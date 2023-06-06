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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Васко да Гама
1:4
Второй тайм: 63'
Фламенго
0'
0:1
14' Гол
Пульгар Эрик
0:2
16' Гол
Жерсон Сантос
0:3
42' Гол
Айртон Лукас
45' Желтая карточка
Тейшейра Алекс
0:4
45' Гол
Айртон Лукас
1:4
57' Пенальти
Jair II
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
35
Matheus
Miranda
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
22
Manuel
Capasso
8
Jair
II
19
Matias
Galarza
14
Luca
Orellano
9
Раул
Педро
7
Тейшейра
Алекс
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
42
Матеузиньо
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Педро
Гильерме
Васко да Гама
4-3-3
Фламенго
4-3-1-2

История личных встреч

Васко да Гама
Фламенго

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 15 побед

49 матчей

20.4%
36.7%
42.9%
10 побед 18 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.3%
53.1%
32.6%
7 побед 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.4%
46.9%
30.7%
11 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

ККГ
1:3
ККГ
3:2
ККГ
0:1
ККГ
1:0
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:3
СA
2:0
СA
1:2
ККГ
0:1
СA
4:4
СA
1:4
ЧК
2:0
ЧК
0:2
КК
1:1
ККГР
1:1
СA
1:1
СA
1:1
ККГ
0:0
СA
0:0
СA
0:1
КК
0:0
ЧК
2:2
ЧК
1:0
ЧК
2:0
К2ЙРЧГ
1:1
К1Р
1:0
СA
1:2
К
1:1
К
0:1
СA
1:0
ЧК
0:1
ЧК
0:0
ЧК
2:1
ТМК
1:0
БСА
1:1
БСА
0:1
СA
1:1
СA
1:0
CC
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
CC
2:0
СA
0:1
СA
3:1
CC
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

0.84
0.92

Среднее время на гол

107
98

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.21
1.12

Среднее время на гол

74
80

Всего голов

50
50

Голов в среднем за матч

1.02
1.02

Тотал матчей

2.5
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

88
88

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.22
Раул Педро 2 0.22
Matias Galarza 1 0.11
Сантос Андрей 1 0.11
_Erick Marcus 1 0.11
Cauan Barros 1 0.11
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айртон Лукас 4 0.44
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.33
Лео Перейра 3 0.33
Жерсон Сантос 2 0.22
Педро Гильерме 2 (1) 0.22
Рибейро Эвертон 1 0.11
Луис Давид 1 0.11
Матеузиньо 1 0.11
Пульгар Эрик 1 0.11
Эвертон Соарес 0 0
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раул Педро 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Jair II 2 0
Бамбу Робсон 2 0
Gabriel Pec 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Сантос Андрей 2 0
Тейшейра Алекс 1 0
Алвес Родриго 1 0
Manuel Capasso 1 0
Leo XV 1 0
Лео Жардим 1 0
Lucas Piton 1 0
Matias Galarza 1 0
Eguinaldo 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
_Erick Marcus 1 0
Cauan Barros 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
Васко да Гама
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
7
Васко да Гама
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фламенго
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
38%
3
21%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2

Результаты матчей

Васко да Гама
Фламенго

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 4 0 20 - 8 19
3.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 4:1 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
8.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
10.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
11.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 14 - 13 13
12.
Сантос
 9 3 3 3 9 - 8 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
14.
Куяба
 9 3 2 4 8 - 13 11
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 1:4 9 1 3 5 9 - 17 6
20.
Коритиба Парана
 9 0 3 6 8 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 4:1 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 1:4 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 5 3 0 2 5 - 5 9
3.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
4.
Фламенго
 4:1 4 2 0 2 9 - 7 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Васко да Гама
 1:4 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
12.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ред Булл Брагантино
 4 0 3 1 6 - 7 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 4 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Матеузиньо уходит с поля. Victor Hugo выходит вместо него
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Жаир из команды Васко да Гама забивает с точки!
  • 46'
    Matias Galarza уходит с поля. Mateus Cocao выходит вместо него
  • 46'
    Лука Орельяно уходит с поля. Cauan Barros выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Жерсон Сантос сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Васко да Гама
    Ничья
    Фламенго
    4.32
    4.05
    3.60
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