Тур: 12. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Xing Qi
2:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолCesar Manzoki
2:0
45' ГолCesar Manzoki
57' Желтая карточкаBoxuan Feng
58' Желтая карточкаЧендун Чжан
59' Желтая карточкаYupeng He
68' Желтая карточкаЛинь Лянмин
73' Желтая карточкаYan Wu
2:1
77' Гол в свои воротаLongchang Lin
2:2
86' ПенальтиКан Сан-У
90'+5
Ход матча
16'
1:0
45'
2:0
56'
57'
58'
59'
65'
67'
68'
73'
77'
2:1
83'
86'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
0 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
216 Количество передач 558
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
-
-
-
23 Yin Shang
-
28 Yu Fei
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
13 Yaopeng Wang
-
16 Le Liu
-
-
-
14 Jiahui Huang
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoНападающий
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
43 Wenhao Jiang
-
18 Hao Fang
-
39 Yaki Yan
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
3
1.43
Среднее время на гол
30
63
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.07
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
74
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|4
|0.33
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.25
|Цонев Борислав
|1
|0.08
|Линь Лянмин
|1
|0.08
|Мамба Стрели
|1
|0.08
|Yupeng He
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.33
|Liyn Yang
|4
|0.33
|Соуза Жосеф
|3
|0.25
|Ziming Wang
|3
|0.25
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.17
|Tianyi Gao
|1
|0.08
|Адеми Ариян
|1
|0.08
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.08
|Yang Bai
|1
|0.08
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Boxuan Feng
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Zhenao Wang
|3
|0
|Yupeng He
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Yan Wu
|2
|0
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Дабао Юй
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
6
Далянь Ифан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
0
13
Далянь Ифан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Бэйцзин Гоань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
7
19
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
3
25%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
4
33%
3
15%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
7
39%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
40%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1
Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2
Результаты матчей
Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
39
48
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3