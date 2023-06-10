Тур: 12.
4:0
Конец матча
0'
1:0
58' ГолJabir Abdihakim Ali
2:0
63' ГолЭдлунд Олле
3:0
70' ГолMax Larsson
81' Желтая карточкаElmar Abraham
90' Желтая карточкаТроне Филип
4:0
90' ГолJabir Abdihakim Ali
90'+5
Ход матча
58'
63'
2:0
70'
3:0
81'
90'
90'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
10
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Вестерос
Сковде АИК
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaheem Burke
|4
|0.33
|Йоханссон Саймон
|3
|0.25
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0.25
|Max Larsson
|2
|0.17
|Miguel Sandberg
|2
|0.17
|Гефверт Симон
|1
|0.08
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.08
|Эдлунд Олле
|1
|0.08
|Троне Филип
|1
|0.08
|Гамбош Мартин
|1
|0.08
|Anders Hellblom
|1
|0.08
|Daniel Ask
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|2
|0.17
|Filip Schyberg
|2
|0.17
|Видьеског Исак
|2
|0.17
|Mikael Moerk
|1
|0.08
|Emil Bellander
|1
|0.08
|Yoann Fellrath
|1
|0.08
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|4
|0
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Hugo Engstroem
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Броман Густав
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сковде АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Вестерос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сковде АИК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
8
4
Вестерос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сковде АИК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
13
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
100%
1
8%
76-90
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
45%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
4
57%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
20
11
4 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
15%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
7
35%
2
18%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
6
30%
1
9%
76-90
Пропущено
8
21
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
4
50%
6
29%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
25%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1
Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1
Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3
Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0
Результаты матчей
Вестерос
Сковде АИК
Точный счет
0:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
33
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
75
210
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 9
|27
|2.
|12
|7
|3
|2
|20 - 8
|24
|3.
|13
|7
|1
|5
|27 - 20
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|16 - 8
|20
|5.
|1:1
|12
|4
|6
|2
|24 - 20
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|7.
|1:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|9.
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|14.
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|11
|1
|4
|6
|7 - 12
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|1:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|11 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|7
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5