Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Тактическая замена. Линь Лянмин уходит с поля и его заменяет Yin Shang

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' 'Г О О О О О Л - Кан Сан-У из команды Бэйцзин Гоань забивает с пенальти! Он пробил правой. Ву Ян был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

84' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Чжанг Сичже пробил со штрафного прямо в стенку

81' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Кан Сан-У навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

77' Г О О О О Л - Longchang Lin уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

77' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Оооо... вот это был удар! Tianyi Gao должен был забить с этой позиции.

75' Tianyi Gao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

74' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Судье надоело, что Ву Ян тянет время и он наказал его горчичником

72' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновлен

71' Мамба Стрели на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Линь Лянмин получил желтую карточку от судьи

68' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Nemanja Bosancic получил травму и заменен. Yu Fei выходит на поле.

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Yu Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Кан Сан-У навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Yupeng He получил желтую карточку от судьи

59' Адегбенро Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Рефери не любит споров - именно за это Чендун Чжан сейчас получил желтую

57' Boxuan Feng совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Tianyi Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля