэй-Кан Цай
 
47'
Мирахметджан Музеппер
 
52'
 
Kang Cao
53'
Оскар дос Сантос
1:1
58'
 
Zilei Jiang
Haoqian Zheng
62'
 
Song Wang
Морелатто Лукас
71'
Варгас Матиас
Каллон Исса
 
77'
Оскар дос Сантос
2:1
84'
 
Kamiran Halimurat
Yeljan Shinar
84'
 
Sheng Ma
Лю Хуань
86'
Ян Шиюань
Ли Шуай I
 
86'
Вэньцзюнь Люй
Мирахметджан Музеппер
 
89'
 
Sheng Ma
90'
 
Кастильо Роман
90'
 
Брессан Матеус
90'
 
Ming Yang Yang

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 523 Количество передач 298
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
9
Паулиньо
Пауло
7
Лэй
У
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
29
Haoqian
Zheng
8
Морелатто
Лукас
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Шанхай СИПГ
4-3-3
Наньтун Чжиюнь
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.58
Оскар дос Сантос 4 (3) 0.33
Шэньчао Ван 3 0.25
Паулиньо Пауло 3 0.25
Пинк Маркус 1 0.08
Браунинг Тайас 1 0.08
Каллон Исса 1 0.08
Вэньцзюнь Люй 1 0.08
Мирахметджан Музеппер 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 4 0.33
Балде Ромарио 2 0.17
Song Wang 1 0.08
Морелатто Лукас 1 0.08
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Haoqian Zheng 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Браунинг Тайас 2 1
Ли Шуай I 2 0
Мирахметджан Музеппер 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 4 0
Брессан Матеус 4 0
Балде Ромарио 3 0
Кастильо Роман 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Sheng Ma 2 0
Kang Cao 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Wei Liu2 1 0
Haoqian Zheng 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
4
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

10
3
Шанхай СИПГ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

12
7

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
57%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

22
8
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
1
5%
1
13%
1-15
5
23%
1
13%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
4
18%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
25%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
50%
4
24%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
8
4
1.5
3
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Ухань Три Таунс
 12 3 7 2 19 - 13 16
9.
Чжэцзян Профессионал
 12 4 3 5 17 - 18 15
10.
Шицзячжуан
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Хэнань Цзянье
 12 2 6 4 11 - 13 12
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 2 3 7 15 - 21 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 3 7 8 - 17 9
15.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
16.
Далянь Ифан
 12 1 4 7 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
3.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
13.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Ухань Три Таунс
 5 0 4 1 5 - 7 4
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 6 0 2 4 4 - 8 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      93'
      Кастильо Роман грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 92'
      Оскар дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Лэй У создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
    • 92'
      Ванг Сонг успешно блокирует удар.
    • 91'
      Оскар дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SAIC Motor Pudong Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 2:1 Наньтун Чжиюнь онлайн

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