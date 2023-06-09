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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 19243
Хаммарбю
2:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
15' Гол
Бесара Нахир
53' Желтая карточка
Маркус Карлссон
1:1
73' Гол
Фрицсон Людвиг
2:1
90' Гол
Jusef Erabi
90' Желтая карточка
Jusef Erabi
90'+6
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
36
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
18
Садику
Лорет
20
Бесара
Нахир
38
Маджед
Монтадер
9
Налич
Ади
17
Миккельсен
Эугуст
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
24
Акерманн
Кевин
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
10
Marijan
Cosic
Хаммарбю
4-3-3
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Броммапойкарна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:2
А
2:4
А
4:0
ТМК
1:3
ТМС
3:2
С
2:1
С
3:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:0
ШК
2:2
А
1:0
А
0:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.63

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 4 (2) 0.31
Джуканович Виктор 3 0.23
Садику Лорет 1 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.08
Налич Ади 1 0.08
Маркус Карлссон 1 0.08
Нильссон Джоэл 1 0.08
Миккельсен Эугуст 1 0.08
Jusef Erabi 1 0.08
Маджед Монтадер 1 0.08
Nathaniel Adjei 1 0.08
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 4 (1) 0.33
Фрицсон Людвиг 3 0.25
Васич Никола 2 0.17
Marijan Cosic 2 0.17
Сёдерстрём Тим 1 0.08
Alexander Jensen 1 0.08
Richie Omorowa 1 0.08
Акерманн Кевин 1 0.08
Кроон Самуэль 1 0.08
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 3 1
Куртулус Эдвин 3 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Jusef Erabi 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Amadeus Soegaard 1 0
Alexander Jensen 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
2
Хаммарбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Броммапойкарна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

3
4
Хаммарбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Броммапойкарна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
6
35%
2
13%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Броммапойкарна

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
5
7
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 28 - 9 28
2.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
6.
Кальмар
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Вернаму
 11 4 0 7 9 - 13 12
12.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
13.
Дегерфорс
 12 3 2 7 13 - 32 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 11 0 5 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 6 0 3 3 2 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 5 0 0 5 2 - 22 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 6 (2)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
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    • 46'
      Marijan Cosic уходит с поля. Samuel Leach Holm выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Садику Лорет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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