  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: .
ФК Кристиансунн
0:0
Первый тайм: 26'
Мосс
0'
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Мосс
4.05
4.15
4.20
Все Коэффициенты
30
Мбайе
Серинье
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
14
Исаксен
Йеспер
15
Mikkel
Rakneberg
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
9
Стокке
Беньямин
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
21
Ian
Hoffmann
3
Странде
Кристиан
4
Гйесдал
Хенрик
25
Хуссейн
Адан
Абадала
5
Ilir
Kukleci
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
20
Aksel
Baran
Potur
ФК Кристиансунн
3-5-2
Мосс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 5 (1) 0.42
Картум Сандер Эрик 3 0.25
Mikkel Rakneberg 3 0.25
Leander Alvheim 3 0.25
Мава Мозес 2 0.17
Ульвестад Дан Петер 1 0.08
Сивертсен Оскар 0 0
Ертсен Торгиль 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 3 (1) 0.25
Anas Farah Ali 2 0.17
Sebastian Pedersen II 2 0.17
Marius Andresen2 1 0.08
Александерссон Ноа 1 0.08
Aksel Baran Potur 1 0.08
Гйесдал Хенрик 1 0.08
Sivert Haugli 1 0.08
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Картум Сандер Эрик 4 0
Ертсен Торгиль 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Мава Мозес 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Leander Alvheim 1 0
Кристиан Михельсен 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 4 0
Claudio Braga 3 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Sivert Haugli 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
4
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
2
29%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:4
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Мосс

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
3
8
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 0:0 12 6 3 3 15 - 13 21
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 5 4 3 17 - 16 19
6.
Дьерв
 1:0 12 5 3 4 18 - 17 18
7.
ИК Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
8.
Мосс
 0:0 12 4 5 3 13 - 13 17
9.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Мьёндален
 0:0 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
14.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
15.
Рёуфосс
 0:1 12 2 4 6 10 - 12 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 0:0 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Согндаль
 0:0 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Мосс
 0:0 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Дьерв
 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
ИК Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
9.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
10.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 0:1 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 0:0 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 0:0 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Согндаль
 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Дьерв
 1:0 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
ИК Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
ФК Кристиансунн
 0:0 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Мосс
 0:0 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Рёуфосс
 0:1 7 1 1 5 4 - 9 4
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Мосс
4.05
4.15
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Кристиансунн 0:0 Мосс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ФК Кристиансунн
Мосс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 