Тур: 9. Стадион: Stadionul Eugen Popescu. Главный судья: Колтеску Себастьян
2:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКориню Жереми
0:1
42' ГолДомашкан Виталий
0:2
45' ГолAymar Meleke
1:2
48' ГолНегуц Кристиан
57' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
64' Желтая карточкаDaniel Celea
70' Желтая карточкаДумитер Андрей
74' Желтая карточкаAymar Meleke
2:2
75' ГолШербан Андрей
76' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
89' Желтая карточкаПопа Михай
90' Желтая карточкаМелеке Ульрих
90'+5
Ход матча
22'
42'
0:1
45'
0:2
48'
1:2
64'
70'
74'
75'
89'
90'
Владение мячом
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
-
-
-
78 Costel Avram
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
80 Aymar Meleke
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Волунтари
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.71
0.5
Среднее время на гол
126
180
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
106
117
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|9
|0.23
|Попадюк Дору
|8
|0.21
|Негуц Кристиан
|6 (2)
|0.15
|Купер Годберг
|5
|0.13
|Шербан Андрей
|2
|0.05
|Daniel Celea
|2
|0.05
|Ороско Эстебан
|1
|0.03
|Болдор Деян
|1
|0.03
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Атанасе Космин
|1
|0.03
|Ахматов Расамбек
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|0
|0
|Буш Сержиу
|0
|0
|Шамед Нассер
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
|Думитрашку Денис
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|10 (2)
|0.26
|Домашкан Виталий
|9
|0.23
|Лопеш Марселу
|5
|0.13
|Флоря Даниэль
|5 (1)
|0.13
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0.1
|Раца Вадим
|1
|0.03
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Говеа Омар
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Дроппа Лукаш
|1
|0.03
|Рэдуц Михай
|1
|0.03
|Аким Космин
|1
|0.03
|Думитер Андрей
|1
|0.03
|Aymar Meleke
|1
|0.03
|Алийи Насер
|0
|0
|Мерлой Джордже
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Тавареш Элдер
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахматов Расамбек
|10
|0
|Негуц Кристиан
|8
|1
|Daniel Celea
|8
|0
|Кэпушэ Тибериу
|4
|2
|Дулка Марко
|7
|0
|Ороско Эстебан
|6
|0
|Anton Petrea
|6
|0
|Болдор Деян
|5
|0
|Попадюк Дору
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Думитрашку Денис
|4
|0
|Купер Годберг
|4
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Кориню Жереми
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Шамед Нассер
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Кабуз Каталин
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Шербан Андрей
|2
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|12
|1
|Матрикарди Патрисио
|10
|0
|Раца Вадим
|8
|0
|Рикардинью XI
|8
|0
|Немец Адам
|4
|1
|Алийи Насер
|3
|1
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Армаш Игорь
|4
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Тавареш Элдер
|4
|0
|Влад Александру
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Попа Михай
|3
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Аким Космин
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Думитер Андрей
|2
|0
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Aymar Meleke
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Волунтари
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
17
15
Киндия Тырговиште
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
10
19
Киндия Тырговиште
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (13)
36% (14)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
26% (10)
28% (11)
Волунтари
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (10)
38% (15)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
41% (16)
31% (12)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
27
34
Голы по времени матча
Забито
24
24
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
6
25%
3
13%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
8
33%
9
38%
76-90
Пропущено
26
29
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
4
15%
1
3%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
7
27%
5
17%
31-45
5
19%
7
24%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
5
19%
6
21%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
29 Не забивали 26
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Пропущено
27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
1
4%
4
29%
1-15
6
22%
1
7%
16-30
6
22%
2
14%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
5
19%
4
29%
76-90
Забито
40
45
16 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 20
13 Не забивали 10
8
20%
4
9%
1-15
5
13%
9
20%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
5
13%
3
7%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
10
25%
15
33%
76-90
Пропущено
53
43
27 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 25
5
9%
5
12%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
13
25%
7
16%
31-45
10
19%
8
19%
46-60
6
11%
7
16%
61-75
10
19%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1
Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1
Волунтари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
Волунтари
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
12 раз 63%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 15%
1:0
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 21%
0:1
6 раз 15%
0:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
1:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 36%
0
13 раз 33%
2
11 раз 28%
3
1 раз 3%
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
3
6 раз 15%
2
4 раза 10%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
128
712
515
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
172
515
514
119
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2613
Больше Меньше
2910
1227
1029
138
633
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|46
|3.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|6.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|8
|0
|0
|8
|0 - 14
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11