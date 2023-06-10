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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
Утсиктенс
5:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
39' Гол
Wilhelm Nilsson
2:0
48' Гол
Lucas Hedlund
3:0
56' Гол
Albin Skoglund
70' Желтая карточка
Lucas Hedlund
4:0
73' Гол
Мартинссон Фредрик
5:0
89' Гол
Ландстен Карл
90'+5
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
10
Albin
Skoglund
6
Erik
Westermark
7
Бом
Карл
9
Lucas
Hedlund
1
Йонссон
Оскар
8
Ludvig
Naavik
3
Лундгрен
Фредрик
19
Стенсхаген
Теодор
18
Форсберг
Лукас
7
Андерссон
Эрик
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Утсиктенс
3-5-2
Сундсвалль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 8 0.67
Erik Westermark 3 0.25
Allan Mohideen 2 0.17
Мартинссон Фредрик 2 0.17
Albin Skoglund 2 0.17
Erik Gunnarsson2 2 0.17
Бом Карл 1 0.08
Wilhelm Nilsson 1 0.08
Ландстен Карл 1 0.08
Emir Bosnic 1 0.08
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 4 0.31
Андерссон Эрик 3 0.23
Симба Мунга 3 0.23
Энгблум Понтус 2 0.15
Пичках Пайя 2 0.15
Халлениус Линус 1 0.08
Блумквист Александр 1 0.08
Стенсхаген Теодор 1 0.08
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 4 1
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Allan Mohideen 1 0
Emir Bosnic 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 4 0
Андерссон Эрик 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Симба Мунга 1 1
Лундгрен Фредрик 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сундсвалль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
0
Утсиктенс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
12

Волевые поражения

9
5
Утсиктенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сундсвалль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
16

Волевые поражения

10
5

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
7%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

24
17
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
1
4%
3
18%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
5
21%
5
29%
29%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

9
25
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
22%
2
8%
1-15
3
33%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
22%
5
20%
46-60
1
11%
7
28%
61-75
1
11%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Сундсвалль

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
6
7
3
9
2.5
2
11
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 16 - 8 20
5.
Йёнчёпинг
 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Ландскруна
 11 5 2 4 12 - 13 17
7.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
8.
Сундсвалль
 13 5 1 7 17 - 26 16
9.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
10.
Эргрюте
 11 3 5 3 12 - 12 14
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
13.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 11 1 4 6 7 - 12 7
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
6.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
8.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Ландскруна
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Wilhelm Nilsson сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Lucas Hedlund бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бом Карл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Wilhelm Nilsson бьет в цель!
    • 39'
      Lucas Forsberg уходит с поля. Карстрем Йеспер выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 5:0 Сундсвалль онлайн

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