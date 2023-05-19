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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Киндия Тырговиште
2:2
Конец матча
Волунтари
0'
22' Желтая карточка
Кориню Жереми
0:1
42' Гол
Домашкан Виталий
0:2
45' Гол
Aymar Meleke
1:2
48' Гол
Негуц Кристиан
57' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
64' Желтая карточка
Daniel Celea
70' Желтая карточка
Думитер Андрей
74' Желтая карточка
Aymar Meleke
2:2
75' Гол
Шербан Андрей
76' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
89' Желтая карточка
Попа Михай
90' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
90'+5
1
Молдован
Дину
21
Ороско
Эстебан
91
Кориню
Жереми
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
8
Дулка
Марко
66
Ахматов
Расамбек
19
Попа
Даньел
16
Перяну
Овидиу
59
Попадюк
Дору
9
Купер
Годберг
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
22
Раца
Вадим
16
Сигурьонссон
Рунар
7
Алийи
Насер
14
Лопеш
Марселу
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
Киндия Тырговиште
Волунтари

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Волунтари

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
LIQ
1:0
LIQ
1:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.5

Среднее время на гол

126
180

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.85
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

106
117

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 9 0.23
Попадюк Дору 8 0.21
Негуц Кристиан 6 (2) 0.15
Купер Годберг 5 0.13
Шербан Андрей 2 0.05
Daniel Celea 2 0.05
Ороско Эстебан 1 0.03
Болдор Деян 1 0.03
Кэпушэ Тибериу 1 0.03
Михаю Андреас 1 0.03
Атанасе Космин 1 0.03
Ахматов Расамбек 1 0.03
Воробьев Модест 0 0
Буш Сержиу 0 0
Шамед Нассер 0 0
Грубац Сергей 0 0
Думитрашку Денис 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 10 (2) 0.26
Домашкан Виталий 9 0.23
Лопеш Марселу 5 0.13
Флоря Даниэль 5 (1) 0.13
Сигурьонссон Рунар 4 0.1
Раца Вадим 1 0.03
Рикардинью XI 1 0.03
Говеа Омар 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Дроппа Лукаш 1 0.03
Рэдуц Михай 1 0.03
Аким Космин 1 0.03
Думитер Андрей 1 0.03
Aymar Meleke 1 0.03
Алийи Насер 0 0
Мерлой Джордже 0 0
Влад Александру 0 0
Тавареш Элдер 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 10 0
Негуц Кристиан 8 1
Daniel Celea 8 0
Кэпушэ Тибериу 4 2
Дулка Марко 7 0
Ороско Эстебан 6 0
Anton Petrea 6 0
Болдор Деян 5 0
Попадюк Дору 4 0
Воробьев Модест 4 0
Думитрашку Денис 4 0
Купер Годберг 4 0
Попа Даньел 3 0
Кориню Жереми 3 0
Михаю Андреас 3 0
Шамед Нассер 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Кабуз Каталин 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Дину Корнел 2 0
Шербан Андрей 2 0
Грубац Сергей 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 12 1
Матрикарди Патрисио 10 0
Раца Вадим 8 0
Рикардинью XI 8 0
Немец Адам 4 1
Алийи Насер 3 1
Флоря Даниэль 4 0
Армаш Игорь 4 0
Рэдуц Михай 4 0
Тавареш Элдер 4 0
Влад Александру 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Попа Михай 3 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Аким Космин 2 0
Костин Кристиан 2 0
Думитер Андрей 2 0
Сигурьонссон Рунар 1 0
Cristian Paz II 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Aymar Meleke 1 0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Волунтари
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

17
15
Киндия Тырговиште
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

10
19
Киндия Тырговиште
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (13)
36% (14)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
26% (10)
28% (11)
Волунтари
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (10)
38% (15)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
41% (16)
31% (12)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

27
34

Голы по времени матча

Забито

24
24
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
6
25%
3
13%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
8
33%
9
38%
76-90

Пропущено

26
29
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
4
15%
1
3%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
7
27%
5
17%
31-45
5
19%
7
24%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
29 Не забивали 26
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
1
4%
4
29%
1-15
6
22%
1
7%
16-30
6
22%
2
14%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
5
19%
4
29%
76-90

Забито

40
45
16 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 20
13 Не забивали 10
8
20%
4
9%
1-15
5
13%
9
20%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
5
13%
3
7%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
10
25%
15
33%
76-90

Пропущено

53
43
27 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 25
5
9%
5
12%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
13
25%
7
16%
31-45
10
19%
8
19%
46-60
6
11%
7
16%
61-75
10
19%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1
Волунтари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
Волунтари

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
12 раз 63%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:1
6 раз 15%
0:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 36%
0
13 раз 33%
2
11 раз 28%
3
1 раз 3%
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
3
6 раз 15%
2
4 раза 10%

Тоталы голов в матче

Киндия Тырговиште
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
8
7
12
1.5
5
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
17
2
5
15
1.5
5
14
1
19
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
13
0.5
Больше Меньше
29
10
12
27
1.5
10
29
1
38
2.5
6
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 8 5 2 1 12 - 7 46
3.
ЧФР Клуж
 8 1 4 3 8 - 11 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 8 0 0 8 0 - 14 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 0 1 3 2 - 6 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Киндия Тырговиште: 50%, Волунтари: 50%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Ioan Dumiter из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Esteban Orozco
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Игрок из команды Киндия Тырговиште делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Армаш Игорь из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Cristian Paz из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Буш Сержиу
  • 92'
    Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Армаш Игорь из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 91'
    Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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