Тур: 9.
1:4
Второй тайм: 63'
0'
0:1
14' ГолПульгар Эрик
0:2
16' ГолЖерсон Сантос
0:3
42' ГолАйртон Лукас
45' Желтая карточкаТейшейра Алекс
0:4
45' ГолАйртон Лукас
1:4
57' ПенальтиJair II
Ход матча
14'
16'
42'
0:3
45'
45'
0:4
57'
1:4
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Победа «Фламенго»
-
3
Leo
XV
8
Jair
II
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
42
Матеузиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
44 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
11 Gabriel Pec
-
88 Cauan Barros
-
85 Mateus Cocao
-
77 Rayan
-
23 Jose Gabriel
-
-
-
33 Lyncon
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Васко да Гама
Фламенго
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 15 побед
49 матчей
20.4%
36.7%
42.9%
10 побед 18 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.3%
53.1%
32.6%
7 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.4%
46.9%
30.7%
11 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
0.84
0.92
Среднее время на гол
107
98
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.21
1.12
Среднее время на гол
74
80
Всего голов
50
50
Голов в среднем за матч
1.02
1.02
Тотал матчей
2.5
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
88
88
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.22
|Раул Педро
|2
|0.22
|Matias Galarza
|1
|0.11
|Сантос Андрей
|1
|0.11
|_Erick Marcus
|1
|0.11
|Cauan Barros
|1
|0.11
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айртон Лукас
|4
|0.44
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.33
|Лео Перейра
|3
|0.33
|Жерсон Сантос
|2
|0.22
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.22
|Рибейро Эвертон
|1
|0.11
|Луис Давид
|1
|0.11
|Матеузиньо
|1
|0.11
|Пульгар Эрик
|1
|0.11
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раул Педро
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Jair II
|2
|0
|Бамбу Робсон
|2
|0
|Gabriel Pec
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Eguinaldo
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Васко да Гама
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
7
Васко да Гама
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фламенго
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
38%
3
21%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2
Результаты матчей
Васко да Гама
Фламенго
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|4
|0
|20 - 8
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|4:1
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|9.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|1:4
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|1:4
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|4:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|1:4
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|4 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3