Тур: 12. Стадион: Guldfaageln Arena.
Ход матча
10'
14'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
25 Rony Jansson
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Кальмар
Дегерфорс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
112
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|7
|0.58
|Хуммет Денис
|3
|0.25
|Скрабб Симон
|2
|0.17
|Шамун Ноа
|2
|0.17
|Саетра Ларс
|1
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|3
|0.23
|Эрквист Расмус
|3
|0.23
|Кампос Диего
|2 (1)
|0.15
|Гравиус Христос
|1
|0.08
|Бузаине Элиас
|1
|0.08
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.08
|Павлович Дамьян
|1
|0.08
|Салмон Джастин
|1
|0.08
|Гранат Густав
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|2
|1
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Seid Korac
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Кампос Диего
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Дегерфорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
11
Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Дегерфорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
6
27%
31-45
2
33%
4
18%
46-60
1
17%
6
27%
61-75
2
33%
1
5%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
25%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
1
7%
76-90
Пропущено
11
31
2 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
3
10%
1-15
1
9%
5
16%
16-30
1
9%
9
29%
29%
31-45
4
36%
6
19%
46-60
2
18%
7
23%
61-75
3
27%
1
3%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1
Результаты матчей
Кальмар
Дегерфорс
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
56
48
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|9
|1
|2
|28 - 10
|28
|2.
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|31 - 13
|25
|4.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 12
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 16
|19
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|11 - 16
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|11.
|1:0
|12
|5
|0
|7
|10 - 13
|15
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 18
|11
|13.
|0:2
|13
|3
|2
|8
|13 - 34
|11
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|11
|0
|5
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 4
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|16.
|6
|0
|3
|3
|2 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|10.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|0:2
|6
|0
|0
|6
|2 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|11 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|6 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
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