  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Вернаму
1:0
Первый тайм: 26'
Мальмё

Ход матча

2'
Энгвалль Густав
(Терн Симон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Мальмё
5.40
4.40
5.35
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Энгвалль
Густав
8
Адеми
Альбион
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
38
Болин
Уго
21
Веккья
Стефано
22
Али
Таха
Абди
Вернаму
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Мальмё

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:0
А
0:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 4 0.33
Бастос Марко 2 (1) 0.17
Йоханссон Оскар 1 0.08
Albin Lohikangas 1 0.08
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 0.67
Нанаси Себастьян 6 (1) 0.5
Веккья Стефано 5 0.42
Али Таха Абди 2 0.17
Ларссон Хуго 2 0.17
Рикс Сёрен 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.08
Кристиансен Андерс 1 0.08
Сейдиу Патриот 1 0.08
Ольссон Мартин 0 0
Пенья Серхио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Эрикссон Виктор 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0

Результаты матчей

Вернаму
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мальмё
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
17
Вернаму
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Мальмё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

2
17

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
17
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
67%
1
6%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

7
27
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
0
0%
7
26%
1-15
2
29%
2
7%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
29%
4
15%
46-60
1
14%
5
19%
61-75
2
29%
5
19%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4
Мальмё
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2

Результаты матчей

Вернаму
Мальмё

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
1
1
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4
1
10
2.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:1 12 9 1 2 28 - 10 28
2.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Кальмар
 2:0 12 6 3 3 17 - 12 21
5.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Вернаму
 1:0 12 5 0 7 10 - 13 15
12.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
13.
Дегерфорс
 0:2 13 3 2 8 13 - 34 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 11 0 5 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 0:1 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Кальмар
 2:0 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 0:2 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Вернаму
 1:0 6 3 0 3 5 - 4 9
10.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 6 0 3 3 2 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Кальмар
 2:0 6 2 2 2 6 - 6 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 1:0 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 0:2 6 0 0 6 2 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Мальмё
5.40
4.40
5.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 1:0 Мальмё онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вернаму
Мальмё
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 