Тур: 12. Стадион: Финнведсваллен.
0'
1:0
2' ГолЭнгвалль Густав
1:1
35' ГолАли Таха Абди
1:2
75' ГолАли Таха Абди
1:3
88' ГолНанаси Себастьян
90'+4
Ход матча
2'
1:0
35'
1:1
65'
75'
1:2
88'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Победа «Мальмё»
-
22
Терн
Симон
27
Далин
Юхан
31
Ларссон
Хуго
38
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Вернаму
Мальмё
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|4
|0.33
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.17
|Йоханссон Оскар
|1
|0.08
|Albin Lohikangas
|1
|0.08
|Терн Симон
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.67
|Нанаси Себастьян
|7 (1)
|0.58
|Веккья Стефано
|5
|0.42
|Али Таха Абди
|4
|0.33
|Ларссон Хуго
|2
|0.17
|Рикс Сёрен
|1
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.08
|Кристиансен Андерс
|1
|0.08
|Сейдиу Патриот
|1
|0.08
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|1
|1
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Мальмё
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
0
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мальмё
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
2
17
Вернаму
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Мальмё
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
3
17
Голы по времени матча
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
3
23%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
17
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
67%
1
6%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
8
30
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
1
13%
7
23%
1-15
2
25%
2
7%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
25%
4
13%
46-60
1
13%
6
20%
61-75
2
25%
6
20%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4
Мальмё
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2
Результаты матчей
Вернаму
Мальмё
Точный счет
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
210
84
111
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|31 - 10
|31
|2.
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|31 - 13
|25
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 16
|19
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|11.
|12
|4
|0
|8
|10 - 16
|12
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 18
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|14 - 34
|11
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|0:0
|12
|0
|6
|6
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|16.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|11 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Победа «Мальмё»
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