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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 12'
Университатя Крайова
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
3.80
3.50
2.40
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
10
Ионицэ
Александру
II
7
Сефер
Антонио
45
Дуганджич
Марко
70
Бамгбойе
Фуншо
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
31
Исфан
Александру
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Рапид Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:3
ЛI
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.78
0.91

Среднее время на гол

115
99

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.64

Среднее время на гол

53
55

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.27

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
70

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 20 (10) 0.51
Сефер Антонио 6 0.15
Сэпунару Кристиан 4 (1) 0.1
Албу Кристиан 3 0.08
Stefan Panoiu 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.05
Кяйт Маттиас 2 0.05
Мораис Жуниор II 2 0.05
Григоре Драгош 2 0.05
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 11 (3) 0.28
Маркович Йован 7 0.18
Крецу Александру 6 0.15
Кольич Элвир 5 (1) 0.13
Кымпану Георге 4 0.1
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 6 1
Ионицэ Александру II 5 1
Сэпунару Кристиан 6 0
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Молдован Хорациу 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Црепуля Любян 4 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Крецу Александру 4 1
Скречу Владимир 4 1
Баярам Штефан 5 0
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Иван Андрей 4 0
Банку Никусор 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Ривалдиньо 2 0
Мартич Иван 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Исфан Александру 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
58% (11)
0% (0)
Университатя Крайова
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
11
Рапид Бухарест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Университатя Крайова
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
3

Волевые поражения

12
28
Рапид Бухарест
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
45% (17)
34% (13)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
50% (19)
13% (5)
Университатя Крайова
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (9)
55% (21)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
24% (9)
50% (19)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

28
5

Волевые поражения

18
39

Голы по времени матча

Забито

32
18
17 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
5
16%
3
17%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
3
9%
5
28%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
7
22%
1
6%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
21%
4
21%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
2
14%
3
16%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
5
28%
4
14%
46-60
1
6%
9
31%
61-75
5
28%
8
28%
76-90

Пропущено

28
16
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
14%
1
6%
1-15
9
32%
1
6%
16-30
3
11%
6
38%
31-45
5
18%
3
19%
46-60
2
7%
3
19%
61-75
5
18%
2
13%
76-90

Забито

50
47
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
8
16%
3
6%
1-15
7
14%
6
13%
16-30
9
18%
8
17%
31-45
8
16%
9
19%
46-60
6
12%
12
26%
61-75
12
24%
9
19%
76-90

Пропущено

42
35
24 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
7
17%
5
14%
1-15
12
29%
4
11%
16-30
5
12%
8
23%
31-45
7
17%
7
20%
46-60
4
10%
6
17%
61-75
7
17%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
2
11 раз 29%
0
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
10
9
1.5
9
10
4
15
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
8
0.5
Больше Меньше
31
7
15
23
1.5
14
24
4
34
2.5
3
35
1
37
3.5
1
37

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 9 5 3 1 20 - 12 50
2.
Стяуа
 9 5 2 2 14 - 10 46
3.
ЧФР Клуж
 9 2 4 3 10 - 12 42
4.
Университатя Крайова
 0:0 9 2 5 2 12 - 11 38
5.
Рапид Бухарест
 0:0 9 2 4 3 10 - 16 36
6.
Сепси
 9 1 2 6 9 - 14 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 33
3.
Рапид Бухарест
 0:0 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Университатя Крайова
    3.80
    3.50
    2.40
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