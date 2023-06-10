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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 3059
ФК Кристиансунн
4:1
Конец матча
Мосс
0'
27' Желтая карточка
Стокке Беньямин
1:0
38' Гол
Стокке Беньямин
47' Желтая карточка
Ian Hoffmann
2:0
49' Гол
Стокке Беньямин
3:0
58' Гол
Нилсен Снорре
62' Красная карточка
Хуссейн Адан Абадала
3:0
62' Не забитый пенальти
Стокке Беньямин
73' Желтая карточка
Брохолм Мариус
3:1
81' Гол
Sebastian Pedersen II
4:1
89' Гол
Leander Alvheim
90'+4
30
Мбайе
Серинье
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
14
Исаксен
Йеспер
15
Mikkel
Rakneberg
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
9
Стокке
Беньямин
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
21
Ian
Hoffmann
3
Странде
Кристиан
4
Гйесдал
Хенрик
25
Хуссейн
Адан
Абадала
5
Ilir
Kukleci
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
20
Aksel
Baran
Potur
ФК Кристиансунн
3-5-2
Мосс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 7 (1) 0.58
Leander Alvheim 4 0.33
Картум Сандер Эрик 3 0.25
Mikkel Rakneberg 3 0.25
Мава Мозес 2 0.17
Нилсен Снорре 1 0.08
Ульвестад Дан Петер 1 0.08
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 3 0.25
Claudio Braga 3 (1) 0.25
Anas Farah Ali 2 0.17
Marius Andresen2 1 0.08
Александерссон Ноа 1 0.08
Aksel Baran Potur 1 0.08
Гйесдал Хенрик 1 0.08
Sivert Haugli 1 0.08
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Картум Сандер Эрик 4 0
Ертсен Торгиль 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Мава Мозес 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0
Кристиан Михельсен 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 4 0
Claudio Braga 3 0
Marius Andresen2 2 0
Ian Hoffmann 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Faites Makosso 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Sivert Haugli 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Aksel Baran Potur 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
8
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мосс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
4
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Мосс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
6
38%
3
38%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
7
50%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
5
38%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:4
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Мосс

Точный счет

0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
6
1
1.5
1
5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
3.
Согндаль
 12 6 3 3 15 - 13 21
4.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
5.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
6.
Дьерв
 12 5 3 4 18 - 17 18
7.
ИК Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
8.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
9.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
10.
Мьёндален
 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
14.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
15.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
ИК Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
9.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
10.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
ИК Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
14.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
15.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 4
Весь список
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