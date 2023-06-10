Тур: 12.
5:0
Конец матча
0'
1:0
39' ГолWilhelm Nilsson
2:0
48' ГолLucas Hedlund
3:0
56' ГолAlbin Skoglund
70' Желтая карточкаLucas Hedlund
4:0
73' ГолМартинссон Фредрик
5:0
89' ГолЛандстен Карл
90'+5
Ход матча
39'
1:0
48'
2:0
56'
3:0
70'
73'
89'
5:0
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Mark Gorgos
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
-
30 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
33 Yonis Shino
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|8
|0.67
|Erik Westermark
|3
|0.25
|Allan Mohideen
|2
|0.17
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.17
|Albin Skoglund
|2
|0.17
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.17
|Бом Карл
|1
|0.08
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.08
|Ландстен Карл
|1
|0.08
|Emir Bosnic
|1
|0.08
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.31
|Андерссон Эрик
|3
|0.23
|Симба Мунга
|3
|0.23
|Энгблум Понтус
|2
|0.15
|Пичках Пайя
|2
|0.15
|Халлениус Линус
|1
|0.08
|Блумквист Александр
|1
|0.08
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.08
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|4
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сундсвалль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
1
0
Утсиктенс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
12
Волевые поражения
9
5
Утсиктенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сундсвалль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
16
Волевые поражения
10
5
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
7%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
24
17
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 5
1
4%
3
18%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
5
21%
5
29%
29%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
22%
2
8%
1-15
3
33%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
22%
5
20%
46-60
1
11%
7
28%
61-75
1
11%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0
Результаты матчей
Утсиктенс
Сундсвалль
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
67
39
211
210
112
111
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5