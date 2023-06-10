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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 1173
Мьёндален
0:0
Конец матча
Согндаль
0'
90'+4
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Янсен
Квинт
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
9
Брингакер
Матиас
20
Kristian
Lien
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
3
Mansour
Gueye
II
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
20
Тум
Исаак
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
Мьёндален
4-2-3-1
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Согндаль

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:4
ПД
1:0
ТПМ
3:2
ТМК
1:1
ПД
3:4
ПД
0:0
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 8 0.67
Скистад Эрик Ставас 2 0.17
Сольберг Йоаким 1 0.08
Янсен Квинт 1 0.08
Брингакер Матиас 1 0.08
Хансен Адриан Александер 1 0.08
Sander Bratvold 1 0.08
Овенстад Мартин 0 0
Свеен Оле 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Flataker 3 0.25
Sondre Oerjasaeter 3 0.25
Ингимюндарсон Вальдимар 3 0.25
Йоунссон Йоунатан 2 0.17
Сконес Каспер 1 0.08
Тум Исаак 1 0.08
Kristoffer Nessoe 1 0.08
Daniel Arrocha 1 (1) 0.08
Ховен Андреас 0 0
Martin Andre Sjoelstad 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Янсен Квинт 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 3 0
Daniel Arrocha 2 0
Фей Рензе 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Согндаль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
2
Мьёндален
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Согндаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
8
Мьёндален
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Согндаль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
6
38%
3
20%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3
Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0
Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2

Результаты матчей

Мьёндален
Согндаль

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
2
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
3.
Согндаль
 12 6 3 3 15 - 13 21
4.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
5.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
6.
Дьерв
 12 5 3 4 18 - 17 18
7.
ИК Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
8.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
9.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
10.
Мьёндален
 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
14.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
15.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
ИК Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
9.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
10.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
ИК Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
14.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
15.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 0:0 Согндаль онлайн

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