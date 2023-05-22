Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Попеску Лаурентиу получил желтую карточку от судьи

88' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Албу Кристиан пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

83' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Лукассен Кевин не смог попасть в створ ударом издали

81' Онгенда Эрвин пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

80' Лукассен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Stefan Panoiu не смог попасть в створ ударом издали

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Оня Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мораис Жуниор II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' George Cimpanu сделал результативную передачу.

65' Г О О О О Л - Крецу Александру записал гол на свой счет!

65' George Cimpanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Laurentju Popescu прыгнул не в ту сторону.

58' ПЕНАЛЬТИ! - Крецу Александру сфолил и получил команде одиннадцатиметровый! Качает головой, не веря...

58' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Сефер Антонио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Г О О О О Л - Иван Андрей забивает с правой ноги!

52' Маркович Йован создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Кяйт Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

48' Оня Рэзван бьет со штрафного в створ, но Laurentju Popescu держит все под контролем

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника