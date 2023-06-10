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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
Вестерос
4:0
Конец матча
Сковде АИК
0'
1:0
58' Гол
Jabir Abdihakim Ali
2:0
63' Гол
Эдлунд Олле
3:0
70' Гол
Max Larsson
81' Желтая карточка
Elmar Abraham
90' Желтая карточка
Троне Филип
4:0
90' Гол
Jabir Abdihakim Ali
90'+5
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
16
Anders
Hellblom
10
Jaheem
Burke
30
David
Engelbrektsson
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
8
Oscar
Lennerskog
21
Видьеског
Исак
4
Башич
Алдин
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
7
Darrell
Kamdem
Tibell
Вестерос
3-4-3
Сковде АИК
4-5-1

История личных встреч

Вестерос
Сковде АИК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
4:1
С
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaheem Burke 4 0.33
Йоханссон Саймон 3 0.25
Jabir Abdihakim Ali 3 0.25
Max Larsson 2 0.17
Miguel Sandberg 2 0.17
Гефверт Симон 1 0.08
Нсабиумва Фредерик 1 0.08
Эдлунд Олле 1 0.08
Троне Филип 1 0.08
Гамбош Мартин 1 0.08
Anders Hellblom 1 0.08
Daniel Ask 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Herman Magnusson 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 2 0.17
Filip Schyberg 2 0.17
Видьеског Исак 2 0.17
Mikael Moerk 1 0.08
Emil Bellander 1 0.08
Yoann Fellrath 1 0.08
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Троне Филип 1 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Herman Magnusson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 4 0
Oscar Lennerskog 2 1
Hugo Engstroem 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 2 0
Видьеског Исак 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Броман Густав 1 0
Yoann Fellrath 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сковде АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Вестерос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сковде АИК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
4
Вестерос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сковде АИК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
13
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
100%
1
8%
76-90

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
45%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
4
57%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

20
11
4 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
15%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
5%
1
9%
31-45
7
35%
2
18%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
6
30%
1
9%
76-90

Пропущено

8
21
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
4
50%
6
29%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1
Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1
Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3
Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0

Результаты матчей

Вестерос
Сковде АИК

Точный счет

0:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
2
10
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 12 8 3 1 19 - 9 27
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 16 - 8 20
5.
Йёнчёпинг
 1:1 12 4 6 2 24 - 20 18
6.
Ландскруна
 11 5 2 4 12 - 13 17
7.
Треллеборг
 1:1 12 5 2 5 18 - 19 17
8.
Сундсвалль
 0:0 13 5 2 6 17 - 21 17
9.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
10.
Эргрюте
 11 3 5 3 12 - 12 14
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
13.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 11 1 4 6 7 - 12 7
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Треллеборг
 1:1 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
5.
Йёнчёпинг
 1:1 7 3 2 2 13 - 10 11
6.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
8.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Сундсвалль
 0:0 7 2 1 4 9 - 14 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 0:0 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 1:1 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Треллеборг
 1:1 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
12.
Ландскруна
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Треллеборг Filip Bohman 7
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Вестерос 4:0 Сковде АИК онлайн

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