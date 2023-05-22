Тур: 9. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
22 матча
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.78
0.91
Среднее время на гол
115
99
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.64
Среднее время на гол
53
55
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.32
1.27
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
70
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|20 (10)
|0.51
|Сефер Антонио
|6
|0.15
|Сэпунару Кристиан
|4 (1)
|0.1
|Албу Кристиан
|3
|0.08
|Stefan Panoiu
|3
|0.08
|Ионицэ Александру II
|2
|0.05
|Кяйт Маттиас
|2
|0.05
|Мораис Жуниор II
|2
|0.05
|Григоре Драгош
|2
|0.05
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|11 (3)
|0.28
|Маркович Йован
|7
|0.18
|Крецу Александру
|6
|0.15
|Кольич Элвир
|5 (1)
|0.13
|Кымпану Георге
|4
|0.1
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Нистор Дан
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Банку Никусор
|0
|0
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Зайков Джоко
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Исфан Александру
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|6
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Сэпунару Кристиан
|6
|0
|Оня Рэзван
|6
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Молдован Хорациу
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Костаче Ионуц
|3
|1
|Црепуля Любян
|4
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|5
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Скречу Владимир
|4
|1
|Баярам Штефан
|5
|0
|Матею Александру
|3
|1
|Раул Силва
|4
|0
|Иван Андрей
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Арлаускис Гедрюс
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Мартич Иван
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Nicolo Napoli
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
58% (11)
0% (0)
Университатя Крайова
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
6
11
Рапид Бухарест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Университатя Крайова
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
3
Волевые поражения
12
28
Рапид Бухарест
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (17)
34% (13)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
50% (19)
13% (5)
Университатя Крайова
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (9)
55% (21)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
24% (9)
50% (19)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
28
5
Волевые поражения
18
39
Голы по времени матча
Забито
32
18
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
5
16%
3
17%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
3
9%
5
28%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
7
22%
1
6%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
21%
4
21%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
2
14%
3
16%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
5
28%
4
14%
46-60
1
6%
9
31%
61-75
5
28%
8
28%
76-90
Пропущено
28
16
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
14%
1
6%
1-15
9
32%
1
6%
16-30
3
11%
6
38%
31-45
5
18%
3
19%
46-60
2
7%
3
19%
61-75
5
18%
2
13%
76-90
Забито
50
47
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
8
16%
3
6%
1-15
7
14%
6
13%
16-30
9
18%
8
17%
31-45
8
16%
9
19%
46-60
6
12%
12
26%
61-75
12
24%
9
19%
76-90
Пропущено
42
35
24 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
7
17%
5
14%
1-15
12
29%
4
11%
16-30
5
12%
8
23%
31-45
7
17%
7
20%
46-60
4
10%
6
17%
61-75
7
17%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
2
11 раз 29%
0
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
172
109
910
415
316
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
514
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
317
1523
1424
434
335
137
137
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|50
|2.
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|46
|3.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|42
|4.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|38
|5.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 16
|36
|6.
|9
|1
|2
|6
|9 - 14
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|31
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|9
|0
|0
|9
|1 - 19
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|47
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|25
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|36
|2.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|33
|3.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|19
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|16 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11