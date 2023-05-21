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Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Петреску Раду
Фарул Констанца
3:2
Конец матча
Стяуа
0'
0:1
8' Гол
Шут Адриан
0:2
17' Гол
Компаньо Андреа
30' Желтая карточка
Тамм Йоонас
1:2
42' Гол
Mateus Criciuma
2:2
58' Гол
Балута Тудор
61' Желтая карточка
Неделку Драгош
3:2
86' Гол
Мунтяну Луис
88' Желтая карточка
Балута Тудор
89' Желтая карточка
Сырбу Дан
90' Желтая карточка
Морар Влад
90'+7
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
11
Mateus
Criciuma
9
Мунтяну
Луис
26
Adrian
Mazilu
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Фарул Констанца
Стяуа

История личных встреч

Фарул Констанца
Стяуа

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

38 матчей

18.4%
15.8%
65.8%
7 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

15.8%
28.9%
55.3%
6 побед 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.4%
31.6%
50%
7 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

0.89
0.95

Среднее время на гол

100
95

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

2.05
2.05

Среднее время на гол

43
43

Всего голов

56
57

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 14 (4) 0.36
Мунтяну Луис 8 0.21
Балута Тудор 6 0.15
Грамени Константин 6 0.15
Adrian Mazilu 6 0.15
Питу Алекси 5 0.13
Морар Влад 4 (1) 0.1
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Борза Себастьян 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Mateus Criciuma 2 0.05
Сали Энес 2 0.05
Петре Адриан 2 (2) 0.05
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.23
Коман Флоринел 8 0.21
Кордя Андрей 7 0.18
Шут Адриан 5 0.13
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Микулеску Давид 3 0.08
Омрани Билель 2 0.05
Сореску Деян 2 0.05
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибек Денис 8 1
Попеску Михай 7 1
Кики Давид 7 0
Неделку Драгош 7 0
Балута Тудор 6 0
Сырбу Дан 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Айоани Михай 4 0
Ларие Йонуц 3 0
Морар Влад 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Грамени Константин 3 0
Mateus Criciuma 3 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Сали Энес 2 0
Борза Себастьян 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Георге Хаджи 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 7 0
Коман Флоринел 6 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Пантя Александру 5 0
Тамм Йоонас 4 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Тарновану Стефан 3 0
Шут Адриан 3 0
Омрани Билель 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Ilias Charalampous 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
94.4%
5.6%
17 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Стяуа
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

0
9
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Стяуа
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

21
33
Фарул Констанца
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
36% (14)
44% (17)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
33% (13)
21% (8)
Стяуа
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

21
42

Голы по времени матча

Забито

48
27
23 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
22 Не забивали 23
5
10%
3
11%
1-15
11
23%
6
22%
16-30
7
15%
4
15%
31-45
10
21%
4
15%
46-60
4
8%
5
19%
61-75
11
23%
5
19%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
19%
3
12%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
7
44%
1
4%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
2
13%
5
20%
76-90

Забито

25
36
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
3
12%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
7
28%
3
8%
31-45
5
20%
11
31%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
5
20%
10
28%
76-90

Пропущено

25
22
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
4
16%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
8
32%
4
18%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
6
24%
6
27%
76-90

Забито

73
63
35 В 1-м тайме 25
38 Во 2-м тайме 38
23 Забивали первыми 23
6 Не забивали 6
8
11%
7
11%
1-15
13
18%
11
17%
16-30
14
19%
7
11%
31-45
15
21%
15
24%
46-60
7
10%
8
13%
61-75
16
22%
15
24%
76-90

Пропущено

41
47
14 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 30
7
17%
5
11%
1-15
3
7%
9
19%
16-30
4
10%
9
19%
31-45
15
37%
5
11%
46-60
4
10%
8
17%
61-75
8
20%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1
Стяуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0
Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Стяуа

Точный счет

2:1
6 раз 30%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 50%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 37%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
9 раз 45%
2
8 раз 40%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 18%
1:1
7 раз 18%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 31%
1
11 раз 28%
3
8 раз 21%
0
6 раз 15%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
17 раз 44%
2
12 раз 31%
3
5 раз 13%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
18
1
16
4
1.5
10
9
6
14
2.5
6
13
2
18
3.5
2
17
2
18
4.5
1
18
2
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
18
2
6
13
1.5
9
11
4
15
2.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
6
0.5
Больше Меньше
36
3
22
17
1.5
19
20
10
29
2.5
7
32
2
37
3.5
2
37
2
37
4.5
1
38
2
37
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 9 5 3 1 20 - 12 50
2.
Стяуа
 9 5 2 2 14 - 10 46
3.
ЧФР Клуж
 9 2 4 3 10 - 12 42
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 9 1 2 6 9 - 14 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Фарул Констанца заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фарул Констанца: 62%, Стяуа: 38%.
  • Желтая карточка
    97'
    Судье надоело, что Морар Влад тянет время и он наказал его горчичником
  • Фол, нарушение
    96'
    Joyskim Dawa наказан за толчок Луи Мунтяну
  • 96'
    Компаньо Андреа нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 92'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Joyskim Dawa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Морар Влад из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Морар Влад из команды Фарул Констанца поставил подножку. Пострадал Кордя Андрей
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Фарул Констанца: 62%, Стяуа: 38%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 90'
      Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Омрани Билель
    • Желтая карточка
      89'
      Рефери не любит споров - именно за это Сырбу Дан сейчас получил желтую
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Фарул Констанца 3:2 Стяуа онлайн

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