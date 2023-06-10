Тур: 12.
3:1
Конец матча
0'
0:1
6' Гол в свои воротаЛамин Адам Бен
1:1
19' ГолPashang Abdulla
42' Желтая карточкаАдриан Самуэль
50' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
2:1
53' ПенальтиБук Робин
3:1
59' Гол в свои воротаБьеркен Фритьоф
90' Желтая карточкаМоенза Малкольм
90' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
90'+7
Ход матча
6'
0:1
19'
42'
53'
2:1
59'
3:1
90'
10
Бук
Робин
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 David Celic
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Йёнчёпинг
Треллеборг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|8
|0.67
|Бук Робин
|7 (1)
|0.58
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.25
|August Karlin
|2
|0.17
|Моенза Малкольм
|1
|0.08
|Николич Марко
|1
|0.08
|Flamur Dzelili
|1
|0.08
|Торссон Антон
|1
|0.08
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.08
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.5
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.25
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.25
|Халльберг Херман
|1
|0.08
|Мортенсен Николас
|1
|0.08
|Андерссон Маттиас
|1
|0.08
|Оффия Генри
|1
|0.08
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Ламин Адам Бен
|1
|1
|Нильссон Александр
|2
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0
|Халльберг Херман
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Бьорквист Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
4
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Треллеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
11
7
Йёнчёпинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Треллеборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
17
11
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
18%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
50%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
5
18%
2
12%
1-15
5
18%
2
12%
16-30
4
14%
6
35%
31-45
5
18%
4
24%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
3
11%
3
18%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
5
28%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Треллеборг
Точный счет
2:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:3
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
61
33
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
102
57
48
39
111
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5