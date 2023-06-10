Тур: 12. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1173
0'
90'+4
23
Янсен
Квинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Keerat Singh
-
-
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Мьёндален
Согндаль
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|8
|0.67
|Скистад Эрик Ставас
|2
|0.17
|Сольберг Йоаким
|1
|0.08
|Янсен Квинт
|1
|0.08
|Брингакер Матиас
|1
|0.08
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.08
|Sander Bratvold
|1
|0.08
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Flataker
|3
|0.25
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.25
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.25
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0.17
|Сконес Каспер
|1
|0.08
|Тум Исаак
|1
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.08
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.08
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Янсен Квинт
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Daniel Arrocha
|2
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Согндаль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
2
Мьёндален
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Согндаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
8
Мьёндален
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Согндаль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
6
38%
3
20%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3
Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0
Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2
Результаты матчей
Мьёндален
Согндаль
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
32
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
32
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
57
57
210
111
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|4