Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку

31' Удар от ворот произведет Стяуа

30' Тамм Йоонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Стяуа

25' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Стяуа

22' Mateus Criciuma оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Г О О О О Л - Компаньо Андреа забивает с правой ноги!

17' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Стяуа

13' Octavian Popescu наказан за толчок Артян Андрей

12' Удар от ворот произведет Стяуа

12' Артян Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Adrian Mazilu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Отличный гол забил Adrian Sut

8' Г О О О О Л - Adrian Sut из команды Стяуа правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

6' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

6' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Стяуа

5' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

4' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Неделку Драгош наказан за толчок Adrian Sut

3' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Mateus Criciuma наказан за толчок Adrian Sut

2' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре