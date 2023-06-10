Ушел от соперника по флангу Баев и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Крамаренко на ближнюю штангу, но здесь на мяче первым оказался Палажнов и вынес его за пределы поля.

Оторвался от соперника по флангу Крамаренко и прострелил вдоль ворот на Баева, но выстрел последнего заблокировали защитники.

С левого фланга навесил в центр штрафной Крамаренко, но здесь добраться до мяча Миронову не позволил Марченко.

Замена в составе "Сахалинца" произошла. Вместо Максима Слободчикова на поле появился Забавин.

Убежал в контратаку по флангу Рубцов и отдал пас в центр на Агекяна, который пробил в дальнюю девятку, но мяч полетел немного неточно.

Поперечным пасом Крамаренко искал в штрафной соперника Алимова, но тот не смог достать мяч в пределах поля.

По флангу оторвался от опеки Баев и навесил в центр штрафной, где головой пробил Гусевский, но мяч полетел выше ворот.

Откровенно грубо наступил сопернику на ногу в центре поля Гусевский, за что тут же получил от арбитра желтую карточку.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Машнев на ход Баеву, но тому пробить по воротам помешали защитники.

С правого фланга низом прострелил в штрафную соперника Дроздов, но здесь первым на мяче оказался Подпругин.

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Магомедов! Смогли выйти вперед гости неожиданно. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Рубцов и пробил с разворота. Мяч угодил в штангу и вылетел в поле, после чего рикошетом от спины Магомедова закатился в сетку.

Ушел от соперника по флангу Дроздов и навесил в центр штрафной, но здесь Рубцов проиграл борьбу за мяч защитнику.

Двойная замена в составе "Динамо" произошла. Вместо Лысенкко и Гусевского на поле появились Миронов и Дудкин.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Алексей Баев! Быстро смогли сравнять счет хозяева. на фланге подхватил снаряд Крамаренко и навесил тут же на линию вратарской, куда ворвался Баев и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.

Со штрафного навесил Крамаренко на дальнюю штангу, где пробил головой Алимов, но мяч полетел выше перекладины.

Убегал в контратаку Баев по правой бровке, сместился в штрафную, но пробить по воротам в борьбе с Разиным не смог.

Продавил соперника по центру Лысенко и отдал поперек на Баева, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Вошел в штрафную с левого фланга Лысенко и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Антонов.

Замена в составе "Динамо" произошла. Вместо Дмитрия Котова шанс проявить себя получил Алексей Подпругин.

С углового навесил Машнев на дальнюю штангу, но вышел из ворот Трубицын и спокойно перехватил мяч.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Пытлев на ход Баеву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Васиченко.

Очередной угловой исполнил Крамаренко на дальнюю штангу, где с лету пробил по воротам Гусевский, но не попал он в створ.

С дальней дистанции пробивал по воротам Антонов после сольного прохода, но точности ему явно не хватило.

Сразу несколько замен в составе гостей произошло. Вместо Разина, Антонова и Евгеньева на поле появились Дроздов, Гайнуллин и Агекян.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

По флангу забросил Крамаренко на ход Баеву, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля в борьбе с защитником.

Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Никиты Дроздова на второй тайм вышел Влад Палажнов.

Ответная замена в составе "Динамо" произошла также. Вместо Сергея Мосияна игру продолжать будет Даниил Алимов.

Перед чужой штрафной Баев оказался на газоне в борьбе против Марченко. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

45' Выиграл подбор у штрафной соперника Дроздов и пробил с ходу, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел выше ворот.

44' С угла поля навесил Васиченко на дальнюю штангу, но здесь вынес сферу за пределы штрафной площади Котов.

43' Мог убегать на ворота соперника Васиченко после заброса от Рубцова, но вышел за пределы штрафной Магомедов и перехватил мяч.

42' Крамаренко ушел от соперника по флангу и отдал в штрафную пас, но здесь Евгениев спокойно вынес сферу в центр поля.

41' Долго не давал вводить мяч с аута сопернику Машнев, задерживая мяч, такое обычно желтой карточкой наказывается.

40' По флангу отдавал пас Первушин на ход Гусевскому, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

39' Прорывался по центру к штрафной соперника Антонов и неожиданно пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

38' Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Евгеньев на ход Дроздову, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

37' Вырезал в штрафную соперника Первушин на ход Баеву, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

36' Прорывался по флангу Лысенко и прострелил в центр штрафной, но на выходе прервал этот пас Трубицын.

35' С угла поля навесил Гусевский на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Марченко.

34' Прострелил с левого фланга в центр штрафной Машнев. Здесь спокойно на угловой вынес сферу в подкате Антонов.

33' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Васиченко. Потребуется ему помощь медиков.

32' Перед чужой штрафной грамотно подставился Васиченко. Опасный стандарт будут исполнять гости.

31' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Пытлев плотным ударом, но мяч полетел выше перекладины.

30' С дальней дистанции пробивал по воротам Баев после скидки от Крамаренко, но мяч полетел крайне неточно.

29' Разыграли угловой гости, после чего с фланга навесил на дальнюю штангу Васиченко, но на выходе голкипер перехватил этот пас.

28' Со штрафного Васиченко навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу на угловой Крюков.

27' На фланге получил по ногам Рубцов в борьбе против Первушина. Штрафной удар будет в распоряжении гостей.

25' Прорывался Баев на скорости по правому флангу и прострелил в штрафную. На выходе мяч спокойно забрал в руки Трубицын.

24' Теперь уже в верховой борьбе Баев локтем заехал голову Гаврилову. Штрафной удар исполнять будут гости.

23' Откровенно хватал соперника за плечо в центре поля Васиченко, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

22' Расстреливал ворота соперника из пределов штрафной Рубцов после паса от Васиченко, но этот выстрел принял на себя защитник.

21' Прострелил с правого фланга Антонов в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить по воротам Рубцов.

20' Взял инициативу на себя Мосиян, прорвался по центру к штрафной соперника и пробил издали, но не попал в створ ворот.

19' Мог убегать на ворота соперника Мосиян после паса от Баева, но в последний момент этот пас перехватил защитник.

18' С угла поля навесил в центр штрафной Дроздов, но здесь головой Рубцов пробил намного выше перекладины.

17' Убежал в контратаку Рубцов по центру и попытался пробить с дальней дистанции, но мяч полетел на угловой.

16' Оторвался от защитника по правому флангу Лысенко и прострелил в центр на Пытлева, но тому пробить не позволили защитники.

15' Ворвался в штрафную соперника Баев и прострелил вдоль ворот на Мосияна, но в последний момент сферу перехватил голкипер.

14' Дальний заброс исполнял Разин в штрафную на ход Рубцову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

13' На фланге Баев получил по ногам в борьбе против Антонова. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

12' Оторвался Евгениев по флангу от соперника и прострелил вдоль ворот, но здесь нарушил правила в борьбе с защитником Рубцов.

11' Мосиян ушел от соперника по флангу и выдал пас в штрафную на Баева, но этот пас перехватили защитники.

10' По флангу забросил Первушин на ход Мосияну, но вышел из ворот Трубицын и оказался первым на мяче.

9' В центре поля получил по ногам Баев в борьбе против Антонова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

7' Пробивал по воротам Рубцов после паса от Антонова и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

6' Сместился с правого фланга в штрафную Баев и пробил в дальний угол, но на этот раз гостей от пропущенного гола спасла штанга.

5' Пробивал по воротам головой Разин после навеса с угла поля, но мяч полетел немного неточно.

4' С правого фланга прострелил в центр штрафной Гаврилов, но до удара по воротам дело так и не дошло.

3' Отдавал пас Пытлев в штрафную соперника на ход Крамаренко, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.