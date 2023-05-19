Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Судье надоело, что Mihai Popa тянет время и он наказал его горчичником

88' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

86' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Волунтари

83' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Волунтари

82' Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали

81' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Daniel Celea задерживает мяч рукой

77' Андрей Шербан задерживает мяч рукой

76' Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи

76' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Cristian Negut сделал ключевой пас для гола!

75' Denis Dumitrascu сделал результативную передачу.

75' Г О О О О Л - Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

74' Aymar Meleke совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Безумный фол. Aymar Meleke грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Ionita

74' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ioan Dumiter из команды Волунтари получает желтую после опасной игры.

69' Ioan Dumiter из команды Волунтари толкнул локтем оппонента. Это Adrian Ionita заработал фол

69' Удар от ворот произведет Волунтари

68' Тактическая замена. Домашкан Виталий уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

68' Удар от ворот произведет Волунтари

68' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

65' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Тактическая замена. Перяну Овидиу уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

64' Daniel Celea получил желтую карточку от судьи

63' Оооо... вот это был удар! Попа Даньел должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

61' Cristian Costin из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

59' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матрикарди Патрисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Безумный фол. Матрикарди Патрисио грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

56' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Матч возобновлен

54' Попа Даньел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Домашкан Виталий наказан за толчок Esteban Orozco

50' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Mihai Popa ослабляет давление, выбив мяч.

49' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Esteban Orozco сделал результативную передачу.

48' Г О О О О Л - Cristian Negut правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

46' Тактическая замена. Дулка Марко уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

46' Тактическая замена. Кориню Жереми уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita