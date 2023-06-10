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  4. Вторая лига. Группа 3. Повышение 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 3. Повышение

Тур: 34.
Динамо Владивосток
1:1
Второй тайм: 77'
ФК Сахалинец
0'
0:1
68' Гол
Ilya Rubtsov
1:1
72' Гол
Баев Алексей

Ход матча

68'
0:1
Ilya Rubtsov
72'
Баев Алексей
1:1
Прогнозы 109
Динамо Владивосток 94.5% (103)
X 4.6% (5)
ФК Сахалинец 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Владивосток
Ничья
ФК Сахалинец
2.17
3.60
4.40
Все Коэффициенты
Динамо Владивосток
ФК Сахалинец

История личных встреч

Динамо Владивосток
ФК Сахалинец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛГ3П
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 4 0.33
Миронов Денис 2 0.17
Сергеев Никита 1 0.08
Дудкин Сергей 1 0.08
Машнев Максим 1 0.08
Гиголаев Ника 1 0.08
Мосиян Сергей 1 0.08
Бабин Данил 1 0.08
Лысенко Сослан 1 (1) 0.08
ФК Сахалинец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ilya Rubtsov 3 (1) 0.25
Васиченко Ренат 2 0.17
Гаврилов Руслан 1 0.08
Палажнов Влад 1 0.08
Агекян Давид 1 0.08
Alexander Razin 1 0.08
Evgeny Evgeniev 1 0.08
Vyacheslav Novikov 1 0.08

Карточки

Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Первушин Фёдор 0 1
Лысенко Сослан 0 1
ФК Сахалинец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марченко Александр 0 1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ФК Сахалинец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ФК Сахалинец
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
11

Волевые поражения

7
2
Динамо Владивосток
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
ФК Сахалинец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
13

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
5
31%
1
5%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
4
25%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Владивосток
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рязань - Динамо Владивосток 2:2 Динамо Владивосток - Родина-2 Москва 1:4 Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1
Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0 Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0
ФК Сахалинец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Сахалинец - Сокол 0:3 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 Калуга - ФК Сахалинец 0:0 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1
ФК Сахалинец - ФК Космос Долгопрудный 1:0 ФК Сахалинец - ФК Козлы 0:0 Салют - ФК Сахалинец 3:0 ФК Сахалинец - ФК Дружина 3:0 Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 ФК 10 - ФК Сахалинец 2:2 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 ФК Сахалинец - ФК Деньги 4:0 ФК Сахалинец - Калуга 0:2 ФК Космос Долгопрудный - ФК Сахалинец 5:2 ФК Сахалинец - Салют 1:2 ФК Сахалинец - Сатурн 1:1 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 ФК Сахалинец - Родина-2 Москва 0:3 Динамо Брянск - ФК Сахалинец 1:0 ФК Сахалинец - Арсенал-2 Тула 5:1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
ФК Сахалинец

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Динамо Владивосток
ФК Сахалинец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 11 6 1 4 14 - 11 46
2.
Салют
 11 8 1 2 20 - 7 35
3.
Динамо Брянск
 11 6 2 3 17 - 5 35
4.
Авангард Курск
 11 5 2 4 16 - 12 34
5.
Металлург Липецк
 11 5 2 4 15 - 14 34
6.
Родина-2 Москва
 11 6 2 3 18 - 10 33
7.
Калуга
 11 5 2 4 11 - 15 30
8.
Динамо Владивосток
 1:1 12 4 4 4 14 - 17 27
9.
Рязань
 11 3 2 6 8 - 16 24
10.
Сатурн
 11 2 2 7 13 - 23 19
11.
ФК Космос Долгопрудный
 11 1 3 7 8 - 13 19
12.
ФК Сахалинец
 1:1 12 3 3 6 12 - 23 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 6 4 0 2 12 - 3 27
2.
Авангард Курск
 6 3 1 2 7 - 3 27
3.
Металлург Липецк
 6 3 1 2 8 - 6 27
4.
Родина-2 Москва
 6 2 2 2 10 - 7 21
5.
Рязань
 6 2 1 3 5 - 9 20
6.
Салют
 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Динамо Владивосток
 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
ФК Сахалинец
 1:1 6 1 1 4 5 - 12 9
9.
Сокол
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
ФК Космос Долгопрудный
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Сатурн
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Калуга
 5 1 1 3 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 6 4 0 2 8 - 5 39
2.
Калуга
 6 4 1 1 7 - 8 26
3.
Салют
 6 5 0 1 11 - 4 25
4.
Динамо Владивосток
 1:1 6 1 3 2 7 - 9 17
5.
Сатурн
 6 1 1 4 6 - 14 15
6.
ФК Космос Долгопрудный
 6 0 1 5 1 - 7 14
7.
Родина-2 Москва
 5 4 0 1 8 - 3 12
8.
Динамо Брянск
 5 2 2 1 5 - 2 8
9.
ФК Сахалинец
 1:1 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Авангард Курск
 5 2 1 2 9 - 9 7
11.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Рязань
 5 1 1 3 3 - 7 4
  • — Выход в Первую лигу

Топ бомбардиров
Калуга Хлебородов Иван 6
Сокол Ежков Данила 5
Металлург Липецк Глебов Илья 5
Сатурн Авраменко Дмитрий 4
Салют Сергеев Виктор 4
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Донцов Кирилл 2
Сокол Рябокобыленко Артур 1
ФК Сахалинец Марченко Александр 1
Динамо Владивосток Первушин Фёдор 1
Металлург Липецк Белов Антон 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Поперечным пасом Крамаренко искал в штрафной соперника Алимова, но тот не смог достать мяч в пределах поля.
  • 78'
    Убежал в контратаку по флангу Рубцов и отдал пас в центр на Агекяна, который пробил в дальнюю девятку, но мяч полетел немного неточно.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Сахалинца" произошла. Вместо Максима Слободчикова на поле появился Забавин.
  • 76'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Крамаренко, но здесь добраться до мяча Миронову не позволил Марченко.
  • 75'
    Оторвался от соперника по флангу Крамаренко и прострелил вдоль ворот на Баева, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • 74'
    С угла поля навесил Крамаренко на ближнюю штангу, но здесь на мяче первым оказался Палажнов и вынес его за пределы поля.
  • Угловой
    73'
    Ушел от соперника по флангу Баев и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • Описание гола
    71'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Алексей Баев! Быстро смогли сравнять счет хозяева. на фланге подхватил снаряд Крамаренко и навесил тут же на линию вратарской, куда ворвался Баев и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.
  • Замена
    70'
    Двойная замена в составе "Динамо" произошла. Вместо Лысенкко и Гусевского на поле появились Миронов и Дудкин.
  • 69'
    Ушел от соперника по флангу Дроздов и навесил в центр штрафной, но здесь Рубцов проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • Гол в свои ворота
    67'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Магомедов! Смогли выйти вперед гости неожиданно. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Рубцов и пробил с разворота. Мяч угодил в штангу и вылетел в поле, после чего рикошетом от спины Магомедова закатился в сетку.
  • 66'
    С правого фланга низом прострелил в штрафную соперника Дроздов, но здесь первым на мяче оказался Подпругин.
  • 65'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Машнев на ход Баеву, но тому пробить по воротам помешали защитники.
  • Желтая карточка
    63'
    Откровенно грубо наступил сопернику на ногу в центре поля Гусевский, за что тут же получил от арбитра желтую карточку.
  • 62'
    По флангу оторвался от опеки Баев и навесил в центр штрафной, где головой пробил Гусевский, но мяч полетел выше ворот.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      61'
      Сразу несколько замен в составе гостей произошло. Вместо Разина, Антонова и Евгеньева на поле появились Дроздов, Гайнуллин и Агекян.
    • 59'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Антонов после сольного прохода, но точности ему явно не хватило.
    • 58'
      Очередной угловой исполнил Крамаренко на дальнюю штангу, где с лету пробил по воротам Гусевский, но не попал он в створ.
    • 57'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Пытлев на ход Баеву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Васиченко.
    • 56'
      С углового навесил Машнев на дальнюю штангу, но вышел из ворот Трубицын и спокойно перехватил мяч.
    • Замена
      55'
      Замена в составе "Динамо" произошла. Вместо Дмитрия Котова шанс проявить себя получил Алексей Подпругин.
    • 54'
      Вошел в штрафную с левого фланга Лысенко и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Антонов.
    • 53'
      Продавил соперника по центру Лысенко и отдал поперек на Баева, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 52'
      Убегал в контратаку Баев по правой бровке, сместился в штрафную, но пробить по воротам в борьбе с Разиным не смог.
    • 51'
      Со штрафного навесил Крамаренко на дальнюю штангу, где пробил головой Алимов, но мяч полетел выше перекладины.
    • 50'
      Перед чужой штрафной Баев оказался на газоне в борьбе против Марченко. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • Замена
      49'
      Ответная замена в составе "Динамо" произошла также. Вместо Сергея Мосияна игру продолжать будет Даниил Алимов.
    • Замена
      48'
      Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Никиты Дроздова на второй тайм вышел Влад Палажнов.
    • 47'
      По флангу забросил Крамаренко на ход Баеву, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля в борьбе с защитником.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
    • 45'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Дроздов и пробил с ходу, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел выше ворот.
    • 44'
      С угла поля навесил Васиченко на дальнюю штангу, но здесь вынес сферу за пределы штрафной площади Котов.
    • 43'
      Мог убегать на ворота соперника Васиченко после заброса от Рубцова, но вышел за пределы штрафной Магомедов и перехватил мяч.
    • 42'
      Крамаренко ушел от соперника по флангу и отдал в штрафную пас, но здесь Евгениев спокойно вынес сферу в центр поля.
    • Желтая карточка
      41'
      Долго не давал вводить мяч с аута сопернику Машнев, задерживая мяч, такое обычно желтой карточкой наказывается.
    • 40'
      По флангу отдавал пас Первушин на ход Гусевскому, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 39'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Антонов и неожиданно пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
    • 38'
      Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Евгеньев на ход Дроздову, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 37'
      Вырезал в штрафную соперника Первушин на ход Баеву, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 36'
      Прорывался по флангу Лысенко и прострелил в центр штрафной, но на выходе прервал этот пас Трубицын.
    • 35'
      С  угла поля навесил Гусевский на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Марченко.
    • 34'
      Прострелил с левого фланга в центр штрафной Машнев. Здесь спокойно на угловой вынес сферу в подкате Антонов.
    • 33'
      Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Васиченко. Потребуется ему помощь медиков.
    • 32'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Васиченко. Опасный стандарт будут исполнять гости.
    • 31'
      С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Пытлев плотным ударом, но мяч полетел выше перекладины.
    • 30'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Баев после скидки от Крамаренко, но мяч полетел крайне неточно.
    • 29'
      Разыграли угловой гости, после чего с фланга навесил на дальнюю штангу Васиченко, но на выходе голкипер перехватил этот пас.
    • Угловой
      28'
      Со штрафного Васиченко навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу на угловой Крюков.
    • 27'
      На фланге получил по ногам Рубцов в борьбе против Первушина. Штрафной удар будет в распоряжении гостей.
    • 25'
      Прорывался Баев на скорости по правому флангу и прострелил в штрафную. На выходе мяч спокойно забрал в руки Трубицын.
    • 24'
      Теперь уже в верховой борьбе Баев локтем заехал  голову Гаврилову. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Желтая карточка
      23'
      Откровенно хватал соперника за плечо в центре поля Васиченко, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой. 
    • 22'
      Расстреливал ворота соперника из пределов штрафной Рубцов после паса от Васиченко, но этот выстрел принял на себя защитник.
    • 21'
      Прострелил с правого фланга Антонов в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Рубцов.
    • 20'
      Взял инициативу на себя Мосиян, прорвался по центру к штрафной соперника и пробил издали, но не попал в створ ворот.
    • 19'
      Мог убегать на ворота соперника Мосиян после паса от Баева, но в последний момент этот пас перехватил защитник.
    • 18'
      С угла поля навесил в центр штрафной Дроздов, но здесь головой Рубцов пробил намного выше перекладины.
    • Угловой
      17'
      Убежал в контратаку Рубцов по центру и попытался пробить с дальней дистанции, но мяч полетел на угловой.
    • 16'
      Оторвался от защитника по правому флангу Лысенко и прострелил в центр на Пытлева, но тому пробить не позволили защитники.
    • 15'
      Ворвался в штрафную соперника Баев и прострелил вдоль ворот на Мосияна, но в последний момент сферу перехватил голкипер.
    • 14'
      Дальний заброс исполнял Разин в штрафную на ход Рубцову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      На фланге Баев получил по ногам в борьбе против Антонова. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 12'
      Оторвался Евгениев по флангу от соперника и прострелил вдоль ворот, но здесь нарушил правила в борьбе с защитником Рубцов.
    • 11'
      Мосиян ушел от соперника по флангу и выдал пас в штрафную на Баева, но этот пас перехватили защитники.
    • 10'
      По флангу забросил Первушин на ход Мосияну, но вышел из ворот Трубицын и оказался первым на мяче.
    • 9'
      В центре поля получил по ногам Баев в борьбе против Антонова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 7'
      Пробивал по воротам Рубцов после паса от Антонова и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • Штанга
      6'
      Сместился с правого фланга в штрафную Баев и пробил в дальний угол, но на этот раз гостей от пропущенного гола спасла штанга.
    • 5'
      Пробивал по воротам головой Разин после навеса с угла поля, но мяч полетел немного неточно.
    • 4'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Гаврилов, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Офсайд
      3'
      Отдавал пас Пытлев в штрафную соперника на ход Крамаренко, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на матч Второй лиги, в котором встретятся "Динамо" Владивосток и "Сахалинец". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.9% пользователей.
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    Прогнозы 109
    Динамо Владивосток 94.5% (103)
    X 4.6% (5)
    ФК Сахалинец 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Владивосток
    Ничья
    ФК Сахалинец
    2.17
    3.60
    4.40
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    Прогнозы на матч Динамо Владивосток 1:1 ФК Сахалинец

    Исход игры
    Динамо Владивосток
    94.5% (103)
    Ничья
    4.6% (5)
    ФК Сахалинец
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.76% (47)
    Меньше
    55.24% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (50)
    Нет
    52.38% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Владивосток
    34.9% (38)
    1:0 Динамо Владивосток
    32.1% (35)
    2:0 Динамо Владивосток
    16.5% (18)
    3:1 Динамо Владивосток
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    3.7% (4)
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    ФК Сахалинец
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