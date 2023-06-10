Тур: 12.
1:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
6'
0:1
19'
10
Бук
Робин
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 David Celic
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Йёнчёпинг
Треллеборг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|7
|0.58
|Бук Робин
|6
|0.5
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.25
|August Karlin
|2
|0.17
|Моенза Малкольм
|1
|0.08
|Николич Марко
|1
|0.08
|Flamur Dzelili
|1
|0.08
|Торссон Антон
|1
|0.08
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.08
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|7
|0.58
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.25
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.25
|Оффия Генри
|1
|0.08
|Халльберг Херман
|1
|0.08
|Мортенсен Николас
|1
|0.08
|Андерссон Маттиас
|1
|0.08
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Ламин Адам Бен
|1
|1
|Нильссон Александр
|2
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халльберг Херман
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Бьорквист Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
3
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Треллеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
11
7
Йёнчёпинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Треллеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
17
10
Голы по времени матча
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
4
16%
6
38%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
3
12%
3
19%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Треллеборг
Точный счет
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:3
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
92
56
38
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 9
|27
|2.
|12
|7
|3
|2
|20 - 8
|24
|3.
|13
|7
|1
|5
|27 - 20
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|16 - 8
|20
|5.
|1:1
|12
|4
|6
|2
|24 - 20
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|7.
|1:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|9.
|11
|4
|2
|5
|11 - 16
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|11.
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|14.
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|11
|1
|4
|6
|7 - 12
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|1:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|11 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|7
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5