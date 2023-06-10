Тур: 12. Стадион: Nordmore Stadion.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
19
Коли
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
-
13 Marius Olsen
-
-
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
18 Leonard Getz
-
12 Elias Bachke
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.42
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.25
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.25
|Leander Alvheim
|3
|0.25
|Мава Мозес
|2
|0.17
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.08
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3 (1)
|0.25
|Anas Farah Ali
|2
|0.17
|Sebastian Pedersen II
|2
|0.17
|Marius Andresen2
|1
|0.08
|Александерссон Ноа
|1
|0.08
|Aksel Baran Potur
|1
|0.08
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.08
|Sivert Haugli
|1
|0.08
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|4
|0
|Claudio Braga
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
7
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
4
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90
Пропущено
16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:4
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Мосс
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
65
38
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|0
|4
|17 - 13
|21
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|4.
|11
|4
|7
|0
|9 - 5
|19
|5.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 16
|19
|6.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|7.
|11
|4
|5
|2
|25 - 18
|17
|8.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|10.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|11.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|12.
|11
|2
|5
|4
|12 - 13
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|15.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|10 - 12
|10
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|9.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|2.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|13.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|4