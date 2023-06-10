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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Кальмар
2:0
Первый тайм: 25'
Дегерфорс

Ход матча

10'
Нетабай Нахом Гирмай
(Скрабб Симон)
1:0
14'
Хуммет Денис
(Нетабай Нахом Гирмай)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Дегерфорс
1.71
5.40
5.00
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
23
Гояни
Роберт
13
Карлссон
Йохан
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
21
Хуммет
Денис
25
Ольссон
Йонас
XI
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
7
Ольссон
Себастьян
II
5
Гайаю
Джозеф-Клод
20
Бузаине
Элиас
16
Эрквист
Расмус
11
Гравиус
Христос
8
Кампос
Диего
18
Мёрфельт
Альбин
9
Линдгрен
Густав
Кальмар
3-4-3
Дегерфорс
4-4-2

История личных встреч

Кальмар
Дегерфорс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
2:1
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ШК
6:1

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
112

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.58
Хуммет Денис 3 0.25
Скрабб Симон 2 0.17
Шамун Ноа 2 0.17
Саетра Ларс 1 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 3 0.23
Эрквист Расмус 3 0.23
Кампос Диего 2 (1) 0.15
Гравиус Христос 1 0.08
Бузаине Элиас 1 0.08
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.08
Павлович Дамьян 1 0.08
Салмон Джастин 1 0.08
Гранат Густав 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 2 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Гояни Роберт 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 2 1
Павлович Дамьян 3 0
Seid Korac 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Кампос Диего 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Бузаине Элиас 1 0

Результаты матчей

Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Дегерфорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
11
Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Дегерфорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
6
27%
31-45
2
33%
4
18%
46-60
1
17%
6
27%
61-75
2
33%
1
5%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
25%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Пропущено

11
31
2 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
3
10%
1-15
1
9%
5
16%
16-30
1
9%
9
29%
29%
31-45
4
36%
6
19%
46-60
2
18%
7
23%
61-75
3
27%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1

Результаты матчей

Кальмар
Дегерфорс

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
4
8
1
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:1 12 9 1 2 28 - 10 28
2.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
3.
Хеккен
 12 8 1 3 31 - 13 25
4.
Кальмар
 2:0 12 6 3 3 17 - 12 21
5.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
11.
Вернаму
 1:0 12 5 0 7 10 - 13 15
12.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
13.
Дегерфорс
 0:2 13 3 2 8 13 - 34 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 11 0 5 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Мальмё
 0:1 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Кальмар
 2:0 6 4 1 1 11 - 6 13
6.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 0:2 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Вернаму
 1:0 6 3 0 3 5 - 4 9
10.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 6 0 3 3 2 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Кальмар
 2:0 6 2 2 2 6 - 6 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 1:0 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 0:2 6 0 0 6 2 - 24 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 11 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Дегерфорс
1.71
5.40
5.00
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Где смотреть матч Кальмар 2:0 Дегерфорс онлайн

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