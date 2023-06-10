Тур: 12. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3059
4:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаСтокке Беньямин
1:0
38' ГолСтокке Беньямин
47' Желтая карточкаIan Hoffmann
2:0
49' ГолСтокке Беньямин
3:0
58' ГолНилсен Снорре
62' Красная карточкаХуссейн Адан Абадала
3:0
62' Не забитый пенальтиСтокке Беньямин
73' Желтая карточкаБрохолм Мариус
3:1
81' ГолSebastian Pedersen II
4:1
89' ГолLeander Alvheim
90'+4
Ход матча
27'
38'
1:0
47'
49'
2:0
58'
62'
3:0
73'
81'
89'
19
Коли
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
-
13 Marius Olsen
-
-
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
18 Leonard Getz
-
12 Elias Bachke
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|7 (1)
|0.58
|Leander Alvheim
|4
|0.33
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.25
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.25
|Мава Мозес
|2
|0.17
|Нилсен Снорре
|1
|0.08
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.08
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|3
|0.25
|Claudio Braga
|3 (1)
|0.25
|Anas Farah Ali
|2
|0.17
|Marius Andresen2
|1
|0.08
|Александерссон Ноа
|1
|0.08
|Aksel Baran Potur
|1
|0.08
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.08
|Sivert Haugli
|1
|0.08
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|4
|0
|Claudio Braga
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Ian Hoffmann
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
8
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мосс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
4
ФК Кристиансунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Мосс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
6
38%
3
38%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
7
50%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
5
38%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:4
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Мосс
Точный счет
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
61
15
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
75
39
48
111
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|4