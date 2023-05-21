Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Joyskim Dawa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

88' Балута Тудор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с левой ноги!

86' Сырбу Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Стяуа

84' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Mateus Criciuma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Стяуа

79' Балута Тудор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Борза Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Борза Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Стяуа

72' Mateus Criciuma оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Коман Флоринел пробил со штрафного прямо в стенку

69' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Стяуа

68' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

66' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

64' Удар от ворот произведет Стяуа

61' Неделку Драгош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

61' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хорошую попытку сделал Балута Тудор . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Удар от ворот произведет Стяуа

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Стяуа

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Матч возобновлен

52' Матч остановлен

52' Кордя Андрей пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

51' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

51' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Кордя Андрей