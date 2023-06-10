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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 12.
Йёнчёпинг
1:1
Первый тайм: 26'
Треллеборг
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Ламин Адам Бен
1:1
19' Гол
Pashang Abdulla

Ход матча

6'
0:1
Ламин Адам Бен
19'
Pashang Abdulla
(Моенза Малкольм)
1:1
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Треллеборг
4.70
4.10
3.40
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
19
Ламин
Адам
Бен
15
Arvid
Eriksson
7
Моенза
Малкольм
11
Flamur
Dzelili
6
August
Karlin
8
Адриан
Самуэль
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
13
Pashang
Abdulla
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
20
Дхайни
Мухаммед-Али
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
11
Liam
Olausson
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
Йёнчёпинг
4-4-1-1
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Треллеборг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
2:3
С
1:3
С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
2:0
А
1:1
А
2:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 7 0.58
Бук Робин 6 0.5
Сильверхолт Тейлор 3 0.25
August Karlin 2 0.17
Моенза Малкольм 1 0.08
Николич Марко 1 0.08
Flamur Dzelili 1 0.08
Торссон Антон 1 0.08
Страндсатер Даниэль 1 0.08
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 7 0.58
Бркич Харис 3 (1) 0.25
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.25
Оффия Генри 1 0.08
Халльберг Херман 1 0.08
Мортенсен Николас 1 0.08
Андерссон Маттиас 1 0.08
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Ламин Адам Бен 1 1
Нильссон Александр 2 0
Маннс Йеспер 2 0
Бук Робин 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
August Karlin 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халльберг Херман 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Filip Bohman 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Бьорквист Маркус 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
3
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Треллеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

11
7
Йёнчёпинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Треллеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

17
10

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
4
16%
6
38%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
3
12%
3
19%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Треллеборг

Точный счет

2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:3
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
9
2
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 12 8 3 1 19 - 9 27
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
Эстер
 13 7 1 5 27 - 20 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 16 - 8 20
5.
Йёнчёпинг
 1:1 12 4 6 2 24 - 20 18
6.
Ландскруна
 11 5 2 4 12 - 13 17
7.
Треллеборг
 1:1 12 5 2 5 18 - 19 17
8.
Сундсвалль
 0:0 13 5 2 6 17 - 21 17
9.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
10.
Эргрюте
 11 3 5 3 12 - 12 14
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
13.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 11 1 4 6 7 - 12 7
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Треллеборг
 1:1 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
5.
Йёнчёпинг
 1:1 7 3 2 2 13 - 10 11
6.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
8.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Сундсвалль
 0:0 7 2 1 4 9 - 14 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 7 4 1 2 16 - 13 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 0:0 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 1:1 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Треллеборг
 1:1 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
12.
Ландскруна
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Треллеборг Filip Bohman 7
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Моенза Малкольм сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Pashang Abdulla бьет в цель!
  • 6'
    Оффия Генри сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ламин Адам Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Треллеборг
4.70
4.10
3.40
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Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг онлайн

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