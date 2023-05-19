Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Команда Арджеш играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Судья сигнализирует, что Tony Njike из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Жаир

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Facundo Rizzi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Seniko Doua создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Mario Zebic из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Меца Давид не смог попасть в створ ударом издали

37' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Арджеш

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Жаир нанес удар в каркас ворот!

34' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

33' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Калкан Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

27' Г О О О О Л - Тофан Костинел забивает с левой ноги!

27' Калкан Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Бассонг Зохран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Tony Njike из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Арджеш

23' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Tony Njike ослабляет давление, выбив мяч.

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Tony Njike из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Меца Давид из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Оооо... вот это был удар! Иробисо Кристиан Окечукву должен был забить с этой позиции.

15' Seniko Doua получил желтую карточку от судьи

15' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Игрок из команды Арджеш делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Калкан Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

4' Тофан Костинел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Жобелло Уэсли . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Гарита Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре