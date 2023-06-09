Тур: 12. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 19243
2:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолБесара Нахир
53' Желтая карточкаМаркус Карлссон
1:1
73' ГолФрицсон Людвиг
2:1
90' ГолJusef Erabi
90' Желтая карточкаJusef Erabi
90'+6
Ход матча
15'
1:0
53'
73'
1:1
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jusef Erabi
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хаммарбю
Броммапойкарна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.63
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.31
|Джуканович Виктор
|3
|0.23
|Садику Лорет
|1
|0.08
|Теки Тесфальдет
|1
|0.08
|Налич Ади
|1
|0.08
|Маркус Карлссон
|1
|0.08
|Нильссон Джоэл
|1
|0.08
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.08
|Jusef Erabi
|1
|0.08
|Маджед Монтадер
|1
|0.08
|Nathaniel Adjei
|1
|0.08
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|4 (1)
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.25
|Васич Никола
|2
|0.17
|Marijan Cosic
|2
|0.17
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.08
|Alexander Jensen
|1
|0.08
|Richie Omorowa
|1
|0.08
|Акерманн Кевин
|1
|0.08
|Кроон Самуэль
|1
|0.08
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|3
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Amadeus Soegaard
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
0
2
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
3
4
Хаммарбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Броммапойкарна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Броммапойкарна
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
23
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
67
57
211
111
112
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|11 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|6 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3