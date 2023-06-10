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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Вернаму
1:3
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
2' Гол
Энгвалль Густав
1:1
35' Гол
Али Таха Абди
1:2
75' Гол
Али Таха Абди
1:3
88' Гол
Нанаси Себастьян
90'+4

Ход матча

2'
Энгвалль Густав
(Терн Симон)
1:0
35'
1:1
Али Таха Абди
65'
 
Рикс Сёрен
Болин Уго
65'
 
Сисей Йозеф
Ольссон Мартин
75'
1:2
Али Таха Абди
(Далин Юхан)
77'
 
Сейдиу Патриот
Веккья Стефано
77'
 
Зейдан Мустафа
Ларссон Хуго
77'
Виндехолл Чарли
Hampus Naesstroem
 
77'
Бечирович Эдвин
Терн Симон
 
77'
Зелькович Айдин
Адеми Альбион
 
86'
 
Левицки Оскар
Али Таха Абди
88'
1:3
Нанаси Себастьян
(Пенья Серхио)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Энгвалль
Густав
8
Адеми
Альбион
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
38
Болин
Уго
21
Веккья
Стефано
22
Али
Таха
Абди
Вернаму
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Мальмё

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:0
А
0:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 4 0.33
Бастос Марко 2 (1) 0.17
Йоханссон Оскар 1 0.08
Albin Lohikangas 1 0.08
Терн Симон 0 0
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 0.67
Нанаси Себастьян 7 (1) 0.58
Веккья Стефано 5 0.42
Али Таха Абди 4 0.33
Ларссон Хуго 2 0.17
Рикс Сёрен 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.08
Кристиансен Андерс 1 0.08
Сейдиу Патриот 1 0.08
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Эрикссон Виктор 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0

Результаты матчей

Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Мальмё
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0
Вернаму
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мальмё
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
17
Вернаму
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Мальмё
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

3
17

Голы по времени матча

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
3
23%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
17
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
67%
1
6%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

8
30
3 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
1
13%
7
23%
1-15
2
25%
2
7%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
25%
4
13%
46-60
1
13%
6
20%
61-75
2
25%
6
20%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4
Мальмё
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2

Результаты матчей

Вернаму
Мальмё

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 0:0 12 5 2 5 11 - 16 17
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
12.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 0:0 12 0 6 6 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 0:0 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 0:0 7 0 4 3 2 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
2.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Хальмстад
 0:0 6 2 1 3 6 - 12 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 0:0 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Taha Abdi Ali бьет в цель!
    • 2'
      Терн Симон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Энгвалль Густав бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Вернаму 1:3 Мальмё онлайн

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