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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Арджеш
3:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
15' Желтая карточка
Seniko Doua
1:0
27' Гол
Тофан Костинел
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Иробисо Кристиан Окечукву
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Молдовяну Роберт
62' Красная карточка
Молдовяну Роберт
72' Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву
77' Желтая карточка
Жобелло Уэсли
82' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор
83' Желтая карточка
Мейхерс Барт
2:0
86' Гол
Жобелло Уэсли
87' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
3:0
90' Гол
Яколиш Антонио
90'+9
1
Стратон
Кэтэлин
17
Добросавлевичи
Алин
95
Зебич
Марио
44
Бассонг
Зохран
2
Тофан
Костинел
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
22
Facundo
Rizzi
11
Жобелло
Уэсли
14
Гарита
Пол
10
Калкан
Андреас
31
Вылчану
Октавиан
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
27
Григоре
Рикардо
71
Seniko
Doua
82
Диоманде
Исмаэль
6
Жефферсон
IV
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
Арджеш
Петролул Плоешти

История личных встреч

Арджеш
Петролул Плоешти

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
2:0
ЛI
1:2
ЛI
1:1
ЛI
1:2
ЛI
3:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 12 (2) 0.31
Исфан Александру 4 0.1
Калкан Андреас 3 0.08
Бертран Дориан 2 0.05
Кубемба Кевин 2 0.05
Яколиш Антонио 1 0.03
Тофан Костинел 1 0.03
Жобелло Уэсли 1 0.03
Сербан Ионут II 1 0.03
Зебич Марио 1 0.03
Турда Григоре 1 0.03
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Facundo Rizzi 0 0
Крету Джани 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 10 (2) 0.26
Иробисо Кристиан Окечукву 7 0.18
Будеску Константин 3 (2) 0.08
Жаир 3 (1) 0.08
Seniko Doua 2 0.05
Felix Mathaus 2 0.05
Тамаш Габриэль 2 0.05
Думитриу Лучан 2 0.05
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Мейхерс Барт 1 0.03
Диоманде Исмаэль 1 0.03
Stefan Purtic 1 0.03
Брату Марио 1 0.03
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.03
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Папп Пол 0 0
Борца Флорин 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 8 0
Добросавлевичи Алин 7 0
Гарита Пол 5 1
Калкан Андреас 6 0
Альсё Бриан 4 1
Зебич Марио 5 0
Нжик Тони 5 0
Яколиш Антонио 4 0
Турда Григоре 2 1
Латовлевич Ясмин 3 0
Меца Давид 3 0
Майк Сестор 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Тирковеану Андрей 3 0
Вианна Фабио 3 0
Райнов Мартин 2 0
Бертран Дориан 2 0
Brendon 2 0
Ханне Бубакар 2 0
Крету Джани 2 0
Микле Джордже 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Marius Croitoru 1 0
Жобелло Уэсли 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Греаб Александру 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
Bogdan Vintila 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 7 4
Мейхерс Барт 7 0
Борца Флорин 6 0
Stefan Purtic 6 0
Тичу Валентин Константин 6 0
Сэто Такаюки 5 0
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Seniko Doua 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Жаир 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Грозав Георге-Теодор 2 0
Будеску Константин 2 0
Жефферсон IV 2 0
Felix Mathaus 2 0
Молдовяну Роберт 0 1
Диоманде Исмаэль 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Пашов Георгий 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Аким Космин 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Олару Альберто Николае 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Результаты матчей

Арджеш
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Петролул Плоешти
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
7
Арджеш
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Петролул Плоешти
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

28
17

Волевые поражения

7
17
Арджеш
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (12)
41% (16)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (16)
28% (11)
31% (12)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
15 побед 20 поражений
Первый тайм
26% (10)
31% (12)
44% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
38% (15)
41% (16)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

10
14

Волевые победы

30
20

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
29 Не забивали 27
2
11%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
6
33%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Пропущено

23
31
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
17%
7
23%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
4
17%
1
3%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
3
13%
11
35%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
30 Не забивали 25
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
6
29%
76-90

Пропущено

31
21
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
19%
3
14%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
8
26%
5
24%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Забито

29
38
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 20
20 Не забивали 13
4
14%
6
16%
1-15
6
21%
8
21%
16-30
1
3%
6
16%
31-45
9
31%
4
11%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
6
21%
9
24%
76-90

Пропущено

54
52
25 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 32
24 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 26
10
19%
10
19%
1-15
5
9%
6
12%
16-30
10
19%
4
8%
31-45
8
15%
5
10%
46-60
11
20%
9
17%
61-75
10
19%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Арджеш - УТА Арад 2:2 Миовени - Арджеш 0:2 Германнштадт - Арджеш 2:1
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2

Результаты матчей

Арджеш
Петролул Плоешти

Точный счет

0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
2 раза 10%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
0:2
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 21%
2:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 46%
1
13 раз 33%
2
6 раз 15%
3
2 раза 5%
1
16 раз 41%
0
13 раз 33%
2
9 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арджеш
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
6
6
13
1.5
7
13
2
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
12
7
2
18
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
18
0.5
Больше Меньше
26
13
8
31
1.5
10
29
2
37
2.5
1
38

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 8 5 2 1 12 - 7 46
3.
ЧФР Клуж
 8 1 4 3 8 - 11 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 8 0 0 8 0 - 14 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 0 1 3 2 - 6 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Арджеш заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Арджеш: 46%, Петролул Плоешти: 54%.
  • 98'
    Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Felix Mathaus ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Игрок из команды Арджеш делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
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