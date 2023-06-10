Тур: 12.
0'
39' Желтая карточкаЛундин Оскар
45' Желтая карточкаЛюнг Даниэль
1:0
45' ГолЭдквист Адриан
2:0
51' ГолAntonio Yakoub
2:1
60' Гол в свои воротаNils Eriksson
62' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
2:2
75' ГолВестермарк Йеспер
3:2
88' ГолЛундин Антон
90'+6
Ход матча
39'
45'
45'
1:0
51'
2:0
60'
2:1
75'
88'
3:2
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Гефле
Эстер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
2.33
Среднее время на гол
135
38
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.83
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
45
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|4
|0.33
|Эдквист Адриан
|2
|0.17
|Лундин Антон
|2
|0.17
|Antonio Yakoub
|2
|0.17
|Рафаэль Йорк
|1
|0.08
|Лундин Оскар
|1
|0.08
|Constantino Capotondi
|1
|0.08
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|10
|0.77
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.62
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.23
|Ahmed Bonnah
|2
|0.15
|Косица Дзенис
|1
|0.08
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Родич Владимир
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|4
|0
|Лундин Оскар
|4
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Antonio Yakoub
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
2
3
Гефле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эстер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
2
10
Гефле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Эстер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
4
13
Голы по времени матча
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
5
31%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
4
12
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
14%
3
13%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
4
17%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
2
11%
7
32%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1
Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1
Эстер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1
Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1
Результаты матчей
Гефле
Эстер
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:3
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:3
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
210
85
210
58
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 9
|27
|2.
|12
|7
|3
|2
|20 - 8
|24
|3.
|13
|7
|1
|5
|27 - 20
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|16 - 8
|20
|5.
|1:1
|12
|4
|6
|2
|24 - 20
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|7.
|1:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|9.
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|14.
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|11
|1
|4
|6
|7 - 12
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|1:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|11 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|7
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5