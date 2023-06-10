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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
Гефле
3:2
Конец матча
Эстер
0'
39' Желтая карточка
Лундин Оскар
45' Желтая карточка
Люнг Даниэль
1:0
45' Гол
Эдквист Адриан
2:0
51' Гол
Antonio Yakoub
2:1
60' Гол в свои ворота
Nils Eriksson
62' Желтая карточка
Бергмарк-Виберг Адам
2:2
75' Гол
Вестермарк Йеспер
3:2
88' Гол
Лундин Антон
90'+6
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
19
Аспгрен
Кристоффер
6
Лундин
Оскар
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Antonio
Yakoub
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
4
Хедлунд
Себастьян
3
Карлссон
Монц
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
18
Люнг
Даниэль
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Гефле
3-4-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Эстер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:0
С
2:4
С
1:1
С
1:3
А
1:4
А
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Среднее время на гол

135
38

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.83
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
45

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 4 0.33
Эдквист Адриан 2 0.17
Лундин Антон 2 0.17
Antonio Yakoub 2 0.17
Рафаэль Йорк 1 0.08
Лундин Оскар 1 0.08
Constantino Capotondi 1 0.08
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 10 0.77
Бергмарк-Виберг Адам 8 (2) 0.62
Сёдерберг Никлас 3 0.23
Ahmed Bonnah 2 0.15
Косица Дзенис 1 0.08
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Родич Владимир 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 4 0
Лундин Оскар 4 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Antonio Yakoub 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Стенберг Джон 3 0
Adam Herdonsson 3 0
Карлссон Монц 2 0
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Гефле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

2
3
Гефле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эстер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
10
Гефле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Эстер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

4
13

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
5
31%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

4
12
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
14%
3
13%
1-15
2
14%
5
21%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
4
17%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
6
27%
46-60
2
11%
7
32%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1
Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1
Эстер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1
Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1

Результаты матчей

Гефле
Эстер

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:3
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:3
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
8
5
2
10
2.5
5
8
1
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 12 8 3 1 19 - 9 27
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 16 - 8 20
5.
Йёнчёпинг
 1:1 12 4 6 2 24 - 20 18
6.
Ландскруна
 11 5 2 4 12 - 13 17
7.
Треллеборг
 1:1 12 5 2 5 18 - 19 17
8.
Сундсвалль
 0:0 13 5 2 6 17 - 21 17
9.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
10.
Эргрюте
 11 3 5 3 12 - 12 14
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
13.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 11 1 4 6 7 - 12 7
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Треллеборг
 1:1 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
5.
Йёнчёпинг
 1:1 7 3 2 2 13 - 10 11
6.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
8.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Сундсвалль
 0:0 7 2 1 4 9 - 14 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 0:0 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 1:1 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Треллеборг
 1:1 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
12.
Ландскруна
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Треллеборг Filip Bohman 7
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
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    • Описание гола
      60'
      Г О О О О Л - Nils Eriksson уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 51'
      Эдквист Адриан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Antonio Yakoub бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Эдквист Адриан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      46'
      Daniel Ljung получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Лундин Оскар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гефле 3:2 Эстер онлайн

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