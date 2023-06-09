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Китай: Суперлига
2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Далянь Ифан
2:1
Второй тайм: 84'
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
16' Гол
Cesar Manzoki
2:0
45' Гол
Cesar Manzoki
57' Желтая карточка
Boxuan Feng
58' Желтая карточка
Чендун Чжан
59' Желтая карточка
Yupeng He
68' Желтая карточка
Линь Лянмин
2:1
77' Гол в свои ворота
Longchang Lin

Ход матча

16'
Cesar Manzoki
(Yupeng He)
1:0
45'
Cesar Manzoki
(Пен Лю)
2:0
46'
 
Чжанг Сичже
Йеннарис Никлас
46'
 
Адегбенро Самуэль
Ziming Wang
55'
Мамба Стрели
Цонев Борислав
 
56'
Jianan Zhao
Zhu Ting
 
57'
 
Boxuan Feng
58'
 
Чендун Чжан
59'
Yupeng He
 
65'
Yu Fei
Босанчич Неманья
 
65'
Jiahui Huang
Yu Wang
 
67'
 
Yaki Yan
Boxuan Feng
68'
Линь Лянмин
 
77'
2:1
Longchang Lin

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 137 Количество передач 259
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Бэйцзин Гоань
4.54
9.50
8.50
Все Коэффициенты
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
40
Босанчич
Неманья
7
Линь
Лянмин
17
Cesar
Manzoki
1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
23
Йеннарис
Никлас
5
Соуза
Жосеф
7
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
Далянь Ифан
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:3
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
С
5:2
С
0:3
С
4:1
С
0:1
С
4:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

3
1.43

Среднее время на гол

30
63

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
74

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 4 0.33
Ян Ксиангчуанг 3 0.25
Цонев Борислав 1 0.08
Линь Лянмин 1 0.08
Мамба Стрели 1 0.08
Пен Лю 0 0
Yupeng He 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 4 0.33
Кан Сан-У 3 0.25
Соуза Жосеф 3 0.25
Ziming Wang 3 0.25
Чжанг Сичже 2 (1) 0.17
Tianyi Gao 1 0.08
Адеми Ариян 1 0.08
Адегбенро Самуэль 1 0.08
Yang Bai 1 0.08
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Boxuan Feng 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 3 0
Линь Лянмин 3 0
Zhenao Wang 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Yan Wu 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 3 0
Jiaqi Han 3 0
Чендун Чжан 2 0
Соуза Жосеф 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Дабао Юй 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
5
Далянь Ифан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

0
13
Далянь Ифан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Бэйцзин Гоань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

4
18

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
60%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
33%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
11%
6
32%
46-60
2
22%
4
21%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
6
40%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2

Результаты матчей

Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 7 4 1 14 - 7 25
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
5.
Тянцзинь Тэда
 12 4 8 0 14 - 9 20
6.
Шаньдун Тайшань
 1:1 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 1:2 12 4 5 3 20 - 17 17
8.
Ухань Три Таунс
 1:1 12 3 7 2 19 - 13 16
9.
Чжэцзян Профессионал
 12 4 3 5 17 - 18 15
10.
Хэнань Цзянье
 12 2 6 4 11 - 13 12
11.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
12.
Шицзячжуан
 2:2 12 2 5 5 14 - 21 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 12 2 4 6 15 - 20 10
14.
Далянь Ифан
 2:1 12 2 3 7 10 - 16 9
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 12 2 3 7 8 - 17 9
16.
Циндао Чжуннэн
 12 2 2 8 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 4 1 1 11 - 8 13
3.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Шаньдун Тайшань
 1:1 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Далянь Ифан
 2:1 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Ухань Три Таунс
 1:1 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шаньдун Тайшань
 1:1 8 1 5 2 9 - 10 8
9.
Шицзячжуан
 2:2 6 1 3 2 8 - 12 6
10.
Мэйчжоу Хакка
 2:2 6 1 2 3 9 - 11 5
11.
Бэйцзин Гоань
 1:2 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 6 0 2 4 4 - 8 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 2:1 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
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    Лучшие коэффициенты
    Далянь Ифан
    Ничья
    Бэйцзин Гоань
    4.54
    9.50
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Далянь Ифан 2:1 Бэйцзин Гоань онлайн

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