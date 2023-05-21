Тур: 9. Стадион: Центральный (Овидиу). Зрители: 4400 Главный судья: Петреску Раду
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолШут Адриан
0:2
17' ГолКомпаньо Андреа
30' Желтая карточкаТамм Йоонас
1:2
42' ГолMateus Criciuma
2:2
58' ГолБалута Тудор
61' Желтая карточкаНеделку Драгош
3:2
86' ГолМунтяну Луис
88' Желтая карточкаБалута Тудор
89' Желтая карточкаСырбу Дан
90' Желтая карточкаМорар Влад
90'+7
Ход матча
8'
0:1
17'
30'
42'
58'
2:2
61'
67'
86'
3:2
88'
89'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
22
Сореску
Деян
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Фарул Констанца
Стяуа
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед
38 матчей
18.4%
15.8%
65.8%
7 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
15.8%
28.9%
55.3%
6 побед 11 ничьих 21 победа
Второй тайм
18.4%
31.6%
50%
7 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
0.89
0.95
Среднее время на гол
100
95
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
2.05
2.05
Среднее время на гол
43
43
Всего голов
56
57
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
61
60
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|14 (4)
|0.36
|Мунтяну Луис
|8
|0.21
|Балута Тудор
|6
|0.15
|Грамени Константин
|6
|0.15
|Adrian Mazilu
|6
|0.15
|Питу Алекси
|5
|0.13
|Морар Влад
|4 (1)
|0.1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.08
|Борза Себастьян
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.08
|Mateus Criciuma
|2
|0.05
|Сали Энес
|2
|0.05
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.05
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|9
|0.23
|Коман Флоринел
|8
|0.21
|Кордя Андрей
|7
|0.18
|Шут Адриан
|5
|0.13
|Попеску Октавиан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Тамм Йоонас
|3
|0.08
|Микулеску Давид
|3
|0.08
|Омрани Билель
|2
|0.05
|Сореску Деян
|2
|0.05
|Олару Дариус
|1
|0.03
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.03
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.03
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибек Денис
|8
|1
|Попеску Михай
|7
|1
|Кики Давид
|7
|0
|Неделку Драгош
|7
|0
|Балута Тудор
|6
|0
|Сырбу Дан
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Айоани Михай
|4
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Морар Влад
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Mateus Criciuma
|3
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Сали Энес
|2
|0
|Борза Себастьян
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
|Gustavo Marins
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|9
|1
|Радунович Ристо
|7
|0
|Коман Флоринел
|6
|0
|Кордя Андрей
|6
|0
|Микулеску Давид
|6
|0
|Эджума Малком
|4
|1
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Олару Дариус
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Пантя Александру
|5
|0
|Тамм Йоонас
|4
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Сореску Деян
|4
|0
|Тарновану Стефан
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Ilias Charalampous
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
94.4%
5.6%
17 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Стяуа
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
0
9
Фарул Констанца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Стяуа
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
21
33
Фарул Констанца
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
36% (14)
44% (17)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
33% (13)
21% (8)
Стяуа
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
21
42
Голы по времени матча
Забито
48
27
23 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
22 Не забивали 23
5
10%
3
11%
1-15
11
23%
6
22%
16-30
7
15%
4
15%
31-45
10
21%
4
15%
46-60
4
8%
5
19%
61-75
11
23%
5
19%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
19%
3
12%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
7
44%
1
4%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
2
13%
5
20%
76-90
Забито
25
36
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
3
12%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
7
28%
3
8%
31-45
5
20%
11
31%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
5
20%
10
28%
76-90
Пропущено
25
22
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
4
16%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
8
32%
4
18%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
6
24%
6
27%
76-90
Забито
73
63
35 В 1-м тайме 25
38 Во 2-м тайме 38
23 Забивали первыми 23
6 Не забивали 6
8
11%
7
11%
1-15
13
18%
11
17%
16-30
14
19%
7
11%
31-45
15
21%
15
24%
46-60
7
10%
8
13%
61-75
16
22%
15
24%
76-90
Пропущено
41
47
14 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 30
7
17%
5
11%
1-15
3
7%
9
19%
16-30
4
10%
9
19%
31-45
15
37%
5
11%
46-60
4
10%
8
17%
61-75
8
20%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0
Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1
Стяуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0
Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Стяуа
Точный счет
2:1
6 раз 30%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 50%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 37%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
9 раз 45%
2
8 раз 40%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
7 раз 18%
1:1
7 раз 18%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 31%
1
11 раз 28%
3
8 раз 21%
0
6 раз 15%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
17 раз 44%
2
12 раз 31%
3
5 раз 13%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
181
164
109
614
613
218
217
218
118
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
182
613
911
415
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
336
Больше Меньше
363
2217
1920
1029
732
237
237
237
138
237
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|50
|2.
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|46
|3.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|42
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|9
|1
|2
|6
|9 - 14
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|31
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|9
|0
|0
|9
|1 - 19
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|47
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|36
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|19
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|16 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11