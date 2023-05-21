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Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Петреску Раду
Фарул Констанца
0:2
Первый тайм: 40'
Стяуа
0'
0:1
8' Гол
Шут Адриан
0:2
17' Гол
Компаньо Андреа
30' Желтая карточка
Тамм Йоонас

Ход матча

8'
0:1
Шут Адриан
17'
0:2
Компаньо Андреа
(Коман Флоринел)
30'
 
Тамм Йоонас

Владение мячом

12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
26
Adrian
Mazilu
9
Мунтяну
Луис
11
Mateus
Criciuma
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Фарул Констанца
Стяуа

История личных встреч

Фарул Констанца
Стяуа

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

38 матчей

18.4%
15.8%
65.8%
7 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

15.8%
28.9%
55.3%
6 побед 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.4%
31.6%
50%
7 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

0.89
0.95

Среднее время на гол

100
95

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

2.05
2.05

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

56
57

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 14 (4) 0.36
Мунтяну Луис 7 0.18
Грамени Константин 6 0.15
Adrian Mazilu 6 0.15
Питу Алекси 5 0.13
Балута Тудор 5 0.13
Морар Влад 4 (1) 0.1
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Борза Себастьян 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Сали Энес 2 0.05
Петре Адриан 2 (2) 0.05
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Mateus Criciuma 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.23
Коман Флоринел 8 0.21
Кордя Андрей 7 0.18
Шут Адриан 5 0.13
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Микулеску Давид 3 0.08
Омрани Билель 2 0.05
Сореску Деян 2 0.05
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибек Денис 8 1
Попеску Михай 7 1
Кики Давид 7 0
Неделку Драгош 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Балута Тудор 5 0
Сырбу Дан 5 0
Айоани Михай 4 0
Ларие Йонуц 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Грамени Константин 3 0
Mateus Criciuma 3 0
Морар Влад 2 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Сали Энес 2 0
Борза Себастьян 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Георге Хаджи 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 7 0
Коман Флоринел 6 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Пантя Александру 5 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Тарновану Стефан 3 0
Шут Адриан 3 0
Омрани Билель 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Ilias Charalampous 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Стяуа
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

0
7
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Стяуа
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

21
33
Фарул Констанца
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
34% (13)
21% (8)
Стяуа
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (10)
37% (14)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

21
40

Голы по времени матча

Забито

45
25
22 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
5
11%
2
8%
1-15
11
24%
5
20%
16-30
6
13%
4
16%
31-45
9
20%
4
16%
46-60
4
9%
5
20%
61-75
10
22%
5
20%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
1
7%
5
23%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
14%
4
18%
76-90

Забито

25
36
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
3
12%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
7
28%
3
8%
31-45
5
20%
11
31%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
5
20%
10
28%
76-90

Пропущено

25
22
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
4
16%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
8
32%
4
18%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
6
24%
6
27%
76-90

Забито

70
61
34 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 38
23 Забивали первыми 22
6 Не забивали 6
8
11%
6
10%
1-15
13
19%
10
16%
16-30
13
19%
7
11%
31-45
14
20%
15
25%
46-60
7
10%
8
13%
61-75
15
21%
15
25%
76-90

Пропущено

39
44
12 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 29
6
15%
5
11%
1-15
2
5%
9
20%
16-30
4
10%
8
18%
31-45
15
38%
4
9%
46-60
4
10%
8
18%
61-75
8
21%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1
Стяуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0
Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Стяуа

Точный счет

2:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 53%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 37%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 18%
1:1
7 раз 18%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
3
7 раз 18%
0
6 раз 16%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
17 раз 45%
2
11 раз 29%
3
5 раз 13%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
18
1
15
4
1.5
10
9
5
14
2.5
6
13
2
17
3.5
2
17
2
17
4.5
1
18
2
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
8
11
4
15
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
6
0.5
Больше Меньше
35
3
21
17
1.5
18
20
9
29
2.5
7
31
2
36
3.5
2
36
2
36
4.5
1
37
2
36
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2:0 9 6 2 1 14 - 7 49
2.
Фарул Констанца
 0:2 9 4 3 2 17 - 12 47
3.
ЧФР Клуж
 9 2 4 3 10 - 12 42
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 9 1 2 6 9 - 14 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 0:2 5 4 0 1 13 - 7 44
2.
Стяуа
 2:0 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 2:0 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Фарул Констанца
 0:2 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • 39'
    Компаньо Андреа из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    39'
    Adrian Mazilu из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Adrian Mazilu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Adrian Mazilu пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    38'
    Joyskim Dawa наказан за толчок Грамени Константин
  • 37'
    Фарул Констанца контролирует мяч.
  • 37'
    Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 37'
    Игрок из команды Стяуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
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    Фарул Констанца
    Стяуа
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