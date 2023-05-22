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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Рапид Бухарест
2:3
Конец матча
Университатя Крайова
0'
16' Желтая карточка
Баярам Штефан
27' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
1:0
33' Пенальти
Дуганджич Марко
35' Желтая карточка
Дуганджич Марко
1:1
42' Пенальти
Иван Андрей
47' Вторая желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
1:2
52' Гол
Иван Андрей
2:2
59' Пенальти
Дуганджич Марко
2:3
65' Гол
Крецу Александру
89' Желтая карточка
Попеску Лаурентиу
90' Желтая карточка
Мораис Жуниор
90'+7
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
10
Ионицэ
Александру
II
7
Сефер
Антонио
45
Дуганджич
Марко
70
Бамгбойе
Фуншо
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
31
Исфан
Александру
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Рапид Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:3
ЛI
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.78
0.91

Среднее время на гол

115
99

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.64

Среднее время на гол

53
55

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.27

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
70

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 22 (12) 0.56
Сефер Антонио 6 0.15
Сэпунару Кристиан 4 (1) 0.1
Албу Кристиан 3 0.08
Stefan Panoiu 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.05
Кяйт Маттиас 2 0.05
Мораис Жуниор II 2 0.05
Григоре Драгош 2 0.05
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 13 (4) 0.33
Крецу Александру 7 0.18
Маркович Йован 7 0.18
Кольич Элвир 5 (1) 0.13
Кымпану Георге 4 0.1
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 7 1
Ионицэ Александру II 5 1
Сэпунару Кристиан 6 0
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Молдован Хорациу 5 0
Сефер Антонио 5 0
Костаче Ионуц 3 1
Црепуля Любян 4 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Онгенда Эрвин 1 0
Белу Клаудиу 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Баярам Штефан 6 0
Крецу Александру 4 1
Кэпэцынэ Михай 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Иван Андрей 4 0
Банку Никусор 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Ривалдиньо 2 0
Попеску Лаурентиу 2 0
Мартич Иван 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Исфан Александру 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
Университатя Крайова
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
11
Рапид Бухарест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Университатя Крайова
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
3

Волевые поражения

12
28
Рапид Бухарест
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
44% (17)
36% (14)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
49% (19)
15% (6)
Университатя Крайова
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (9)
56% (22)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
23% (9)
49% (19)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

20
39

Голы по времени матча

Забито

34
21
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
5
15%
3
14%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
7
21%
5
24%
31-45
4
12%
6
29%
46-60
5
15%
4
19%
61-75
7
21%
1
5%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
18%
4
19%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
5
28%
4
14%
46-60
1
6%
9
31%
61-75
5
28%
8
28%
76-90

Пропущено

28
16
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
14%
1
6%
1-15
9
32%
1
6%
16-30
3
11%
6
38%
31-45
5
18%
3
19%
46-60
2
7%
3
19%
61-75
5
18%
2
13%
76-90

Забито

52
50
25 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
8
15%
3
6%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
10
19%
9
18%
31-45
9
17%
10
20%
46-60
6
12%
13
26%
61-75
12
23%
9
18%
76-90

Пропущено

45
37
25 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
7
16%
5
14%
1-15
12
27%
4
11%
16-30
6
13%
9
24%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
5
11%
6
16%
61-75
7
16%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:1
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 38%
2
12 раз 31%
0
8 раз 21%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 44%
2
11 раз 28%
0
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
2
11
9
1.5
9
10
4
16
2.5
3
16
1
19
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
5
5
14
1.5
6
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
8
0.5
Больше Меньше
32
7
16
23
1.5
15
24
4
35
2.5
4
35
1
38
3.5
1
38

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 9 5 3 1 20 - 12 50
2.
Стяуа
 9 5 2 2 14 - 10 46
3.
ЧФР Клуж
 9 2 4 3 10 - 12 42
4.
Университатя Крайова
 9 3 4 2 15 - 13 40
5.
Рапид Бухарест
 9 2 3 4 12 - 19 35
6.
Сепси
 9 1 2 6 9 - 14 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 8 35
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 22 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
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