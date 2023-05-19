Тур: 9. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Бирсан Марсель
3:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаSeniko Doua
1:0
27' ГолТофан Костинел
50' Undefined phrase: football_event_Иробисо Кристиан Окечукву
60' Undefined phrase: football_event_Молдовяну Роберт
62' Красная карточкаМолдовяну Роберт
72' Красная карточкаИробисо Кристиан Окечукву
77' Желтая карточкаЖобелло Уэсли
82' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
83' Желтая карточкаМейхерс Барт
2:0
86' ГолЖобелло Уэсли
87' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
3:0
90' ГолЯколиш Антонио
90'+9
Ход матча
15'
27'
1:0
60'
62'
77'
83'
86'
2:0
89'
90'
3:0
Владение мячом
95
Зебич
Марио
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Зебич МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 BrendonЗащитник
-
88 МимитоПолузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Yanis Pirvu
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Борца ФлоринПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Raul Bucur
-
43 Mario Ionita
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арджеш
Петролул Плоешти
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|12 (2)
|0.31
|Исфан Александру
|4
|0.1
|Калкан Андреас
|3
|0.08
|Бертран Дориан
|2
|0.05
|Кубемба Кевин
|2
|0.05
|Яколиш Антонио
|1
|0.03
|Тофан Костинел
|1
|0.03
|Жобелло Уэсли
|1
|0.03
|Сербан Ионут II
|1
|0.03
|Зебич Марио
|1
|0.03
|Турда Григоре
|1
|0.03
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Facundo Rizzi
|0
|0
|Крету Джани
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|10 (2)
|0.26
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|0.18
|Будеску Константин
|3 (2)
|0.08
|Жаир
|3 (1)
|0.08
|Seniko Doua
|2
|0.05
|Felix Mathaus
|2
|0.05
|Тамаш Габриэль
|2
|0.05
|Думитриу Лучан
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Мейхерс Барт
|1
|0.03
|Диоманде Исмаэль
|1
|0.03
|Stefan Purtic
|1
|0.03
|Брату Марио
|1
|0.03
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.03
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Папп Пол
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|8
|0
|Добросавлевичи Алин
|7
|0
|Гарита Пол
|5
|1
|Калкан Андреас
|6
|0
|Альсё Бриан
|4
|1
|Зебич Марио
|5
|0
|Нжик Тони
|5
|0
|Яколиш Антонио
|4
|0
|Турда Григоре
|2
|1
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Бертран Дориан
|2
|0
|Brendon
|2
|0
|Ханне Бубакар
|2
|0
|Крету Джани
|2
|0
|Микле Джордже
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
|Bogdan Vintila
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|4
|Мейхерс Барт
|7
|0
|Борца Флорин
|6
|0
|Stefan Purtic
|6
|0
|Тичу Валентин Константин
|6
|0
|Сэто Такаюки
|5
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Seniko Doua
|5
|0
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Жаир
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Felix Mathaus
|2
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|1
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Олару Альберто Николае
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Результаты матчей
Арджеш
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Петролул Плоешти
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
7
Арджеш
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Петролул Плоешти
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
28
17
Волевые поражения
7
17
Арджеш
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (12)
41% (16)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (16)
28% (11)
31% (12)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
15 побед 20 поражений
Первый тайм
26% (10)
31% (12)
44% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
38% (15)
41% (16)
Сухие победы
11
10
Сухие поражения
10
14
Волевые победы
30
20
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
29 Не забивали 27
2
11%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
6
33%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Пропущено
23
31
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
17%
7
23%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
4
17%
1
3%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
3
13%
11
35%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 12
30 Не забивали 25
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
6
29%
76-90
Пропущено
31
21
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
19%
3
14%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
8
26%
5
24%
61-75
7
23%
7
33%
76-90
Забито
29
38
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 20
20 Не забивали 13
4
14%
6
16%
1-15
6
21%
8
21%
16-30
1
3%
6
16%
31-45
9
31%
4
11%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
6
21%
9
24%
76-90
Пропущено
54
52
25 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 32
24 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 26
10
19%
10
19%
1-15
5
9%
6
12%
16-30
10
19%
4
8%
31-45
8
15%
5
10%
46-60
11
20%
9
17%
61-75
10
19%
18
35%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Арджеш - УТА Арад 2:2 Миовени - Арджеш 0:2 Германнштадт - Арджеш 2:1
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2
Результаты матчей
Арджеш
Петролул Плоешти
Точный счет
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
2 раза 10%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
0:2
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 21%
2:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 46%
1
13 раз 33%
2
6 раз 15%
3
2 раза 5%
1
16 раз 41%
0
13 раз 33%
2
9 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арджеш
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
146
613
713
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
127
218
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2118
Больше Меньше
2613
831
1029
237
138
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|46
|3.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|6.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|8
|0
|0
|8
|0 - 14
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11